La guerre en Ukraine se joue également sur les réseaux sociaux, avec une intense campagne de communication. L'ambassade de Russie en France est très active sur Twitter, quitte à relayer des comptes complotistes ou à diffuser des fake news.

Plaque à l'entrée de l'ambassade de Russie à Paris, en février 2017. © AFP / ALAIN JOCARD

Les combats durent maintenant depuis trois semaines en Ukraine, suite à l'invasion russe lancée par Vladimir Poutine. Le conflit se joue évidemment sur le terrain, où les deux armées s'affrontent, mais également sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Les différents comptes affiliés au pouvoir russe partagent intensivement la communication du Kremlin.

En France, ce rôle est joué par l'ambassade de Russie, qui compte près de 22 000 abonnés sur Twitter. Elle est très active et tweete plusieurs fois par jour. Pratiquement tous portent sur la guerre en Ukraine. Si certains messages publiés par l'ambassade servent à informer et conseiller les expatriés russes, suite par exemple à la fermeture des espaces aériens, la plupart ont pour but d'alimenter la propagande du pouvoir.

Crédit donné à des comptes complotistes

Depuis le début de la guerre, l'ambassade a retweeté à plusieurs reprises des comptes non institutionnels, dont certains versent dans le complotisme. Le 1er mars, l'ambassade a retweeté "l’ancien sénateur Pozzo di Borgo, figure de la complosphère covidosceptique en France, partageant le site rouge-brun legrandsoir, connu pour pousser la propagande chinoise sur les Ouïghours (et des théories conspis sur le 11 septembre)", comme l'a noté Tristan Mendès France, enseignant spécialiste du numérique et chroniqueur sur France Inter.

L'ambassade a aussi retweeté un post de "Libertatem" un profil "covid-conspi", selon le spécialiste, et de "Jeanne Traduction", "un média conspi qui fait notamment la promo de l’auto déclaré nazi Yannick Lescure". Comme l'explique le site spécialisé Conspiracy Watch, qui se veut un observatoire du complotisme, Yannick Lescure est une "figure de la complosphère antisémite et covido-sceptique". Sa chaîne Youtube approche les 340 000 abonnés.

Autre message retweeté par l'ambassade de Russie en France : "Guerre en Ukraine (...) La décision d'envoyer des armes est extrêmement grave parce qu'on ignore où elles vont aller. Certaines se retrouvent aux mains de bandes armées ou de djihadistes." Il date du 28 février et a été posté par un internaute qui retweete et publie de nombreux messages anti-vaccins et anti-restrictions sanitaires.

Ce tweet est accompagné d'un lien vers une vidéo Youtube de Xavier Moreau, un homme référencé sur le site Conspiracy Watch. Il est d'ailleurs présenté comme un "officier parachutiste français reconverti dans le conseil en sûreté des affaires", pro-russe et dont les analyses sont notamment diffusées sur des blogs et revues complotistes. Dans la vidéo du post retweeté par l'ambassade de Russie, Xavier Moreau évoque notamment des "territoires - en Ukraine - contrôlés par des bataillons ukro-nazis" et affirme que "l'idée de Kiev est de provoquer une anarchie pour provoquer des morts et l'anarchie dans l'ensemble du pays".

Le 8 mars, l'ambassade a cette fois retweeté un post de Juan Branco, qui critique la Cour pénale internationale et l'affirme : "l'UE a commis des crimes contre l'humanité en Libye. 50.000 victimes." Juan Branco est un avocat controversé et principal défenseur des gilets jaunes. Il est également connu pour son pamphlet anti-Macron, "Crépuscule".

Enfin, dernier exemple de post retweeté par l'ambassade et provenant d'un compte non-institutionnel, celui de "Sport and Politics", du 12 mars. Il attaque la presse : "L'Alzheimer des médias : quand France 2 faisait un reportage en 2014 sur les #Nazis de #Kiev ... #Ukraine️". Ce compte, qui fait preuve d'une grande méfiance envers les médias et poste énormément de messages et vidéos sur la guerre en Ukraine, se définit dans sa biographie comme "nationaliste royaliste français".

Partage de fake news

Parmi les fake news diffusées par l'ambassade de Russie en France, plusieurs concernent le bombardement d'un hôpital pour enfants à Marioupol, mercredi dernier. En essayant de démonter les critiques, elle a ainsi elle-même diffusé des fausses informations, affirmant qu' "à la maternité de Marioupol, il n'y avait pas d'enfants ni de mères (..) les 'photos des victimes' sont fake, ceci étant prouvé par de nombreuses sources."

