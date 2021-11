Selon le cumul des bilans officiels de chaque pays, le monde vient de passer la barre symbolique des 5 millions de morts du Covid depuis le premier identifié à Wuhan, en Chine, le 11 janvier 2020. Depuis son apparition, le coronavirus a été à l'origine d'une mort sur 20 dans le monde.

Vue aérienne de tombes de victimes du Covid-19 à Manaus (Brésil) en avril 2021 © AFP / Michael DANTAS

Le seuil des cinq millions de morts du Covid a été dépassé dans le monde, selon la comptabilité de l'université américaine John Hopkins, en pointe sur ces bilans depuis le début de la pandémie. Un chiffre en trompe l'oeil qui cache sans doute une réalité encore plus sombre. Ce comptage est en effet réalisé à partir des chiffres officiels, dont ceux de pays où l'on sous-estime largement l'ampleur de la pandémie. Le bilan pourrait donc être trois fois plus élevé. La revue "The Economist" estime par exemple, en prenant en compte la surmortalité liée à l'épidémie, qu'on est sans doute plus proche des 17 millions de morts.

Mais ce chiffre, a minima, donne une idée de l'ampleur de cette pandémie. Et pour bien comprendre ce que cela représente, nous avons décidé de comparer ce sinistre bilan avec celui d'autres épidémies mondiales, de maladies infectieuses similaires et des principales causes de décès dans le monde.

La grippe espagnole de quatre à dix fois plus mortelle

Si l'on compare ce chiffre avec celui de la plus désastreuse pandémie jamais enregistrée, la grippe espagnole, on est heureusement loin du compte : elle avait fait entre 20 et 50.000.000 de morts de 1918 à 1919 selon l'Institut Pasteur, potentiellement dix fois plus que le Covid-19, qui fait également moins que le VIH (33 millions de morts depuis le début des années 80), ou la peste noire au 14e siècle, dont on estime le bilan à 25 millions de morts, un tiers de la population européenne de l'époque. On parle toutefois ici d'époques où le système de santé était à des années-lumières du nôtre, ou dans le cas du VIH d'un virus présent depuis plus de 40 ans, contre deux seulement pour le Covid.

La comparaison avec la grippe asiatique est plus frappante, parce qu'elle a parcouru le monde moderne sur la même durée, de 1956 à 1957. Elle avait fait 3 millions de morts, deux de moins que le Covid-19.

Le Covid, maladie infectieuse la plus mortelle depuis deux ans

Si l'on compare le Covid avec les autres principales maladies infectieuses dans le monde, il établi cette fois un record : avec une moyenne de 7575 morts quotidiens dans le monde depuis le 11 janvier 2020, le coronavirus est désormais largement plus létal que la turberculose (4110 morts quotidien en moyenne), les hépatites (3560), le VIH (2658), ou la grippe saisonnière (1781).

Le Covid tue plus que les accidents de la route, moins que les cancers

L'OMS propose une estimation du nombre de morts pour trois causes majeures : les cancers, la pollution de l'air, et les accidents de la route. Sur l'année 2020, le Covid-19 tuait plus de personnes que ces derniers (1,8 millions de morts du Covid, contre 1,3 millions sur la route). L'écart se creuse encore si l'on compare les chiffres sur toute la période de la pandémie : 5 millions de morts en deux ans pour le Covid, 2,3 millions pour les accidents de la route.

Les cancers restent toutefois largement plus mortels, avec 18,1 millions de morts du 11 janvier 2020 à aujourd'hui ; tout comme la pollution de l'air, qui a tué sur la même période 12,6 millions de Terriens en moyenne.

Reste que le Covid-19 s'est fait une place de choix dans les causes de décès dans le monde : la pandémie est responsable d'un mort sur 20 environ depuis janvier 2020.

La 2e cause de mortalité en France

Dans notre pays, où la pandémie a fait un total de 117.683 morts, selon les chiffres de Santé publique France du 31 octobre, elle s'est également imposée comme une cause de mortalité tristement classique, avec 178 morts en moyenne chaque jour depuis janvier 2020. C'est moins que les cancers (avec 431 morts chaque jour en moyenne), mais plus désormais que les AVC (110 morts par jour), le diabète (93 morts), les infarctus (33 morts) ou les suicides (24 morts).