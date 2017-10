L'indépendantisme a connu une évolution importante avant et après le référendum du 1er octobre. Jusqu'à provoquer une violente réaction espagnole et une fracture dans la région.

Manifestants contre l'indépendance de la Catalogue, le 8 octobre 2017 à Barcelone © AFP / Nicols Carvalho Ochoa / DPA

Novembre 2014 : des symboles comme premier pas

La Catalogne, qui bénéficie d'un statut spécial au sein de l'Espagne depuis 1932 (statut qui a évolué vers plus ou moins d'autonomie selon les périodes), organise une consultation symbolique pour faire une démonstration de force. Si le taux de participation est très faible (35 % des votants), le résultat semble important : 80 % de ceux qui se sont déplacés, soit 1,8 millions de personnes. La région compte environ 7,5 millions d'habitants selon les chiffres de 2016.

Septembre 2015 : les indépendantistes au Parlement régional

La cause indépendantiste parvient à dépasser le clivage gauche / droite classique, et une coalition remporte 47,6 % des voix aux élections locales. Pour la première fois, le Parlement régional est mené par une majorité indépendantiste.

Juin 2017 : l'annonce d'un référendum

Carles Puigdemont, séparatiste et longue date et président de la région depuis janvier 2016, annonce la tenue d'un référendum d'autodétermination le 1er octobre, avec cette question : "Voulez-vous que la Catalogne soit un Etat indépendant sous forme de république ?" Il estime qu'une victoire du "oui" accompagné d'une participation "pas ridicule" lancera le processus de "déconnexion". Madrid annonce immédiatement que le référendum ne se tiendra pas.

Septembre 2017 : Madrid augmente la pression

Durant le mois précédant le vote, le pouvoir central espagnol fait tout pour empêcher la tenue du référendum. Suspension de la loi qui l'organise, saisie des urnes et des bulletins, perquisitions multiples, et même l'arrestation de 14 hauts responsables catalans. Des mesures qui déclenchent des manifestations spontanées dans les rues de la région. Madrid évoque une possible guerre civile, mais Carles Puigdemont dénonce à l'inverse une violence exclusivement du côté de l'Espagne.

1er octobre 2017 : le référendum a lieu, violemment réprimé

Des milliers de Catalans participent au vote, qui se déroule dans des conditions d'organisation précaires (de nombreux votants ont découvert où ils pouvaient voter le jour même). Dans une centaine de bureaux de vote, la police espagnole empêche brutalement des électeurs de se rendre aux urnes. Au moins 92 personnes sont blessées et les images, désastreuses pour Madrid, font le tour du monde.

2 octobre 2017 : le "oui" annoncé gagnant

Le gouvernement séparatiste annonce que le référendum a donné le résultat qu'ils espéraient avec 90 % des voix pour l'indépendance.

Un score largement contesté au vu des conditions d'organisation du scrutin (jugé illégal par le pouvoir espagnol), à la faible participation (43,03 %) et au boycott du scrutin par les partis opposés à l'indépendance. Selon El Pais, certaines communes ont même officiellement enregistré plus de votes "oui" que d'électeurs inscrits sur leurs listes...

3 octobre 2017 : la rue proteste, le roi intervient

Des centaines de milliers de personnes défilent à Barcelone contre les violences policières (700.000 au total), point d'orgue d'un appel à la grève générale dans la région. Une quarantaine d'organisations syndicales, politiques et sociales soutiennent le mouvement.

Le roi d'Espagne Felipe VI en personne intervient à la télévision pour dénoncer le référendum, marqué selon lui par une "déloyauté inadmissible" des dirigeants locaux. Son intervention est très critiquée, en particulier car il ne contient pas un mot sur les violences policières qui ont choqué le pays et au-delà.

6 octobre 2017 : une volonté apaisement ?

L'intervention de Carles Puigdemont devant le Parlement régional, où il devait faire une déclaration d'indépendance, est repoussée au mardi 10 octobre. Le préfet, principal représentant de l'État espagnol en Catalogne, présente des excuses pour les violences policières et des responsables indépendantistes sont libérés après avoir été entendus par la justice. Le gouvernement espagnol lui-même reste toutefois ferme et demande aux dirigeants catalans de dissoudre le Parlement et de convoquer de nouvelles élections régionales anticipées.

7 octobre 2017 : la rue espagnole réclame le dialogue

Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent dans toute l'Espagne, vêtues de blanc, pour réclamer un dialogue entre Catalans et pouvoir espagnol. À Madrid par exemple, la marche rassemble 50.000 personnes. Elle est organisée par une initiative citoyenne nommée "Parlem ? Hablemos ?" ("On se parle" en catalan et en espagnol).

8 octobre 2017 : les anti-indépendantistes défilent à leur tour

Dernier acte de cette semaine de mobilisations sous divers mots d'ordre, une large manifestation à Barcelone contre l'indépendance de la Catalogne. On y brandit des milliers de drapeaux espagnols, et la police municipale compte 350.000 manifestants (950.000 selon les organisateurs). Ils estiment être la "majorité silencieuse" dans le bras de fer qui oppose Barcelone et Madrid.