Neuf jours que la guerre a commencé en Ukraine. Ce vendredi a été marqué par l'attaque de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, le vote à l'ONU en faveur d'une enquête sur les violations des droits humains. 850 Français sont encore dans le pays, a indiqué l'ambassadeur de France en Ukraine.

La plus grande centrale nucléaire d'Europe visée par des bombardements, un vote organisé à l'ONU pour enquêter sur la guerre en Ukraine, 850 Français sont encore en Ukraine selon l'ambassadeur et l'euro passe sous les 1,10 dollar. © AFP

Au neuvième jour de l'invasion lancée par Vladimir Poutine, la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été la cible de tirs par l'armée russe, provoquant un incendie et une vive inquiétude. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé une résolution en faveur d'une commission d'enquête internationale sur les violations des droits humains et du droit humanitaire en Ukraine. Pendant ce temps-là, l'euro est au plus bas face au dollar. Voici les principales informations à retenir de ce vendredi 4 mars.

La plus grande centrale nucléaire d'Europe attaquée

La journée a commencé avec l'attaque de la centrale nucléaire de Zaporojie, la plus grande d'Europe. Des tirs de chars ont provoqué un incendie dans un bâtiment consacré aux formations et dans un laboratoire. Quelques heures plus tard, l'armée russe a annoncé avoir pris le contrôle de la centrale.

Cette attaque a fait naître une grande angoisse liée au risque nucléaire. Cependant, le régulateur ukrainien assure qu'aucune fuite radioactive n'a été détectée. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a de son côté confirmé que les niveaux de radioactivité restaient inchangés sur le site de la centrale, qui fournit une grande partie de l'électricité du pays, et affirmé qu'aucun équipement "essentiel" n'avait été endommagé. Son chef s'est dit prêt à se rendre en Ukraine pour négocier une solution afin de garantir la sécurité des sites nucléaires. Après cette attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui réclamé un renforcement des sanctions occidentales contre Moscou.

"L'attaque contre une centrale nucléaire démontre le caractère irresponsable de cette guerre et la nécessité d'y mettre fin", a condamné le secrétaire général de l'Otan. Plus tôt, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait appelé à une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, tandis que le président américain Joe Biden "exhortait la Russie à cesser ses activités militaires dans la zone" de la centrale.

Vote massif à l'ONU en faveur d'une enquête sur les violations en Ukraine

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé vendredi à une écrasante majorité une résolution en faveur d'une commission d'enquête internationale sur les violations des droits humains et du droit humanitaire en Ukraine suite à l'invasion russe. Après le vote massif de l'Assemblée générale des Nations unies plus tôt dans la semaine pour exiger de Moscou l'arrêt du conflit, la Russie a essuyé un nouvel échec cuisant au Conseil des droits de l'homme, la résolution ayant été adoptée par 32 votes pour, 2 contre (Russie et Erythrée) et 13 abstentions, dont celles du Venezuela, de Cuba, de la Chine, de l'Inde et du Pakistan.

C'est la première fois dans l'histoire du Conseil qu'une résolution vise directement la Russie, selon un porte-parole de l'ONU. Les enquêteurs seront chargés de "recueillir, rassembler et analyser les éléments de preuve attestant de (...) violations" des droits humains et du droit international humanitaire, en vue de futurs procès, et d'identifier les responsables de ces violations "afin qu'ils aient à répondre de leurs actes".

De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, a accusé vendredi des soldats russes de "violer des femmes dans les villes ukrainiennes occupées". Dmytro Kouleba demande également la création d'un tribunal pénal spécial pour juger le "crime d'agression" commis par Vladimir Poutine.

L'Otan rejette la création d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine

Les membres de l'Otan ont rejeté vendredi la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, afin d'éviter de se laisser entraîner dans le conflit. D'après le secrétaire général de l'Alliance, "la question a été évoquée et les Alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d'avions de l'Otan opérant dans l'espace aérien ukrainien ou des troupes de l'Otan au sol, car nous pourrions nous retrouver avec une guerre totale en Europe", a expliqué Jens Stoltenberg au terme d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance à Bruxelles.

850 Français sont encore en Ukraine

Invité de France Inter, l'ambassadeur de France en Ukraine a annoncé qu'il y avait encore 850 Français en Ukraine "dont environ 300 sont actuellement sur les routes à peu près." "Il est difficile d'avoir le chiffre exact parce que certains ne répondent pas au téléphone ce qui veut souvent dire dans la très grande majorité des cas qu'ils ne sont plus en Ukraine, heureusement".

Étienne de Poncins explique que "l'on cherche d'abord à savoir où ils sont. On en a encore dans des zones assez difficiles, notamment vers Kharkiv où il y a à peu près une cinquantaine de Français, comme à Dnipro. On essaye au maximum de les appeler, d'être en contact avec eux, de leur donner des conseils quand on les a, quand on est sûr aussi des informations qu'on peut leur donner parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer des gens sur les routes si on n'a pas certaines garanties."

Pour des raisons de sécurité, l'ambassade de France en Ukraine a dû quitter la capitale Kiev, en début de semaine, pour s'installer à Lviv, près de la frontière polonaise.

Pour la première fois depuis mai 2020, l'euro passe sous 1,10 dollar

La monnaie unique européenne est passée vendredi sous le seuil symbolique de 1,10 dollar pour un euro. C'est la première fois depuis mai 2020, les investisseurs se protégeant des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À midi, l'euro perdait 0,66% à 1,0992 dollar, un niveau plus vu depuis les premiers mois de la pandémie de Covid-19 il y a près de deux ans et, s'inscrivait en forte baisse face aux autres valeurs refuges (yen, franc suisse et or).

La Russie punit les "informations mensongères"

Les députés russes ont adopté un texte prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à quinze ans de prison pour toute personne publiant des "informations mensongères" qui entraîneraient des "conséquences sérieuses" pour les forces armées. Les autorités russes ont restreint vendredi l'accès à quatre médias indépendants : les sites des éditions russophones de la BBC et de la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle, de Meduza, site russe basé à Riga et de Radio Svoboda, antenne russe de RFE/RL, média financé par le Congrès américain. Facebook était aussi en partie inaccessible.