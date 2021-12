Les États-Unis ont annoncé le boycott diplomatique des prochains Jeux olympiques d'hiver organisés en janvier 2022 à Pékin. Une décision forte prise suite selon eux à des "violations des droits humains" de la part de la Chine. En 2008 déjà, les JO d'été avait été marqués par des tensions liées à la répression au Tibet.

La Chine accueille en février prochain les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin © Maxppp / WANG ZR

Si les athlètes feront bien le voyage, aucun représentant diplomatique des États-Unis ne se rendra au Jeux Olympiques d'hiver en février prochain à Pékin. La Maison Blanche a annoncé ce lundi un "boycott" car en étant présente, "la représentation diplomatique américaine traiterait ces Jeux comme si de rien n'était, malgré les violations flagrantes des droits humains et les atrocités de la Chine au Xinjiang. Nous ne pouvons tout simplement pas faire cela", a ainsi justifié son porte-parole Jen Psaki.

Des tensions à quelques mois de l'événement, exactement comme en 2008, avec les JO d'été. À l'époque, la Chine avait été pointée du doigt pour sa répression au Tibet. Seul le président du Parlement européen avait alors officiellement boycotté les Jeux.

Washington dénonce un "génocide" au Xinjiang

En dehors de la situation sanitaire et des restrictions liées au coronavirus, la décision prise ce lundi est en grande partie motivée par la répression au Xinjiang, vaste région du nord-ouest du pays. Des organisations de défense des droits de l'Homme accusent la Chine d'avoir enfermé plus d'un million de musulmans dans des camps de rééducation politique.

Les Ouïghours, principale ethnie de la région, sont particulièrement dans le viseur après une série d'attentats attribués à des islamistes et des séparatistes. Pékin affirme que ces camps sont en réalité des centres de formation professionnelle destinés à les éloigner de la radicalisation. Washington a évoqué un "génocide" au Xinjiang à la suite d'informations faisant état de stérilisations forcées.

Dernièrement, la Chine a également été dans l'œil du cyclone suite à l'affaire Peng Shuai, cette tenniswoman qui n'a plus donné signe de vie durant plusieurs semaines après avoir accusé de viol début novembre un ancien haut dirigeant chinois. La WTA, présidée par l'Américain Steve Simon, a d'ailleurs suspendu tous ses tournois dans le pays.

La Chine menace, la France veut se coordonner avec l'UE

La Chine avait pourtant prévenu plus tôt dans la journée qu'elle prendrait des "contre-mesures" si les États-Unis appelaient à un tel boycott, le qualifiant de "fanfaronnade". Le pays a évidement réagi. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a accusé les États-Unis d'avoir violé le principe de la neutralité politique du sport.

"La tentative des États-Unis de perturber les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, fondée sur un préjugé idéologique, des mensonges et des rumeurs, ne fera qu'exposer aux yeux de tous les intentions malveillantes des États-Unis. Ils paieront le prix de leur mauvais coup. Restez à l'écoute." Le tabloïd d'État chinois, Global Times, a de son côté posté ce message sur Twitter : "Franchement, les Chinois sont soulagés d'apprendre la nouvelle, car moins il y aura de responsables américains, moins il y aura de virus."

Dans un communiqué et sur les réseaux sociaux, la cheffe démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a elle fait part de sa satisfaction. "Les trois dernières décennies d'abus et d'actes répressifs par Pékin montrent que la communauté internationale ne peut plus signer un chèque en blanc à Pékin et espérer que son comportement changera tout simplement."

De son côté, le Comité international olympique (CIO) s'est réjoui que la décision "politique" de Washington ne remette pas en cause la participation des sportifs américains. "La présence de responsables gouvernementaux et de diplomates est une décision purement politique pour chaque gouvernement, que le CIO, dans sa neutralité politique, respecte pleinement" a indiqué un de ses porte-parole. Enfin, pour Sophie Richardson, directrice de l'ONG Human Rights Watch pour la Chine, ce boycott représente "une étape cruciale pour confronter l'État chinois à ses crimes contre l'humanité ciblant les Ouïghours et les populations turcophones".

Vu la délicatesse du dossier d'un point de vu géopolitique, les autres pays temporisent. La France a annoncé mardi prendre _"_bonne note" de ce "boycott diplomatique" et va "se coordonner" avec les autres pays de l'Union européenne sur ce dossier. "Lorsque nous avons des préoccupations sur les droits de l'Homme, nous le disons aux Chinois" et "nous avons pris des sanctions sur le Xinjiang en mars dernier", a souligné l'Elysée.

