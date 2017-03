Il était l'une des plus grandes figures du rock'n'roll. Il est mort samedi dans sa maison du Missouri, l'état où il avait vu le jour 90 ans plus tôt.

le pionnier du rock'n'roll est mort à l'âge de 90 ans © Getty / Michael Ochs Archives

On a tous dansé sur "Johnny B. Goode", "Roll Over Beethoven" ou "Sweet Little Sixteen". Ses chansons ont été reprises par les plus grands. Si Chuck Berry est l'auteur d'autant de classiques du rock, c'est peut-être parce qu'il a en quelque sorte "invente" le rock'n'roll.

Considéré comme un des meilleurs guitaristes de tous les temps, son jeu de jambes l'a fait surnommer "crazy legs". Découvert par Muddy Waters, ce coiffeur qui joue de la guitare dans les clubs le week-end, devient rapidement une star des années 50. Une carrière stoppée au début des années 60 par des ennuis judiciaires qui lui vaudront la prison qu reprendra dix ans après pour ne plus jamais s'arrêter. Chuck Berry avait d'ailleurs annoncé lors de son 90e anniversaire la sortie d'un nouvel album, son premier depuis près de 40 ans.