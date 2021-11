Depuis janvier 2020, l’université d’Oxford suit les différentes restrictions appliquées dans le monde pour contrer la propagation de l’épidémie de coronavirus. La Nouvelle-Zélande et la Chine font partie des pays où les mesures sont les plus poussées. Mais la France n’est pas loin.

Des visiteurs montrent leur pass sanitaire avant d'entrer au Vatican, le 6 août 2021. © AFP / Andreas Solaro

C’est une photo à un instant T pour comparer les différentes politiques menées dans le monde pour endiguer l’épidémie de Covid-19. Depuis le 1er janvier 2020, l’Université d’Oxford suit l’évolution des mesures prises par les gouvernements de 180 pays. Les scientifiques se basent sur neuf facteurs, comme les fermetures d’écoles, les restrictions de voyage et sur les lieux de travail, les interdictions de voyager ou encore les annulations d’évènements publics. L’Université d’Oxford calcule un indice de 0 à 100, qu’il attribue aux pays, du plus laxiste au plus strict.

Les pays où les restrictions sont les plus fortes, au 16 novembre 2021, ce sont les Fidji (90,74), la Nouvelle-Zélande (81,02), la Grèce (80,09), la Chine (76,39) et l’Irak (75,93). En Nouvelle-Zélande, les écoles viennent de rouvrir à Auckland, la plus grande ville du pays, tout comme les magasins, les bibliothèques, les musées et les zoos. Mais les hôtels restent fermés. Les entrées dans le pays sont très limitées.

La France parmi les pays les plus stricts

En Europe, la couleur des pays suit les différentes vagues et les mesures qui s’en suivent. En ce moment, la Grèce, l’Italie et la Lettonie ont l’indice le plus haut. En Italie, le pass sanitaire est obligatoire pour tous les travailleurs. Certains maires imposent de nouveaux un couvre-feu. En France, l’indice est de 66,67, soit bien plus que tous nos voisins, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Belgique et le Portugal, qui oscillent entre 40 et 44. Au niveau mondial, c’est le même chiffre que le Canada.

La carte montre bien que ce sont dans les pays de l’Est et les pays nordiques où les mesures sont moins rigoureuses, comme en Slovaquie, en Hongrie, en Suède et en Norvège.

D’après l’indice de rigueur calculé par l’université d’Oxford, c'est le continent asiatique qui regroupe le plus de pays avec des restrictions. La Chine, le Kazakhstan, l’Iran, l’Irak, les Philippines, la Birmanie ou encore le Laos restent très vigilants, et ont un indice supérieur à 70.

Une carte en constante évolution

Si en mars 2020 la plupart des pays du monde avaient un indice supérieur à 70, c’est-à-dire que de nombreuses mesures étaient en vigueur, il faut attendre début juin 2021 pour voir la carte s’éclaircir de nouveau, signe d’un relâchement. En Amérique du Sud par exemple, quatre pays maintiennent la pression : le Venezuela, le Pérou, la Guyane et le Suriname.

Mais cette carte va continuer d’évoluer, notamment en Europe. Pour faire face à la cinquième vague, des mesures mis en place par le passé vont faire leur retour. En Autriche, les non-vaccinés doivent se confiner. Au Pays-Bas, les bars, les restaurants et les supermarchés ferment à 20 heures. En Allemagne, le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures contre les personnes non vaccinées.