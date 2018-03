L'interprète de Bozo le Clown, Franck Avruch, très populaire à la télé américaine dans les années 60, est mort à 89 ans. Il a fait rire des millions d'enfants à travers le monde de 1959 à 1970.

Bozo's circus à la télévision américain de 1961 à 1980 © Wikimedia commons

Il n'était pas le seul acteur à avoir interprété Bozo le Clown à la télé américaine. Il n'était pas l'inventeur du personnage non plus. Mais Franck Avruch est l'acteur qui aura interprété le mythique personnage le plus longtemps, de 1959 à 1970.

Bozo fait ses débuts à la télévision locale à Chicago en 1949, interprété par Pinto Colvig. En 1965, "Bozo's Big Top" devient une émission pour enfants à travers tous les Etats-Unis. Et c'est Avruch qui incarne Bozo à ce moment-là, suivi par des millions de petits Américains.

Personnages célèbres

Ronald Mc Donald, la mascotte de la chaine de fast foods Mc Donald's est né grâce à Bozo le Clown. En 1962, un fast food Mc Donald's de Washington commande à l'équipe de l'émission télévisée Bozo's Circus un spectacle pour enfants pour attirer les familles dans son restaurant. Le spectacle n'a pas lieu mais le personnage de Ronald sera créé dans la foulée, inspiré des traits de Bozo.

ballon à l'effigie de Ronald Mc Donald à New York © Maxppp / PETER FOLEY

Le personnage du Clown Bozo a inspiré des générations de clowns, y compris encore aujourd'hui. Exemple avec la série Modern family :

L'émission était drôle, pleine de facéties et de gags. Bozo était un clown gentil. Pourtant, il a inspiré également des clowns d'horreur, comme celui de "Ça", le roman de Stephen King adapté ensuite au cinéma :

Le clown maléfique de Ça de Stephen King inspiré de Bozo / CC

Bozo est un personnage à part entière de la culture américaine, comme Casimir de l'Ile aux enfants en France :

Bozo, icone des émissions pour enfants © Maxppp / KATHRYN CARSE

► REGARDER : des extraits de l'émission Bozo le Clown en 1966

Expressions

Un "bozo" est passé dans la langue anglaise (américaine) pour qualifier un amateur. En Français, Bozo le clown est plutôt utilisé pour définir quelqu'un de drôle.