Pendant quelques minutes, lundi, un journal russe a diffusé un bilan des pertes russes depuis le début du conflit, faisant état de près de 10.000 morts. Mais le site a rapidement modifié son article, évoquant un piratage. Le dernier bilan officiel date du 2 mars.

Les restes de véhicules militaires russes détruits par l'armée ukrainienne à la périphérie de Kharkiv, en Ukraine, le 21 mars 2022. © AFP / Stringer - Anadolu Agency

C’est une autre guerre, celle des chiffres. Combien de soldats russes sont morts, un mois après l’invasion de l’Ukraine ? 9.800 comme l’écrit pendant quelques minutes un tabloïd russe ? 15.300 comme l'affirme le chef d'état-major de l'armée ukrainienne ? Ou quelques centaines comme en atteste le dernier bilan officiel russe ?

498 morts, selon le dernier bilan officiel russe

Le dernier bilan officiel communiqué par le ministère russe de la Défense date du 2 mars, soit jours après le début de la guerre. Le ministère recensait 498 soldats tués. Depuis plus rien. Les autorités russes ne communiquent plus sur le bilan humain de cette guerre. Tout comme les autorités ukrainiennes qui ne donnent pas de chiffres sur les victimes militaires ukrainiennes.

9861 morts évoqués dans un mystérieux rapport mis en ligne

Dans ce contexte de chiffres tus, un court article publié lundi soir a provoqué de grandes secousses. Lundi, un journal russe proche du pouvoir, Komsomolskaya Pravda (KP), a publié un rapport militaire faisant état d'un bilan étonnant : 9.861 soldats russes seraient morts depuis le début de la guerre, et 16.153 autres blessés.

L’article du journal russe est resté inchangé pendant trente minutes (à voir dans cette archive), avant que les deux paragraphes évoquant ce bilan ne soient amputés. Ce tabloïd très populaire est proche du Kremlin : il appartient à un oligarque pro-Poutine Grigory Berezkin.

Est-ce un piratage ? Une erreur de la part du journal russe ? Une fuite mal maitrisée ou l'acte volontaire d’un salarié pour protester contre la guerre ? Dans une mise à jour de l’article, Komsomolskaya Pravda précise que son site a été piraté : "Le 21 mars, le site web a été piraté dans l'interface d'administration et une fausse information mise en ligne a été faite dans cette publication sur la situation autour de l'opération spéciale en Ukraine. Les informations inexactes ont été rapidement supprimées. "

15300 soldats russes morts, selon les Ukrainiens

Le dernier bilan communiqué par Kiev, mardi 22 mars, évoque la mort de 15.300 soldats russes. Il est relayé par le média ukrainien The Kyiv Independent. Le 3 mars, une semaine après l’offensive, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmait que 9.000 russes avait été tués en une semaine.

Pour remporter la guerre de communication, les forces ukrainiennes affichent sur les réseaux sociaux les victimes russes. D’après Kiev, six généraux et une quinzaine d’officiers de haut-rang seraient morts dans les combats. Le Kremlin a confirmé le décès que de deux d’entre eux, dont le Major-général Andreï Soukhovetsky.

Si les décès de soldats et de gradés de l’armée russe ne sont pas tous confirmés par le ministère de la défense russes, ils peuvent être relayés par des autorités et la presse locale ou par des groupes de vétérans par exemple.

7.000 militaires morts d'après le Pentagone

Dans un article paru le 16 mars, le New-York Times relayait une estimation des services de renseignement. Un chiffre "prudent", à prendre avec des pincettes jugent les auteurs de l’article. Selon des responsables du Pentagone, 7.000 soldats russes étaient morts, trois semaines après le début du conflit,

À titre de comparaison, 4.902 soldats américains sont décédés lors de la guerre en Irak, qui a duré huit ans. 3.590 militaires ont été tués en Afghanistan. Ce conflit avait duré 20 ans. Ces deux chiffres proviennent de iCasualties.org. Ce site indépendant américain réalise un décompte des victimes. Il est jugé plus exhaustif que celui du ministère de la défense des États-Unis, avec les noms, âges, origines des victimes.

Au regard de cette bataille de chiffres, alimenté par la discrétion du Kremlin, difficile de donner une estimation précise des pertes côté russe, qui devient au fur et à mesure du conflit, une véritable arme de communication. La semaine dernière, l'Ukraine a mis en ligne la semaine dernière un site, 200rf.com. Des photos et vidéos de soldats russes morts ou arrêtés sont publiées pour informer leur famille et contrer le silence russe.