Huit jours après le début de l’invasion russe en Ukraine, le ministère des Affaires étrangères recommande "fortement" aux ressortissants français de quitter la Russie.

Une femme marche devant le Kremlin, la place Rouge et la cathédrale Saint-Basile dans le centre de Moscou le 22 février 2022. © AFP / Dimitar DILKOFF

La France recommande "fortement" ce jeudi à ses ressortissants "dont la présence et celle de leur famille n'est pas essentielle en Russie", de quitter le pays après l'invasion de l'Ukraine et la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et l'Union européenne. "Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'application des sanctions internationales prononcées à l'égard de ce pays, il convient de faire preuve d'une vigilance renforcée", explique le ministère français des Affaires étrangères sur son site internet.

Départ samedi pour deux colocataires

Étudiant, Louison est arrivé à la fin du mois de janvier à Saint-Pétersbourg, la seconde plus grande ville du pays. Ce voyage restera pour lui une grande frustration. Suite au message du gouvernement, il va quitter en fin de semaine la Russie. Cette décision, il l'a prise quelques minutes après la prise de parole de Jean-Yves le Drian. Originaire de Chartres, il est venu étudier en Russie pour six mois : "J’attendais de venir ici depuis longtemps, j’avais appris la langue en amont. Je commence à me sentir bien dans la ville, je me sens très à l’aise."

Louison vit avec Joseph, son colocataire français et étudiant à Science Po Lyon : "Ma responsable d’étude m’a appelé il y a quelques jours et passé un coup de savon en me demandant de rentrer. On nous a quasiment obligé à rentrer." Les ressortissants peuvent rentrer en France en avion par Belgrade, Istanbul et Erevan en Arménie, ou encore par la route via l’Estonie ou la Finlande, car il n’y a plus de liaison directe entre la Russie et la France. Louison et Joseph prendront eux un bus samedi pour la capitale estonienne, Tallinn, puis un avion.

Un départ inattendu

Pourtant, il y a encore trois jours, Louison "était vraiment serein et plutôt confiant". "Mais on voit bien que la situation se tend un peu plus. "Il y a aussi un peu d’agitation sur la messagerie Telegram", explique Joseph, notamment sur les groupes de Français à l’étranger. "Des gens mettent des messages, des rumeurs circulent, disant que les hommes n’auront pas le droit de quitter le territoire. On sent que sur les groupes français, c’est un peu plus anxiogène". "On a préféré ne pas prendre de risque", ajoute Joseph.

Dans une conversation sur la messagerie Telegram, les interrogations de Français sont immenses concernant les recommandations du Quai d’Orsay. "Essentiel, non essentiel, on ne comprend pas le message. On va essayer de l’interpréter", soupire Franck Ferrari, enseignant à Moscou et conseiller LR des Français de l'Étranger. "C’est un peu la panique". Ce père de famille est fonctionnaire, et donc considéré comme essentiel :"ça, c'est clair, net et précis".

Il constate que de nombreux expatriés "sont déjà partis ou en cours de départ. Les billets d'avion sont payés, ils passent par Dubaï". Mais pour d’autres, c’est le grand flou. "Le problème est comment partir ? Tout est bloqué !" s’exclame Franck Ferrari. "On m’a parlé d’un Moscou-Istanbul à 3.000 dollars". Cet enseignant regrette l’absence d'avion de rapatriement. "Il y a rien de proposé. Il y a toute une organisation, ce n’est aussi simple de partir. Si on a les moyens, on peut partir. On nous demande de quitter la Russie mais aucune infrastructure n'est prête !" Paris appelle également ses ressortissants à "différer tout déplacement vers la Russie".