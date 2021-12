En France, même si la situation sanitaire est délicate, les fêtes pourront bien avoir lieu avec, pour le moment, pas de mesures particulièrement contraignantes. En revanche, la situation est loin d'être la même chez nos voisins européens. L'Irlande par exemple instaure un couvre-feu, les Pays-Bas eux se reconfinent.

Les habitants de la ville de Nimègue, comme partout aux Pays-Bas, vont vivre un Noël en mode confinement © AFP / Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto

Fêtes de fin d'année version Covid, saison 2. Comme en 2020, Noël et le Nouvel An vont se dérouler dans un contexte sanitaire difficile, marqué par le rebond de l'épidémie de coronavirus à cause du variant Omicron. De nombreux pays d'Europe sont durement touchés et les gouvernements ont donc été obligés de prendre des mesures extrêmement restrictives pour les fêtes.

En France, on n'y a pour le moment plutôt échappé, même si le conseil scientifique a demandé hier des restrictions en vue de la soirée du 31 décembre, particulièrement à risque. Chez certains de nos voisins en revanche, la fête est d'ores et déjà gâchée. Voici un tour d'horizon des mesures prises.

Les Pays-Bas se reconfinent

C'est sans aucun doute aux Pays-Bas que la décision prise par le gouvernement est la plus forte. Dès aujourd'hui, le pays est reconfiné pour au minimum quatre semaines. "Je suis ici ce soir d'humeur sombre. Pour le résumer en une phrase, les Pays-Bas vont retourner au confinement à partir de demain", a déclaré samedi le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, au cours d'une conférence de presse télévisée. "C'est inévitable avec la cinquième vague et avec Omicron qui se répand encore plus vite que nous ne l'avions craint. Nous devons intervenir maintenant par précaution".

Cette décision signifie donc que tous les magasins non-essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres doivent fermer leurs portes au moins jusqu'au 14 janvier, tandis que les écoles doivent garder portes closes jusqu'au 9 janvier, a annoncé Mark Rutte. Le nombre d'invités que les gens sont autorisés à recevoir chez eux est parallèlement réduit à deux, sauf pour Noël, et à quatre pour la période du Nouvel An.

Se profile "un autre Noël qui est complètement différent de ce que nous aimerions", a reconnu le chef du gouvernement. Mais il a insisté sur le fait qu'"Omicron nous force à limiter le nombre de nos contacts aussi rapidement que possible et autant que possible, c'est pourquoi les Pays-Bas seront confinés". Le chef de l'équipe néerlandaise de gestion de l'épidémie, Jaap van Dissel, a quant à lui déclaré pendant la même conférence de presse qu'Omicron dépasserait le variant Delta pour devenir dominant aux Pays-Bas d'ici à la fin de l'année.

L'annonce du Premier ministre intervient juste après une réunion d'urgence du gouvernement et quatre jours après de nouvelles restrictions décidées par les autorités, avec notamment des vacances de Noël avancées d'une semaine dans les écoles primaires. Les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement néerlandais sont de plus en plus impopulaires, des émeutes ayant éclaté dans des villes comme Rotterdam et La Haye pendant plusieurs nuits en novembre. Près de 86% des adultes sont vaccinés aux Pays-Bas.

L'Irlande instaure un couvre-feu pour les pubs et restaurants

A partir d'aujourd'hui, tous les pubs et restaurants irlandais fermeront à 20h et cela, jusqu'à au moins fin janvier. Le Premier ministre Micheal Martin a annoncé vendredi soir l'instauration d'un couvre-feu pour ces établissements.

Il a notamment insisté sur le risque que représente le variant pour le système hospitalier mais également "la société et l'économie" du pays de cinq millions d'habitants. Le Premier ministre a aussi souligné qu'Omicron se propage "de manière agressive" dans toutes les tranches d'âge. "La nécessité de ralentir la propagation d'Omicron et que plus de gens reçoivent leur dose de rappel est claire", a-t-il poursuivi.

Le dirigeant a par ailleurs annoncé que les événements en intérieur ne seront plus autorisés le soir à partir de 20h00 et une réduction de la capacité des événements accueillant du public. Les mariages ne peuvent être fêtés au-delà de cette heure et limités à cent personnes. Tous les passagers arrivant dans le pays devront effectuer un test PCR ou antigénique et il leur est conseillé de faire un test antigénique quotidiennement pendant les cinq jours de leur arrivée. Selon les derniers chiffres, l'Irlande a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 644.000 cas de coronavirus et 5.835 morts.

Le Danemark referme ses lieux de culture

Il n'y aura pas de sortie au théâtre, au cinéma ou dans une salle de concert durant les fêtes au Danemark. Lors d'une conférence de presse vendredi, la Première ministre Mette Frederiksen a annoncé la fermeture de l'immense partie de sa scène culturelle et une nouvelle restriction de la vie nocturne. "Nous avons besoin de limiter notre activité. Nous devons tous limiter nos contacts sociaux".

