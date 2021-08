Selon le site Our World in Data, 32,7% de la population mondiale a reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, et 24,6% est totalement vaccinée. Les disparités sont immenses entre les pays riches et les pays où les revenus sont les plus faibles.

La carte du monde en fonction du taux de vaccination dans chaque pays. © Radio France / VV

C'est une nouvelle étape, une barre symbolique qui vient d'être franchie. Cinq milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été injectées dans le monde ce mardi 23 août, selon le comptage de "Our world in data". Un quart de la population mondiale (24,6%) est totalement vaccinée. Près d'un tiers (32,7%) a reçu au moins une dose. L'Europe et l'Amérique du Nord sont en tête. En France, 70,7% de la population a reçu au moins une dose : c'est plus qu'en Israël, en Allemagne et aux États-Unis mais moins qu'en Espagne et au Chili. Quels sont les faits saillants, les bons élèves et les retardataires de cette campagne de vaccination ?

Gibraltar, les îles Pitcairn, les Émirats arabes unis en tête

La vaccination la plus avancée est naturellement l'apanage de petits territoires. Gibraltar et ses 34.000 habitants font figure de champion du monde, toute la population y étant pratiquement vaccinée. Le ratio est même supérieur à 100% en raison des nombreux travailleurs qui traversent la frontière depuis l'Espagne pour se faire vacciner dans l'enclave britannique. Le Covid a presque disparu de Gibraltar. Au début du mois de juin le nombre de nouveaux cas quotidiens recensé oscillait entre 0 et 10. On a atteint jusqu'à 43 nouveaux cas le 20 juillet, avant d'enregistrer une baisse continue depuis.

Dans le peloton de tête, on trouve aussi des micro territoires comme les îles Pitcairn, territoire britannique d'outre-mer dans l'océan Pacifique où les 67 habitants ont été vaccinés...

Aux Émirats arabes unis (qui comptent 10 millions d’habitants), premier grand pays en tête de cette liste, 85% de la population a reçu au moins une dose et 74% est complètement vacciné.

En Islande, 75% des 368 000 habitants sont totalement vaccinés. Près de 81 % des résidents ont reçu au moins une dose de vaccin, selon Our World in Data. A noter que l'Islande connait depuis juillet une hausse spectaculaire des contaminations, atteignant 433 infections le 9 août, soit un niveau plus élevé qu'aux pics des précédentes vagues d’infections. Cependant, selon les derniers chiffres des autorités islandaises, la gravité des cas ne suit pas la hausse des contaminations : 22 malades sont actuellement hospitalisés et 7 en réanimation, loin du niveau à l'automne (80 hospitalisations au pic de novembre 2020). Le dernier décès dû à la maladie remonte quant à lui au mois de mai.

Haïti, le Tchad commencent à peine à vacciner

En revanche, en queue de peloton, figurent les pays les plus pauvres du globe. En Afrique, le taux de vaccination oscille autour de 2,5%. Plusieurs pays viennent tout juste de commencer leur campagne et moins de 1% des habitants ont reçu une première dose. C’est le cas en Haïti, au Tchad, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo.

En Afrique du Sud par exemple, il faut avoir plus de 35 ans pour être autorisé à recevoir le vaccin relate RFI. La campagne sera ouverte aux plus de 18 ans en septembre. Seulement 14% de la population a reçu au moins une dose. Le programme Covax, soutenu par les pays du G7 dont la France, doit venir en aide aux pays sous-développés, avec la livraison d’un milliard de doses de vaccins.

La France, qui a rattrapé son retard, dans le peloton de tête

En France, 70,7% de la population a reçu au moins une dose, ce qui place notre pays à la 24e place d'après le site Our World in Data. 61,6% des habitants sont totalement vaccinés. Depuis le 11 août, la part de patients ayant reçu une première dose est plus importante en France qu'en Israël.

En Europe, la Belgique, le Portugal et l'Espagne en tête

En Europe, c'est en Belgique que l'on trouve le plus fort ratio de population totalement vaccinée: 67,86% des Belges présentaient au 22 août un schéma vaccinal complet. Le pays a dépassé ce 22 août le Portugal, où 67,46% des habitants sont totalement vaccinés, puis l'Espagne où 67,26% de la population vaccinée a reçu deux doses. Viennent ensuite la France (61,6%), le Royaume-Uni (61,59%), l'Allemagne (58,53%), l'Italie (58,30%).

En Espagne, les manifestations d'antivax sont rares, le pass sanitaire fait consensus. Selon une étude publiée en juin par l'Imperial College London et menée dans 15 pays, 79% des Espagnols ont confiance dans les vaccins contre le coronavirus. Pour le professeur Lobera, professeur de sociologie à l'Université autonome de Madrid, si les Espagnols ne s'opposent pas aux vaccins, c'est parce qu'ils associent le système de santé publique à la modernité, 45 ans après la mort du dictateur Francisco Franco. Les Espagnols ont aussi en mémoire les milliers d'enfants nés avec la polio, entre 1955 et 1965, alors qu'un vaccin existait depuis plusieurs années.

