Comme le montre notre carte, la scolarité de près de 20% de la "population apprenante" est très perturbée avec des établissements scolaires fermés en raison de la Covid-19, d'après les données de l'Unesco. Dans une trentaine de pays, les écoles sont complètements fermées.

Près d'une trentaine de pays concernés. Au total, plus de 300 millions d’élèves à travers la planète connaissent actuellement une scolarité très perturbée en raison de la fermeture des établissements scolaires par mesure de précaution sanitaire, pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Brésil, Mexique, Pologne, Autriche, Turquie ou Grèce : cela correspond à près de 20% de la population apprenante, d’après les données mises en ligne par l’Unesco, actualisées au 15 décembre.

Plus de 650 millions d’élèves sont aussi dans une situation perturbée avec des établissements partiellement ouverts, comme c’est le cas aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Italie ou en Tunisie. Notre carte, toutefois, ne prend pas en compte les disparités qui peuvent entrer en ligne de compte en termes de qualité de protocoles sanitaires.

Nouvelles restrictions en Europe

Cette semaine, de nouvelles restrictions ont été annoncées sur le continent européen. L’Allemagne a annoncé la fermeture des commerces non-essentiels et des écoles de mercredi jusqu’au 10 janvier. Aux Pays-Bas, un confinement d'au moins cinq semaines est entré en vigueur mardi avec notamment la fermeture des commerces jugés non-essentiels, des écoles et des lieux publics tels que les musées.

L'Italie pourrait aussi prendre de nouvelles restrictions. Enfin, au Royaume-Uni, deux des "boroughs" (arrondissements) de la capitale britannique, Greenwich et Islington, ont opté pour la fermeture de toutes les écoles.

Données au 15 décembre 2020 pour les fermetures d'écoles et d'universités. Actualisées avec les dernières informations concernant l'Allemagne et les Pays-Bas. Dans les établissements "entièrement ouvertes", la majorité des cours se déroulent en personne. Dans les établissements "partiellement ouverts", une réouverture partielle selon les régions ou par niveau ou par âge est en cours, avec parfois une combinaison entre présentiel et distanciel. Pour la catégorie établissements "fermés en raison de la Covid-19", la plupart ou la totalité de la population étudiante inscrite de la maternelle au deuxième cycle du secondaire est concernée, avec toutefois, dans la plupart des cas, diverses stratégies d'enseignement à distance déployées.