Britney Spears enfin "libre" ? C'est en tout cas l'espoir de ses fans après 13 ans sous une tutelle jugée "abusive", notamment de la part de son père, Jamie Spears.

Mercredi, à l'annonce de la suspension du père de Britney Spears en tant que tuteur, un foule de fans a fêté cette décision à Los Angeles. © AFP / Kevin Winter / Getty

Mercredi, une juge de Los Angeles a décidé de suspendre Jamie Spears, le père de la popstar de 39 ans, de sa tutelle. Il en avait en partie la charge depuis 13 ans, mais était accusé par Britney Spears de traitements abusifs. Explosion de joie pour les fans mobilisés depuis des mois : cela pourrait marquer l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire pour la chanteuse.

16 février 2007 : la dépression

Toute commence le 16 février 2007, quelque temps après son divorce avec Kevin Federline, lorsque le crâne rasé de Britney Spears marque l'histoire de la presse people. En octobre, elle perd la garde de ses deux enfants. C'est la descente aux enfers pour la popstar qui sombre dans la dépression, sous les flashs des paparazzis.

1er février 2008 : la mise sous tutelle

Après un séjour en hôpital psychiatrique, Britney Spears est placée sous la tutelle de son père, Jamie Spears, et d’un avocat, Andrew Wallet. Le premier est chargé de veiller sur son quotidien et ses choix de carrière, le second gère sa fortune. Cette tutelle devait initialement durer jusqu’à la fin de l’année 2008, mais la justice a décidé de la pérenniser jusqu’à ce que la star présente des "signes d’amélioration durable de son état mental".

20 février 2009 : apparition du #FreeBritney

Massivement utilisé par les fans de Britney Spears, persuadés qu'elle envoie des appels à l’aide codés sur son compte Instagram, le #FreeBritney est apparu pour la première fois le 20 février 2009 sur BreatheHeavy.com, un blog fondé par un fan, Jordan Miller. Ce jour-là, il avait relayé la transcription de notes audio attribuées à la star dans lesquelles elle affirme que son père l’aurait menacée de l'empêcher de voir ses enfants si elle n’acceptait pas la mise sous tutelle.

21 octobre 2018 : dernier passage sur scène

Le dernier concert de Britney Spears remonte au 21 octobre 2018, lorsqu'elle se produit pour le Grand Prix de Formule 1 d'Austin, au Texas. Point final de sa tournée internationale "Piece of Me" entamée quatre mois auparavant après six années d'absence. Le 4 janvier 2019, elle annonce sur Instagram "une pause d'une durée indéterminée", renonçant à la tournée de son spectacle "Domination" pour, dit-elle, "consacrer toute [son] énergie à [sa] famille", car son père "a été hospitalisé il y a quelques mois et a failli mourir".

9 septembre 2019 : première décision de justice sur la tutelle

Après un nouveau passage par l'hôpital psychiatrique en début d'année, Britney Spears réclame l’arrêt définitif de la tutelle exercée par son père, temporairement levée par un juge californien. Finalement, c'est une curatrice professionnelle, Jodi Montgomery, qui se voit confier par le tribunal le 9 septembre, le soin de gérer le quotidien et les décisions médicales de la star, tandis que son père continue de co-gérer sa carrière.

18 août 2020 : Jamie Spears continue de co-gérer sa fortune

Soutenue par sa mère Lynne Spears, en novembre 2020, l'avocat de Britney Spears, Samuel Ingham, dépose une requête pour demander le retrait définitif et complet de son père dans la tutelle. Le 18 août 2020, devant la cour de Los Angeles, il indique qu'elle est "effrayée par son père". Sans succès. Jamie Spears continue donc de co-gérer la fortune de la chanteuse qui s'élève à près de 60 millions de dollars avec l'entreprise Bessemer Trust. Une décision confirmée le 30 juin 2021, la cour indiquant que "Britney Spears est largement incapable de gérer ses ressources financières, résister à la tentation de frauder ou se retrouver sous influence".

