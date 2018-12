Une création originale

Nathanaël Charbonnier et Laurent Macchietti suivent la route des migrants qui traversent le Mexique pour tenter de gagner les États-Unis. Retrouvez le récit de ce périple, jour par jour, à la première personne, du sud au nord du Mexique.

À Tapachula, près de la frontière entre le Mexique et le Guatemala, les réfugiés en provenance du Honduras ou du Salvador font la queue pour obtenir de l'aide de l'Onu. © Radio France / Laurent Macchietti

Lundi 3 décembre, Tapachula

Dès le premier pied posé sur le sol du Mexique, on est frappé par la gentillesse des Mexicains. Dès qu’on a besoin d’un renseignement ils sont là, ils prennent le temps de vous aider, quel que soit le niveau de votre espagnol. Mes réponses mélangent portugais et espagnol et je me maudis de leur lancer des « obrigado » à la place de « gracias » même si personne ne s’en offusque.

Je repense à ces années de matinales. Le Mexique vu par le petit bout de la lorgnette des téléscripteurs afp. A cause du décalage horaire les dépêches d’agences qui arrivent à 4 où 5 heures du matin viennent notamment du Mexique. Et ces dernières années, il est souvent question de morts, de corps décapités, de cœurs arrachés, de corruption et autres histoires de ce genre.

Tapachula, porte d'entrée des caravanes de migrants

D’ailleurs quand on tape sur Twitter, le nom de la ville où je me rends, la première image qui apparaît, c’est celle d’un homme qui git mort au milieu d’une flaque de sang. Légère appréhension. Tapachula, sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala. C’est « LA » porte d’entrée pour les caravanes de migrants qui fuient l’Amérique centrale pour remonter vers les États-Unis.

Les migrants qui viennent du Guatemala passent d'abord par le petit village d'Hidalgo © Radio France / Laurent Macchietti

Tapachula, c’est la première étape de ce reportage. Nous nous sommes fixés pour objectif de suivre le même chemin que des milliers de personnes empruntent depuis plusieurs mois pour rejoindre le nord, c’est à dire les États Unis. Je suis avec Laurent, mon technicien pour l'antenne et Juan pour la traduction.

Cette frontière est étrange. Administrativement, elle commence à Tapachula mais dans la réalité elle se trouve plus loin encore, dans le village d’Hidalgo. C’est là que passent les migrants depuis le Guatemala.

Pour franchir la frontière à Hidalgo, les migrants ont le choix entre la douane et la rivière. © Radio France / Nathanaël Charbonnier

À la frontière entre le Mexique et le Guatémala, les passeurs font transiter des migrants 25 à 30 fois par jour sur des embarcations de fortune, contre quelques pesos. De quoi leur permettre de franchir la frontière sans tampon sur un visa. Selon Mario Molina, qui vient en aide aux migrants de passage par Hidalgo, plus de 7 000 réfugiés en provenance du Honduras ou du Salvador ont transité par le petit village pour tenter de remonter le pays vers les États-Unis.