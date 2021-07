L’inquiétude est vive aux Pays-Bas où le journaliste vedette Peter R. de Vries se trouve entre la vie et la mort. Mardi soir, il a été blessé par balles à Amsterdam. Le gouvernement néerlandais et l’Union européenne parlent déjà d'une attaque contre la liberté de la presse.

Pour de nombreux néerlandais, c'est un "héros national". Peter R. de Vries, blessé par balles hier à Amsterdam, se trouve entre la vie et la mort dans un hôpital de la ville.

Que s'est-il passé ?

Il est 19h30 mardi dans une rue du centre-ville d’Amsterdam, lorsque Peter R. de Vries sort du studio d’enregistrement de l’émission de télévision RTL "Boulevard" dans laquelle il intervenait en tant qu’invité. Des témoins rapportent alors aux médias locaux avoir entendu plusieurs détonations. Le journaliste est retrouvé inconscient, couvert de sang, atteint notamment d’une balle dans la tête. Il est transporté à l’hôpital dans un état critique. Malgré des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, la nouvelle de son décès a été démentie.

Où en est l'enquête ?

Peu de temps après les faits, la police a commencé à auditionner les témoins, recherchant toute personne qui pourrait avoir filmé des images de l’agression. Le premier ministre Mark Rutte et son ministre de la Justice et de la Sécurité Ferdinand Grapperhaus se sont rendus à l’Agence nationale pour la sécurité et le contre-terrorisme (NCTV), basée à la Haye, pour "discuter" de l’affaire.

Trois personnes ont depuis été arrêtées. Les deux premières l'ont été à bord d’une voiture qui roulait sur l’autoroute près de La Haye, les enquêteurs ont retrouvé des munitions lors de leurs perquisitions. Ces deux suspects seront présentés vendredi à un juge d'instruction. Le troisième, interpellé dans la capitale, a été relâché.

Qui est la victime ?

Le nom de Peter R. de Vries, 64 ans, est très connu aux Pays-Bas, notamment pour ses enquêtes dans plusieurs dossiers criminels qui ont parfois aidé la justice à résoudre des affaires. Si cela lui a valu d’être considéré comme un excellent journaliste, il ne s’est pas fait que des amis et a d’ailleurs reçu de nombreuses menaces de mort tout au long de sa carrière.

Carrière au cours de laquelle il a remporté un prestigieux Emmy Award pour son enquête sur le meurtre de l’Américaine Natalee Holloway en 2005. Entre 1995 et 2012, il a été le présentateur d’une émission de télévision dans laquelle il examinait notamment des "cold case", des affaires judiciaires non élucidées.

Pourquoi a-t-il été visé ?

Les autorités n’ont pas encore communiqué sur les interrogatoires des trois suspects arrêtés. Le Comité pour la protection des journalistes a appelé les Pays-Bas à enquêter "rapidement et minutieusement" sur l’attaque pour savoir si le journaliste a été pris pour cible "en raison de son travail". Le premier ministre Mark Rutte en semble convaincu, il s'est exprimé lors d'une conférence de presse :

L'attaque contre Peter R. de Vries est choquante et inconcevable, c'est une attaque contre un journaliste courageux et par conséquent une attaque contre la liberté de la presse qui est si essentielle pour notre démocratie et notre Etat de droit

Même son de cloche de la part du président du Conseil européen Charles Michel. Pour lui, "il s’agit d’un crime contre le journalisme et d’une attaque contre nos valeurs de démocratie et d’Etat de droit".

Comment le monde réagit-il à cette attaque ?

Le choc est immense aux Pays-Bas où Peter R. de Vries est considéré par beaucoup comme un héros national. Ce mercredi, de nombreux habitants d’Amsterdam sont venus se recueillir sur les lieux du crime pour y déposer des fleurs et des bougies.

Mais l'émotion dépasse les frontières. La présidente de la Commission européenne, Ursula von ver Leyen, a notamment réagi devant le Parlement :

Les journalistes qui enquêtent sur les abus de pouvoir présumés ne sont pas une menace mais un atout pour nos démocraties et nos sociétés.

Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, a lui parlé d’une "journée noire pour la liberté de la presse en Europe", appelant également à la mise en place de mesures pour protéger d’autres journalistes néerlandais susceptibles d’être à leur tour visés.