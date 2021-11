Depuis l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, c'est la troisième année consécutive que la déforestation progresse au Brésil.

Un secteur de la forêt amazonienne touché par la déforestation est inspecté dans le nord du Brésil en septembre 2021. © AFP / EVARISTO SA

L'Institut national de recherche spatiale (INPE) du Brésil a publié jeudi 18 novembre les données du système de surveillance de la déforestation PRODES. D'après ces chiffres, la déforestation s'accélère de plus de 20% sur un an et retrouve l'ampleur du déboisement du milieu des années 2000. Et ce phénomène est notamment attribuable aux activités minières illégales et à l'élevage de bétail. À son arrivée au pouvoir en 2019, grâce en partie au soutien du puissant lobby de l'agronégoce, le président Jair Bolsonaro avait déclaré vouloir ouvrir les terres protégées et les réserves indigènes à l'agriculture et à l'extraction minière.

22% d'augmentation du déboisement sur un an

La déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté de près de 22% en un an, dépassant les 13 000 km2, un triste record inégalé en 15 ans : entre 2005 et 2006, le déboisement dans la plus grande forêt tropicale du monde s'était étendu sur plus de 14 000 km². Ces chiffres représentent "un défi pour nous et nous devrons être plus fermes face aux délits environnementaux", a déclaré le ministre brésilien de l'Environnement Joaquim Leite lors d'une conférence de presse à Brasilia peu après la publication du document. Il a toutefois affirmé que ces données "ne reflètent pas exactement la réalité des derniers mois". Pourtant, selon les données publiées la semaine dernière par l'INPE, la déforestation en Amazonie brésilienne a atteint 877 km² en octobre, un record pour ce mois de l'année depuis cinq ans.

Un feux en Amazonie dans l'État de Pará au Brasil en août 2020. © AFP / CARL DE SOUZA

10 000 km² de forêt disparaissent chaque année : l'équivalent de la superficie du Liban

Depuis trois ans, la déforestation de l'Amazonie brésilienne a atteint une moyenne annuelle d'environ 10 000 km², contre quelque 6 500 km² pendant la décennie précédente. "Ce résultat est le fruit d'un effort persistant, planifié et continu pour détruire les politiques de protection de l'environnement" sous le gouvernement Bolsonaro, a déclaré dans un communiqué Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l'Observatoire du climat, qui regroupe les principales ONG et instituts environnementaux actifs au Brésil, dont le WWF et Greenpeace. L'Observatoire a par ailleurs accusé le gouvernement d'avoir dissimulé les données jusqu'après la COP26, puisque le document, publié jeudi par l'INPE est daté du 27 octobre 2021.Lors de la COP26 à Glasgow, le Brésil s'est engagé à avancer de deux ans, de 2030 à 2028, la date limite pour éliminer la déforestation illégale sur son territoire, qui abrite 60 % de l'Amazonie.

"Le gouvernement avait déjà les données sur la déforestation en mains au moment de la Conférence sur le climat en Écosse et les a délibérément omises" (Observatoire du climat)

Un point de non-retour estimé à 20 ou 25% de surface déboisée

L'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde, "poumon de la planète" est censée absorber les émissions polluantes de l'humanité et stocker du carbone plus qu'elle n'en émet. Mais selon les scientifiques, il existe un scénario cauchemardesque dans lequel après un "point de basculement" climatique, la libération de CO2 et de méthane par l'Amazonie est inéluctable et le changement de l'écosystème irréversible. Passé ce seuil critique, une partie de l'Amazonie se transformera en savane. Pour les scientifiques, il s'agirait d'une catastrophe : au lieu d'enrayer le réchauffement climatique, l'Amazonie l'accélèrerait. Les arbres mourraient les uns après les autres, la forêt relâcherait 123 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Selon une étude faisant autorité, l'Amazonie atteindra ce point de non-retour lorsque 20 à 25% de sa surface aura été déboisée. Aujourd'hui, nous en sommes à 15%, contre 6% en 1985.

Le Brésil est le premier producteur et exportateur de bovins au monde

Les zones forestières déboisées sont remplacées par des élevages de bovins émettant du méthane. Le Brésil est le premier producteur de bovins du monde. D'abord, les éleveurs abattent les arbres, les vendent pour le bois et brûlent ce qui reste. Ensuite ils sèment de l'herbe, installent des barrières, et amènent du bétail pour le faire paître. Avec cette méthode, les sols s'épuisent vite. Mais il est facile de créer de nouveaux pâturages chaque année quand on accapare des terres publiques. Le cadastre numérique, lancé en 2012 pour rendre les propriétaires terriens identifiables pour pouvoir juger les crimes contre l'environnement, regorge de titres de propriété frauduleux ou qui se chevauchent et de prête-noms.

Vue aérienne d'une zone touchée par la déforestation dans l'État du Mato Grosso au Brésil, août 2020. © AFP / FLORIAN PLAUCHEUR

Une réduction de 84% de la déforestation annuelle entre 1995 et 2012

Combien de temps reste-t-il pour sauver l'Amazonie, si cela est encore possible ? Pour les experts, le cercle vicieux de la déforestation, des incendies et du réchauffement de la planète ne va qu'accélérer sa destruction. La déforestation de l'Amazonie a déjà eu des conséquences sur les pluies dans d'immenses régions d'Amérique latine en réduisant le volume des "rivières volantes", ces masses d'eau poussées par le vent sous forme de vapeur faite de l'évaporation dégagée par 390 milliards d'arbres. Pourtant, de nombreux experts restent optimistes. Ils invoquent la capacité du Brésil par le passé à inverser la déforestation, passant d'un record historique de 29 000 km² en 1995 à 4 500 km2 en 2012.