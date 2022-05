Une nouvelle opération pour évacuer des civils était en cours à l'usine Azovstal de Marioupol, en Ukraine, ce vendredi 6 mai. France Inter a pu joindre une survivante qui y a vécu deux mois avec son bébé, dans le noir.

Une photo satellite de l'aciérie Azovstal à Marioupol le 3 mai 2022, publiée par Planet Labs PBC © AFP / PLANET LABS PBC / AFP

Les autorités ukrainiennes tentent de nouveau d'évacuer des civils encore retranchés dans les abris souterrains de l'usine Azovstal, dernier bastion de résistance des forces ukrainiennes à Marioupol. À la mi-journée ce vendredi, les Ukrainiens accusaient les Russes de tirer pendant l'évacuation. Jeudi, 500 civils ont pu être sauvés. Anna Zaïtseva fait partie des survivants. Après deux mois passés dans cette usine avec son bébé de six mois, elle a pu sortir le week-end dernier, avec le premier convoi humanitaire. Réfugiée à Zaporijia, elle raconte à France Inter ce qu'elle a vécu.

Des conditions extrêmement difficiles

"C'était comme un film d'horreur", souffle la jeune femme de 24 ans. “Je ne dormais pas beaucoup. Dans de telles conditions, tu peux dire adieu au sommeil. Encore plus quand tu es jeune maman. Toutes les activités ordinaires, comme faire à manger, prenaient beaucoup plus de temps", raconte-t-elle.

Au début, ces civils avaient une poêle mais elle "s’est cassée à cause des bombardements, on ne pouvait donc plus manger", explique Anna. "Nous devions utiliser des bougies pour faire chauffer l’eau. On ne mangeait que des boîtes de conserve." Et tout cela dans le noir. "Le bébé n’arrivait pas à dormir. C'était très difficile."

Anna raconte également le bruit des bombes incessant. Elle décrit une sensation de balancement, comme si elle se trouvait à bord d’un bateau en pleine mer. “Nous avons ressenti les bombes. Chaque fois qu'une bombe tombait, l'onde de choc traversait l'abri souterrain. Des bombes ont frappé notre immeuble. Les étages se sont effondrés."

Le 25 avril, une bombe au phosphore a explosé près de l’usine. On m'a dit qu'elle pesait trois tonnes. À cause de cette explosion, deux sorties d'évacuation ont été bloquées.

"C’était très difficile d’être dans le même bus que l’ennemi"

Après deux mois dans le noir, Anna et son enfant voient enfin la lumière du jour. Mais au bout du tunnel, ils font face à des soldats russes. Ce sont eux qui ont organisé le convoi, se targuant ainsi de sauver les civils. Les rescapés montent dans des bus direction Zaporijia, accompagnés des forces russes. “C’était très difficile d’être dans le même bus que l’ennemi. Ils essayaient de nous soutirer des informations mais nous n’avons rien dit.”

Des checkpoints ralentissent le trajet. Les soldats russes intiment l’ordre de se déshabiller complètement et inspectent leurs corps à la recherche de symboles nazis. “Nous devions donner la signification de nos tatouages et ils ont ensuite fouillé dans nos téléphones, comme si nous cachions quelque chose”, raconte la jeune femme.

Anna n’espère désormais qu’une chose : que les derniers retranchés d’Azovstal puissent, eux aussi, revoir la lumière du jour.