Le gouvernement britannique n'a lui pas encore pris de décision quant à la participation de ses hauts représentants à la cérémonie d'ouverture des Jeux en février. "Nous arrêterons notre position en temps voulu" a déclaré mardi un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. En revanche, la Russie a jugé mardi que les Jeux olympiques devaient rester "libres de toute politique" et ajouté que "l'essentiel est que les athlètes - américains - ne soient pas concernés" par le boycott.

En 2008, les JO d'été et l'ombre de la répression au Tibet

Les olympiades n'ont donc pas encore commencés sportivement, qu'elles sont déjà lancées au niveau diplomatique avec donc des tensions, exactement comme en 2008 lors des jeux d'été organisés... à Pékin. Plusieurs mois avant l'événement, la Chine avait été très critiquée pour sa répression au Tibet.

En mars 2008, lors du 49e anniversaire du soulèvement anti-chinois à Lhassa, des manifestations de moines avait dégénérées et s'étaient terminées par une répression. Les autorités chinoises avaient rapidement ripostées, les étrangers et les journalistes avaient d'ailleurs été évacués. Pendant plusieurs jours la situation a ainsi été très tendue, des affrontements ont opposés des tibétains aux forces de sécurité chinoises. Il n'y a jamais eu de décompte officiel mais plusieurs dizaines de personnes sont mortes lors des émeutes.

En soutien au peuple Tibétain, des manifestation avaient eu lieu partout dans le monde, plusieurs mois avant les Jeux de Pékin et même le jour de la cérémonie d'ouverture. Des sportifs s'étaient également mobilisés et 127 athlètes, dont une quarantaine participant aux Jeux, avaient signé une lettre ouverte au président chinois de l'époque, Hu Jintao, appelant au respect des droits de l'Homme. Ils lui demandait notamment "de faire en sorte que les défenseurs des droits de l'homme ne soient plus intimidés ou emprisonnés" et "de mettre fin à la peine de mort".

Des membres de l'ONG Reporters sans frontières avaient quant à eux perturbé la cérémonie officielle d'allumage de la flamme olympique, à Olympie, en Grèce, en déployant une banderole représentant les anneaux olympiques sous la forme de menottes. RSF avait même appelé, "face aux violations grandissantes des droits de l'homme en Chine", les chefs de gouvernement et les membres de familles royales à boycotter la cérémonie d'ouverture de Pékin 2008, le 8 août prochain.

Manifestation pro-tibétains en avril 2008, place du Trocadéro à Paris © Maxppp / Jean-Marie Heidinger

Nicolas Sarkozy avait laissé plané le doute sur sa participation à la cérémonie d'ouverture

Etant donné la situation, des sondages avaient même été organisés pour avoir l'avis des Français sur un éventuel boycott des JO. Réalisé en mars 2008 par l'institut IFOP pour L'Equipe, il en était ressorti que 54% des interrogés se disaient en faveur d'un boycott de la cérémonie d'ouverture des dirigeants français, 68% appelaient à une condamnation de la Chine par le Comité international olympique, 84% étaient en faveur d’une révision de la charte d’attribution des Jeux Olympiques, afin d’empêcher les pays qui ne respectent pas les Droits de l’Homme d’en obtenir l’organisation. Pour autant, seul 39% souhaitait le boycott total des JO de Pékin.

En début d'année, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy avait lui laissé planer le doute sur sa participation. Lors d'une visite dans le Sud de la France, il avait notamment déclaré que "toutes les options sont ouvertes, mais j'en appelle au sens de la responsabilité des dirigeants chinois. J'ai un émissaire qui s'est entretenu avec les autorités les plus proches du dalaï-lama et en fonction de ça, je veux que le dialogue commence et je graduerai ma réponse en fonction de la réponse qui sera donnée par les autorités chinoises. Il faut que nos amis chinois comprennent la préoccupation mondiale à propos de la question du Tibet". Nicolas Sarkozy était finalement présent à Pékin lors de la cérémonie, tout comme le président américain George W. Bush. Seul le président du Parlement européen de l'époque, l'Allemand Hans-Gert Pöttering, avait officiellement boycotté les Jeux.