Sources qui ne sont d'ailleurs pas citées dans le tweet. De plus, plusieurs clichés provenant de l'agence de presse américaine AP témoignent des dégâts et notamment de la présence de civils au moment de l'attaque. Selon la mairie de Marioupol, le bilan est de trois morts, dont une fillette, auxquelles s'ajoutent le décès quelques jours plus tard d'une maman qui venait d'accoucher et de son bébé. Suite notamment à ce bombardement, la Russie est accusée de "crime de guerre".

Le Kremlin a toujours refusé fermement le terme d'invasion employé par le monde entier pour qualifier son opération militaire chez son voisin ukrainien. Afin de justifier l'attaque en Ukraine, le compte publie sur Twitter des vidéos de témoignages et des photos de documents accusant les Ukrainiens d'exactions. Cependant, la véracité des preuves est souvent difficile à prouver.

Mais parfois, il est possible de détecter une fake news. Le service Checknews de Libération a ainsi démontré que l'une des vidéos postées par l'ambassade de Russie en France est une manipulation. Elle est en ukrainien mais sous-titrée français. On y voit l’ancien président ukrainien, Petro Porochenko, en 2014, tenir des propos extrêmement virulents vis-à-vis de la population de l'est du pays (où sont situés les territoires pro-russes). Or, la traduction n'est pas la bonne et le discours, dans la réalité, est ainsi beaucoup moins violent que dans la vidéo de l'ambassade.

Quand les fake news ne viennent pas directement d'elle, l'ambassade participe à leur diffusion. Premier exemple, le 7 mars. Le compte de la diplomatie russe en France publie un tweet avec le lien d'une "émission" diffusée sur Telegram, sous-titrée en français et intitulée "Vérité sur le nazisme".

Il s'agit d'une vidéo de 52 minutes, dans laquelle le réalisateur russe oscarisé, Nikita Mikhalkov, justifie l'invasion en Ukraine. S'appuyant sur des faits prétendument historiques, il affirme que l'objectif est notamment d'éliminer les "nazis" qui, selon Moscou, sont à l'œuvre en Ukraine. Dans la vidéo, Nikita Mikhalkov explique notamment que cette guerre est "une tentative globale (...) de la civilisation occidentale" afin "d'attaquer le monde russe. L'éthique orthodoxe. Les valeurs traditionnelles." Il est également dit que "tant l'Ukraine que les Etats-Unis et l'Europe ont commencé à préparer cette guerre dès 1991."

Autre exemple, l'ambassade a également dans un de ses tweets fait la promotion du site Waronfakes.com. Il se présente comme un site de vérifications de fake news mais qui finalement en propage et "vérifie" des informations qui sont elles-mêmes douteuses. Selon Checknews, de Libération, certains contenus du site "reposent sur des décryptages pour le moins bancals" et "WarOnFakes est aussi capable de véritable intox".

Dans leur "manifeste", les personnes derrière le site expliquent : "Nous ne nous occupons pas de la politique mais nous croyons qu'il est important de transmettre de l'actualité objective sur des événements en Ukraine et dans le Donbass parce que nous observons des signes d'une guerre qui a été lancée contre la Russie."

Critiques des sanctions internationales et propagande

Dans la plupart des tweets postés par l'ambassade de Russie en France, depuis le début de la guerre, on trouve des critiques et des réactions aux différentes sanctions décidées par la communauté internationale, notamment les pays de l'UE. Exemple, ce message du 25 février : "Les sanctions de l'UE ne nous étonnent pas. Ces dernières années l'Occident a toujours été du côté de nos adversaires (islamistes dans le Caucase du Nord, agression de la Géorgie contre l'Ossétie etc). Les sanctions sont illégitimes et inefficaces. Elles ne resteront pas sans réponse."

Des extraits des discours de Vladimir Poutine sont aussi diffusés. Le message écrit dans ce tweet du 6 mars n'est pas choisi au hasard et délivre un message assez clair de la fermeté du Kremlin. "Les sanctions instaurées sont équivalentes à une déclaration de guerre."

Le 5 mars, l'ambassade a même tweeté en utilisant le hashtag "#Bétisesansfrontières" après une sanction prise par l'université de Milan.

Les Etats-Unis font aussi parfois l'objet de virulentes critiques comme lors de la diffusion d'une vidéo où l'ex-président de la Bolivie, Evo Morales, accuse le pays de Joe Biden de provoquer "toujours des guerres pour vendre leurs armes" et de "s'emparer des ressources naturelles".

