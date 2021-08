Un Afghan évacué la semaine dernière vers la France a été placé sous surveillance des services de renseignement à son arrivée, tout comme quatre de ses proches. Des investigations sont menées pour vérifier si l'homme est un sympathisant des talibans. L'un de ses proches a, par ailleurs, été placé en garde à vue.

Des gens marchent sur le tarmac alors qu'ils débarquent d'un avion à la base aérienne militaire française près d'Abou Dhabi, le 23 août 2021, après avoir été évacués de Kaboul. © AFP / Bertrand Guay

Un homme de nationalité afghane et quatre de ses proches ont été placés sous surveillance de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), après que cet Afghan a reconnu avoir aidé les talibans à tenir un barrage à Kaboul. Il fait partie des personnes qui ont été évacuées d'Afghanistan par avion la semaine du 18 août, en même temps que des diplomates de l'ambassade de France à Kaboul. Assignés à résidence en Seine-Saint-Denis après leur atterrissage à Roissy, les cinq hommes ont été soumis à un contrôle administratif limitant leurs possibilités de déplacement. L'un d'eux, qui n'a pas respecté ces obligations, a été placé en garde à vue lundi en fin d'après-midi.

Qui est l'homme qui a attiré l'attention de la DGSI ?

Il s'agit d'un ressortissant afghan né en 1995.

Pourquoi a-t-il été arrêté ?

L'homme a été reconnu par d'autres passagers de l'avion qui assurait la liaison Kaboul-Abou Dhabi (lieu d'escale des vols vers Roissy), comme ayant tenu un barrage taliban quelques jours plus tôt. Interrogé par les services français de renseignement lors de l'escale à Abou Dhabi, il a admis avoir prêté main forte aux talibans, armé. Des investigations sont en cours pour vérifier s'il s'agit d'une aide ponctuelle, et dans quelles circonstances s'est faite cette coopération, ou s'il s'agit d'un soutien plus ancien à l'idéologie talibane.

D’après le ministère de l'Intérieur, cet homme a apporté une aide majeure au moment de l’évacuation de l’ambassade de France à Kaboul, ce qui a conduit les autorités à maintenir son évacuation vers Roissy, y compris après son interrogatoire à Abou Dhabi. D'autant que sa contribution aurait pu engendrer des représailles de la part des talibans, selon une autre source proche du dossier.

"Plus de 1 000 Afghans et une centaine de Français, en quelques heures, ont été pris de Kaboul, amenés à Abou Dhabi, et d'Abou Dhabi, à Paris", a précisé Gerald Darmanin sur franceinfo. "Tous ceux qui, dans la confusion, n'ont pas pu être criblés, comme on dit, par les services de sécurité, l'ont été sur la base militaire française. Parmi ces 1 000 Afghans, il y en a effectivement un qui était manifestement en lien avec les talibans, mais qui a beaucoup aidé l'armée française, les Français et vos collègues journalistes", affirme le ministre.

Comment est-il surveillé ?

En plus de la quarantaine imposée pour certains voyageurs arrivant en France, dans le cadre des mesures sanitaires, l'homme et quatre de ses proches font l'objet d'une "mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas), prévue dans le cadre des lois antiterroristes. Tous les cinq ont été placés dans un hôtel de Seine-Saint-Denis. Des policiers se rendent chaque jour à leur lieu de résidence, une chambre d’hôtel, pour s’assurer de leur présence. Or, lundi soir, l'un d'eux a été placé en garde à vue pour ne pas avoir respecté ces contraintes.

Sur franceinfo ce mardi, Gérald Darmanin assure que le suspect "est surveillé par la DGSI, géolocalisé". "Il a un certain nombre d’obligations qu’il doit tenir car il est surveillé. L’une de ces cinq personnes a quitté l’endroit où on lui avait demandé de rester. Il a été mis en garde à vue hier. Les services sont attentifs au sort de ces personnes". Quand la mesure n’est pas respectée, le suspect risque trois mois de prison et 45 000 euros d’amende.

Combien d’Afghans rapatriés sont en ce moment en France ?

Parmi les 2 000 personnes que la France a évacuées d'Afghanistan, il y a celles qui travaillaient pour les autorités françaises. Elles sont donc déjà connues et les vérifications avaient été faites en amont. En revanche, pour ce qui est des autres candidats au départ, la DGSI vérifie le profil de chacun, via les fichiers des différents services de renseignements présents dans le pays depuis des années et qui, avant l'arrivée des talibans, avaient déjà dressé une liste des personnes jugées à risque.

Des interrogatoires sont également menés à l’aéroport d’Abou Dhabi, où tous les vols vers la France font escale. Les personnes dont la situation semblent suspectes y sont maintenues, selon le ministère de l'Intérieur, le temps que soient levés tous les doutes.