5 avril 2021 : "Framing Britney Spears", les révélations du New York Times

En avril 2021, un documentaire intitulé "Framing Britney Spears" basé sur une enquête du New York Times, relance la polémique sur la tutelle de Britney Spears. Le réalisateur affirme dans le Los Angeles Times qu'elle est "inaccessible" à cause de la tutelle. "Ça fait peur", conclut-il. Le New York Times poursuit ses révélations en juin, indiquant que la chanteuse doit payer non seulement ses propres frais d’avocat mais aussi ceux des tuteurs qui contestent ses demandes devant le tribunal.

23 juin 2021 : "traumatisée" et "déprimée"

Au cours d'une audience en visio-conférence au tribunal de Los Angeles, le 23 juin 2021, Britney Spears dénonce le comportement de son père, se décrivant "traumatisée" et "déprimée". "Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit", lance-t-elle. Pendant une vingtaine de minutes, elle livre son témoignage, affirmant qu'elle a été forcée de se produire sur scène, de prendre des médicaments et de rester sous contraception. "Je ne suis pas là pour être l'esclave de quiconque", affirme-t-elle, avant d'ajouter : "Mon père, tous ceux impliqués dans ma tutelle et mon management qui m'ont punie quand je disais non, devraient être en prison." Elle émet aussi des doutes sur la façon dont son propre avocat, payé une fortune, la conseille et la défend. Jamie Spears rejette quant à lui toute responsabilité et se dit "inquiet de la manière dont sa fille est gérée et des soins qu'elle reçoit", selon sa requête devant la justice.

14 juillet 2021 : Britney Spears autorisée à choisir son propre avocat

Début juillet, plusieurs personnes concernées par le dossier démissionnent. La société gestionnaire de fortune nommée dans le cadre de la tutelle, Bessemer Trust, demande à être démise de ses attributions, affirmant qu'elle croyait que la tutelle était "volontaire" et que Britney Spears avait approuvé sa nomination auprès de son père. Le manager de la chanteuse, Larry Rudolph, annonce également sa démission dans une lettre publiée par le site Deadline, dans laquelle il dit ne plus avoir communiqué avec Britney Spears depuis deux ans et demi. L'avocat commis d'office par la justice pour représenter Britney Spears dans le cadre de sa mise sous tutelle, Samuel D. Ingham, demande lui aussi à quitter ses fonctions. Dans ce contexte, une juge autorise pour la première fois la trentenaire à choisir son propre avocat. Elle choisit un avocat prisé par les célébrités, Mathew S. Rosengart.

12 août 2021 : Jamie Spears se dit prêt à abandonner son rôle de tuteur

Selon des documents juridiques déposés le 12 août dernier devant le tribunal de Los Angeles et cités par le New York Times, Jamie Spears se dit prêt à abandonner son rôle de tuteur. Bien que ses avocats assurent que "si les gens étaient au courant de tous les faits de la vie personnelle de Mme Spears, pas seulement les hauts mais aussi les bas, tous les problèmes de santé mentale et d'addiction qui l'ont affectée, et tous les défis de la tutelle, ils feraient l'éloge de M. Spears pour le travail qu'il a fait, ils ne le vilipenderaient pas". "Justice est faite pour Britney" a simplement réagi l'avocat de Britney Spears, précisant qu'il va "continuer [son] enquête vigoureuse sur le comportement de M. Spears, et d'autres qui, durant ces 13 années, récoltaient les millions de dollars de sa fille".

De son côté, Britney Spears a officialisé ses fiançailles avec Sam Asghari dans une vidéo postée sur Instagram le 13 septembre 2021, après plus de quatre ans de relation. Toujours sur le réseau social, quelques heures après la décision de la justice de suspendre son père de sa tutelle, elle a publié une vidéo d'elle à bord d'un avion, interprétée comme un message sur sa liberté retrouvée par ses fans, l'un d'eux écrit : "FLY FREE QUEEN". La fin officielle de sa tutelle devrait être prononcée le 12 novembre, date de la prochaine audience.