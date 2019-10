Le djihadiste le plus recherché du monde est mort, dans la nuit de samedi à dimanche, au cours d’une opération militaire dans la région d’Idleb, en Syrie. Le chef du groupe État Islamique n’avait pas été vu en public depuis 2014.

Un portrait de al-Baghdadi brûlé dans une manifestation, en 2017 en Inde © AFP / Prakash SINGH

"Abou Bakr al-Baghdadi est mort comme un chien” : ce dimanche, Donald Trump a confirmé une information relayée par les médias américains depuis le début de la matinée. “Le président des États-Unis fera une annonce très importante”, avait simplement indiqué la Maison Blanche quelques heures plus tôt, alors que Donald Trump avait pour sa part tweeté : “Quelque chose d’énorme vient de se passer”.

Baghdadi était un homme dépravé et malade, et il est mort.

Dimanche en début d'après-midi, Donald Trump a donné une conférence de presse pour préciser les circonstances de la mort du leader djihadiste. Voici, pour l'heure, ce que l'on en sait.

Comment Abou Bakr al-Baghdadi est-il mort ?

Le chef du groupe terroriste État Islamique était visé par un raid de l'armée américaine. Dès dimanche matin, on savait par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) qu'une opération militaire avait eu lieu dans la région d'Idleb, en Syrie. Des commandos américains ont été héliportés et débarqués sur cette zone, après que les tirs de huit hélicoptères ont visé une maison proche de la frontière turque.

Il a passé ses derniers moments dans la peur, terrifié par les Américains"

Al-Baghdadi a été retrouvé dans un tunnel creusé pour sa protection. Il était accompagné de trois de ses enfants, qu'il a "utilisés comme bouclier humain" selon Donald Trump. Il n'a pas été tué par les soldats américains mais "a déclenché sa veste d'explosifs, se tuant ainsi que les trois enfants. Son corps a été mutilé par les explosions et le tunnel s'est effondré sur lui". Le président américain assure que les résultats des tests ADN confirment qu'il s'agit bien du leader djihadiste le plus recherché au monde.

Qui a participé à cette opération ?

A la fois beaucoup et très peu de monde. Durant son allocution, Donald Trump a remercié la Russie, la Syrie, l'Irak, la Turquie et les Kurdes pour leur aide. Mais aucun, assure-t-il, n'était au courant du raid à venir : ces pays ont eu essentiellement un rôle d'aide au renseignement. Une déclaration qui colle avec celles des forces kurdes en Syrie qui déclaraient plus tôt avoir mené "un travail conjoint des renseignements" avec Washington, de même que la Turquie qui disait avoir travaillé "en coordination" avec les États-Unis.

Cela faisait ainsi "plusieurs semaines" qu'ils avaient des indications sur sa localisation, et notamment qu'il y avait des tunnels sous le bâtiment visé. Mais pour éviter des fuites, même les responsables du Congrès américain n'avaient pas été prévenus. Il a donné lui-même l'ordre de lancer les opérations, et les a suivies en partie, en vidéo, grâce aux caméras embarquées des soldats :

"C'était absolument parfait, comme si nous regardions un film".

Pour Donald Trump c'est une véritable victoire : "_Les Etats-Unis ont cherché Al-Baghdadi pendant de nombreuses années_. Le capturer et le tuer a été la priorité de mon administration"

Quel est le bilan de l'opération ?

Selon l’OSDH, l’opération militaire a fait au moins neuf morts, dont deux femmes et un enfant. La Maison Blanche, qui a donc confirmé la mort de quatre personnes pour l'instant (Al-Baghdadi et ses trois fils) annoncera le bilan officiel “dans les prochaines 24 heures”, mais assure qu’il n’y a pas eu de mort côté américain. Donald Trump a toutefois déclaré qu'un "grand nombre de compagnons d'al-Baghdadi ont été tués", sans donner pour l'heure plus de précisions.

Qui était al-Baghdadi ?

Presque tout ce que l'on sait de lui est au conditionnel. De son vrai nom Ibrahim Awad al-Badri, ce chef de groupe terroriste serait né en 1971 en Irak et se serait tourné vers la théologie après avoir tenté d’être avocat, puis militaire. Il avait créé un premier groupe djihadiste en 2003, puis rejoint un groupe sous tutelle d’Al-Qaida, qu’il avait progressivement transformé en “Etat Islamique”.

Depuis 2014 et son intervention dans une mosquée de Mossoul, en Irak, il n’avait plus été vu en personne, mais continuait d’envoyer régulièrement des messages audio ou vidéo - les dernières images connues de lui remontent au 29 avril dernier. Il s’était autoproclamé chef du “califat” érigé par Daesh, qui a été éradiqué en mars dernier, selon les forces syriennes.

Sa mort met-elle fin au groupe État Islamique ?

Il est difficile de le dire si tôt. Plusieurs éléments sont à prendre en compte. On peut effectivement penser que la mort d'al-Baghdadi affaiblisse encore un peu plus ce groupe terroriste dont l'emprise sur la Syrie a nettement reculé : le 23 mars dernier, après la bataille de Baghouz, le "califat" de l'EI a été "détruit" par les forces syriennes antidjihadistes. Sans califat ni calife, le groupe se retrouve en position de faiblesse.

A-t-il un ou des successeurs désignés ? Les États-Unis assurent qu'oui, et qu'ils sont déjà sur leur piste. Reste à savoir si le groupe terroriste, très structuré (il a sa propre agence de presse, est présent sur les réseaux sociaux, etc.) continuera à recruter des membres après la mort de son fondateur.