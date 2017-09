Les ONG et associations se mobilisent pour aider les victimes dans les Caraïbes. Que peut-on faire pour aider?

Irma : l'aide pour reconstruire s'organise © Reuters / Reuters

Services de secours, organisations humanitaires et associations sont sur le pont pour porter assistance aux victimes de l’ouragan Irma, qui a plongé les Caraïbes dans le chaos. Comment les aider vous aussi ? Que faire concrètement pour agir ?

La Fondation de France

La Fondation de France débloque 100 000 euros pour financer les premières interventions. La Fondation de France va centraliser les dons de toutes origines afin, selon le Premier ministre, "de les répartir entre les associations et les organisations qui interviendront auprès de concitoyens sinistrés".

Appeler le 0 800 500 100 ou envoyer vos dons à

Fondation de France

BP 22

75008 Paris

Croix Rouge

La Croix Rouge veut reconstruire, distribuer de l'eau, de la nourriture, construire des abris, gérer les hébergements d’urgence, assurer, aussi, un soutien psychologique aux sinistrés. La préfecture a confié à la Croix-Rouge française un certain nombre d’actions prioritaires, parmi lesquelles la gestion, les visites et les distributions de l’aide dans les neuf centres d’hébergement d’urgence mis en place. Autre priorité absolue : le stockage et la distribution d’eau potable. Deux experts spécialisés en eau (WASH) sont dépêchés à Saint-Martin. Parallèlement, l’aide matérielle arrive de Guadeloupe. Un premier container est attendu, avec à son bord des stocks dont 300 kits familles (comprenant abris, moustiquaires, kits bébés, matériel de cuisine et de nettoyage des maisons). Trois-cents autres kits fournis par la Martinique seront acheminés ce mercredi sur Saint-Martin.

Un avion Airbus A350 affrété par la Fondation Airbus va décoller ce mercredi 13 septembre d’Orly, transportant 84 équipiers supplémentaires de la Croix-Rouge française et 160 mètres cubes de matériel (équipements pour le stockage et la distribution d’eau, 10 groupes électrogènes, 3 000 lampes solaires, 1 200 lits, 1 camp de base, 20 kits éclairage, etc.).

Les dons peuvent se faire directement ici

ou par chèque :

Croix-Rouge Française

Urgences Caraïbes

75678 PARIS CEDEX 14

Secours populaire

Comme la Fondation de France, le Secours populaire a débloqué 100 000 euros.

Le Secours populaire appelle aux dons financiers notamment par SMS :

Plus d'informations ici

Care

Care France achemine de la nourriture, des tablettes de purification d’eau et des abris d’urgence dans les régions les plus menacées du territoire. L'ONG récolte les dons financiers uniquement : pas de denrées, ni d'offres de bénévolat. Une équipe est partie sur place dès dimanche, pour créer une antenne en coordination avec les associations et collectivités locales. Cette antenne accueillera les victimes, les informera sur les différentes aides (soutien juridique, social, psychologique...), et évaluera les besoins immédiats et à moyen terme des personnes (relogement ou réparation, perte d'emploi / d'outil de travail...). Care débloque dans un premier temps trois millions d'euros.

Donner ici

Des collectivités solidaires

Le bureau de représentation de la Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin à Paris est mobilisé. Collectes de vêtements et de denrées non périssables, levées de fonds, initiatives solidaires…: une page Facebook se veut l’interface pratique de toutes les actions entreprises pour faire face à l’urgence. Extension de la Collectivité territoriale de Saint-Martin dans l'Hexagone, la Maison de Saint-Martin se situe au 54, rue de Varenne à Paris, (au sein de la Maison de la Recherche) où les collectes sont centralisées. Plus de renseignements au 01 40 48 29 60

La ville de Saint Denis en Seine-Saint-Denis, où de nombreux habitants sont antillais, a mis à disposition une salle de collecte à la Bourse du travail. La délégation du Conseil représentatif des Français des Outremer en Seine-Saint-Denis a organisé une collecte de produits de première nécessité, et de produits scolaires pour permettre au plus vite aux enfants de reprendre l'école.

Si vous êtes artisans et voulez aider, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis lance un appel pour mobiliser une centaine d’artisans métropolitains : artisans plombiers, électriciens, étanchéistes, maçons afin qu’ils partagent leur savoir-faire pour réparer les dégâts matériels.

urgence@lesartisansducoeur.fr

Tél. 06 77 91 37 32

Dans le Finistère, Stéphane Roudaut, le maire de Gouesnou va proposer aux membres de son Conseil municipal d’accorder un don à la Croix Rouge et à Médecins sans Frontières, pour un montant global de 6 075 €. Cette somme correspondant à 1 euro symbolique par habitant. Le vote aura lieu le 28 septembre. Parallèlement à cela, une urne a été mise à disposition à l’accueil de la mairie, pour les habitants qui voudraient faire d'autres dons.

La protection civile

Pour fournir les îles en matériel d’élagage, moto-pompes, kits d’hygiène, ou encore lits picots, la Protection civile lance un appel aux dons. Il est possible de régler par sms, par chèque ou par virement.