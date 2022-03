Lundi soir, le journal télévisé de la principale chaîne de Russie a été interrompu brièvement, après qu'une femme est apparue à l'écran brandissant une pancarte contre la propagande du Kremlin. Marina Ovsiannikova, une employée de la chaîne, a été interpellée.

L'employée de la chaîne Pervi Kanal qui a brandi cette pancarte a été interpellée © AFP / Handout

La séquence a fait le tour des réseaux sociaux depuis lundi soir. En plein milieu du programme d'information "Vremia" ("Le temps"), rendez-vous le plus suivi de la première chaîne de Russie, Pervii Kanal, une femme a fait son apparition derrière la présentatrice, brandissant une pancarte sur laquelle on peut lire le message : "Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment, ici (...) Les Russes sont contre la guerre."

Une employée de la chaîne

La personne en question, qui intervient devant la journaliste vedette Ekaterina Andreïeva, s'appelle Marina Ovsyannikova, c'est une employée de la chaîne Pervii Kanal. Alors que la chaîne a lancé en urgence un reportage sur les hôpitaux pour couper court au direct, la manifestante a été interpellée et emmenée.

Elle a un père ukrainien et une mère russe

Avant d'intervenir sur le plateau, Marina Ovsyannikova avait enregistré un message, diffusé sur le compte Telegram de l'ONG OVD-Info, qui milite pour la liberté d’expression en Russie. Elle y explique qu'elle a un père ukrainien et une mère russe :

"Malheureusement, j'ai travaillé pour Pervii Kanal ces dernières années, j'ai fait de la propagande pour le Kremlin. J'en ai très honte aujourd'hui (...) J'ai honte d'avoir permis que des mensonges soient diffusés à la télévision, honte d'avoir permis que le peuple russe soit zombifié".

Une mère de famille "star de la natation"

Sur Instagram, le compte de Marina Ovsyannikova, âgée d'une quarantaine d'années, est privé et donne donc peu d'informations. On apprend juste qu'elle est une "mère heureuse", qu'elle a des chiens (des "golden retrievers") et qu'elle aime "le fitness et nager en eaux vives". Sur son profil Facebook, qui contient beaucoup plus d'informations, elle se décrit comme une "star de la natation" et on apprend qu'elle a été dans la promotion 2005 de "l'Académie russe de l'économie nationale".

La "bio" de Marina Ovsyannikova sur Instagram / Capture d'écran Instagram

Sa dernière photo de profil Facebook, postée le 13 mars, la montre avec le même collier aux couleurs de l'Ukraine et de la Russie que celui qu'elle porte sur la vidéo. Elle a généré, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 107 000 "likes" et 44 000 commentaires. Et chacune de ses publications, y compris celles remontant à 2017 et même avant, reçoivent des commentaires la remerciant pour son attitude. Elle avait également partagé plusieurs contenus concernant les États-Unis.

Son avocat n'a pas de nouvelles

Où est-elle actuellement ? Dans un premier temps, l'agence Tass a expliqué qu'elle allait faire l'objet d'une "procédure administrative" - qui peut déboucher sur quelques jours de prison ou sur une amende. Mais selon OVD-info, son avocat n'avait pas de nouvelles après son interpellation. Plus tard dans la soirée, Tass a précisé que Marina Ovsyannikova pourrait finalement faire l'objet d'une procédure pour "discrédit des forces armées russes", qui pourrait lui valoir jusqu'à 15 ans de prison.

En Russie, les médias évoquent pour la plupart un "incident", mais ce mardi, les captures d'écran qui servent à illustrer l'information sont toutes floutées. Le public russe qui n'était pas devant sa télévision lundi soir n'aura donc pas connaissance du message de Marina Ovsyannikova. Mardi matin, la présentatrice Ekaterina Andreïeva a réagi à sa manière, postant sur Instagram (pourtant normalement bloqué en Russie) une story dans laquelle on la voit faire du yoga, où elle explique que cela lui permet d'être "forte comme une montagne" face aux incidents comme celui survenu lundi.

La story postée ce mardi par Ekaterina Andreïeva / Capture d'écran Instagram

Pour discréditer l'action de la manifestante, sur la rédactrice en chef de l'agence d'État Sputnik et de Russia Today (RT) Margarita Simonian, a affirmé que ce genre "d'incident" "peut arriver à chaque édition" et affirme qu'elle l'a croisée par le passé, l'accusant d'avoir été "la favorite" du patron de la télévision pour laquelle elle travaillait dans le Kouban.