Dans un centre de vaccination de San Sebastian en Espagne le 31 mai 2021. © AFP / Ander Gillenea

Ces pays où la vaccination plafonne

C'est assez frappant sur les courbes de Our World in Data, depuis la mi-juillet, le rythme de la vaccination ralentit au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 68,5% des habitants avaient reçu au moins une dose le 23 juillet en Grande-Bretagne, un mois après ils sont tout juste 70% cette semaine. Mais dire que la campagne s'essouffle est un grand mot, tant ces pays sont en avance. Au Canada, en à peine deux mois, le part de la population ayant eu au minimum une piqûre est passée de 67% le 23 juin à 73% le 22 août.

La progression est similaire aux États-Unis. Il y a trois semaines, le pays a dépassé son objectif fixé par le président Joe Biden de 70% des adultes américains primo-vaccinés, mais avec un mois de retard. La campagne a peiné à décoller dans des États plus conservateurs du Sud et du Midwest, mais aussi chez les populations plus pauvres et celles issues de minorités ethniques.

En Israël, la courbe a stoppé sa fulgurante ascension en mars. En seulement trois mois et demi, le pays, longtemps érigé comme un modèle, a vacciné 60% de sa population. Aujourd'hui, 68% de sa population a reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid.

Ces grands pays en retard

Plusieurs grands pays ont accumulé du retard dans la campagne de vaccination. En Australie, au Mexique, en Inde, en Russie, en Indonésie ou encore en Iran, moins de 50% de la population a reçu une première dose. Le Japon et la Corée du Sud viennent à peine de dépasser la moitié de ses habitants primo-vaccinée.

En Australie, la stratégie "zéro covid" menée a trouvé ses limites et le gouvernement s'est réveillé après tout le monde, car les chiffres de l'épidémie n'étaient pas alarmant. Le pays a pris quatre mois de retard dans ses commandes de vaccin Pfizer. C'est le pays de l'OCDE où le taux de vaccination est le plus faible. Le nombre de cas de contamination est de nouveau à la hausse. L'Australie a décidé il y a deux semaines d'acheter un million de doses à la Pologne.

Alors que la Russie est le sixième pays le plus endeuillé du monde à cause de l'épidémie, elle est à la traîne dans sa campagne de vaccination. 23,72% a reçu deux doses ce 23 août. La Russie a pourtant créé son propre vaccin Spoutnik V, prêt dès l'été dernier et efficace à plus de 91% selon les autorités sanitaires. Mais la stratégie du gouvernement de Vladimir Poutine manque de clarté. Moins de 30% de la population a reçu une première dose. 40% des habitants en Amérique du Nord et 45% en Europe ont reçu deux doses, un quart en Amérique du Sud et en Asie.

En Asie, la Mongolie dit merci au vaccin chinois

Alors que la Mongolie est classée à la 116e position des pays par PIB (d'après le Fonds monétaire international), derrière l'Éthiopie, l'Ouganda, le Yémen ou encore le Mali, le pays a plusieurs mois d'avance sur sa campagne de vaccination par rapport à d'autres nations à la richesse équivalente. La Mongolie a bénéficié de sa situation géographique. En sandwich entre deux grandes superpuissances, la Chine et la Russie, le pays a rapidement dégainé et commandé des doses de vaccins du chinois Sinopharm et le russe Spoutnik V, alors que de nombreux gouvernements étaient perplexes concernant leur efficacité. 68% des habitants de ce pays de trois millions d'habitants ont reçu une première dose.

D'autres pays d'Asie, qui sont loin de figurer parmi les plus riches du continent ont accéléré la cadence de leur campagne de vaccination depuis la fin du mois de mai : la Bhoutan (73% d'habitant ayant au moins une dose), le Sri Lanka (56%) et la Malaisie (56%).

L'Uruguay en exemple en Amérique du Sud

En Amérique du Sud, les meilleurs élèves sont l’Uruguay et le Chili. Il y a encore deux moins, l’Uruguay était le pays qui recensait le plus de décès quotidien du Covid-19. La situation a bien changé, la barre des 70% de la population totalement vaccinée a été franchie il y a quelques jours alors que le variant Delta se propage. Le gouvernement recommande aux patients qui ont reçu le vaccin chinois Sinopharm de consulter pour une troisième dose.

En Argentine, au Brésil et en Équateur, la campagne avance. Mais les disparités sont fortes d'un pays à l'autre. En Bolivie et au Pérou, moins de 30% de la population a reçu au moins une dose.