Le gouvernement va également demander la fermeture d'autres lieux de rassemblement, comme les parcs d'attractions et les centres de congrès, ou encore les musées. Les restrictions entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui et pour quatre semaines. Si les vacances de Noël ont été étendues pour contrer la flambée des cas, l'exécutif prévoit toujours le retour à l'école lors de la rentrée du 5 janvier. La vie nocturne, déjà rabotée la semaine dernière, va être encore raccourcie, avec une fermeture des bars et restaurants à 23h, et l'interdiction de servir de l'alcool après 22h.

Près d'un mois après son identification, le variant Omicron apparaît très contagieux et semble échapper en partie aux vaccins, avec toutefois une inconnue sur la gravité des infections. Au Danemark, environ 500 personnes sont actuellement hospitalisées, dont quelques dizaines en soin intensif. Les hôpitaux prévoient de voir le nombre d'hospitalisation monter à 1.000, dans un pays de 5,8 millions d'habitants.

Le virage est brutal pour le pays nordique, qui avait levé toutes les restrictions le 10 septembre, avant de réintroduire le pass sanitaire début novembre puis de prendre une première série de restrictions la semaine dernière. Accélération des doses de rappel, autorisation pour les cas graves d'un médicament anti-Covid du laboratoire Merck, vaccination des 5-11 ans... le gouvernement a fait feu de tout bois face chaque jour au nombre record de cas.

Le Danemark a enregistré vendredi un nouveau record absolu de plus de 11.000 cas lors des dernières 24 heures, dont un nouveau sommet de plus de 2.500 du variant Omicron, selon le gouvernement. En pointe en matière de séquençage, il est avec le Royaume-Uni un des pays dans le monde à avoir détecté le plus de cas d'Omicron sur son sol et les autorités s'attendent à ce que ce variant devienne majoritaire dans les prochains jours.

En Suisse, les non-vaccinés ne peuvent plus aller au restaurant

La Suisse met la pression sur les non-vaccinés. Dès lundi, le pays renforce ses restrictions. "Seules les personnes vaccinées ou guéries auront désormais accès à l'intérieur des restaurants, des établissements culturels et des installations de sport et de loisirs ainsi qu'aux événements en intérieur", a indiqué le Conseil fédéral, dans un communiqué.

Même après avoir montré patte blanche avec le pass sanitaire, il faudra porter le masque et consommer assis. A l'approche des fêtes de Noël, en général passées en famille dans le pays alpin, les réunions privées seront limitées à dix personnes, enfants compris, si l'un des convives de 16 ans ou plus n'est pas vacciné ou guéri.

La grande majorité des malades en soins intensifs, en Suisse comme ailleurs, ne sont pas vaccinés. Leur nombre "a triplé en un mois et demi", a souligné Alain Berset le ministre fédéral de la Santé lors d'un point de presse. La Suisse a franchi le 13 décembre le nombre des 300 patients COVID-19 en soins intensifs, ce qu'elle voit comme un palier critique, et "ce chiffre va augmenter à 350 ou 400 d'ici à la fin de l'année", prédit le communiqué. Alain Berset a souhaité que les procédures médicales "non indispensables soient repoussées".

Dans les endroits sans possibilité de porter le masque, le Conseil fédéral cite en exemple une répétition de musique à vent ou les discothèques et les bars, il faudra présenter un test négatif, en plus du pass. Les personnes dont la vaccination, le rappel ou la guérison datent de moins de quatre mois sont exemptées de cette obligation de dépistage. Pour entrer en Suisse, un seul test suffira : test rapide antigénique de moins de 24 heures ou test PCR de moins de 72 heures. Les personnes vaccinées ou guéries, n'auront pas à fournir un test 4 à 7 jours après leur arrivée.

Autre mesure forte, le gouvernement fédéral a décidé d'imposer le télétravail obligatoire dès lundi.

La Belgique conserve ses restrictions en vigueur depuis début décembre

En Belgique, les écoliers et élèves de maternelles sont désormais en vacances mais avec une semaine d'avance par rapport à ce qui était prévu au départ. Le Premier ministre belge Alexander De Croo l'avait annoncé début décembre. "Nous devons prendre des mesures pour réduire le plus rapidement possible la pression sur les hôpitaux" qui n'est "pas tenable".

Depuis deux semaines, les événements en intérieur sont limités à 200 personnes au maximum, le public doit être assis et porter le masque. La règle s'applique notamment aux cinémas ou aux congrès. Les activités sportives en salle sont toujours autorisées, mais sans public. Les événements en extérieur, comme les matches de football, peuvent se tenir sans limitation du nombre de personnes.

La Belgique avait déjà durci ses restrictions le 26 novembre, obligeant notamment les discothèques à fermer et incitant la population à limiter au maximum ses contacts et activités en intérieur. Les mesures touchant les cafés et restaurants restent inchangées. Ces établissements doivent fermer à 23 heures et les clients être obligatoirement assis, à six au maximum par table. L'obligation du télétravail quatre jours par semaine reste également en vigueur.

Enfin, pour entrer sur le territoire, les autorités belges demandent également aux voyageurs de remplir un formulaire de localisation du passager (PLF), si ces personnes prévoient un séjour de plus de 48 heures en Belgique. Les autres mesures sanitaires varient selon la région française de départ, qui sont classées par code couleur selon leur situation épidémiologique.

L'Italie songe à prendre de nouvelles mesures

D'après la presse italienne, le gouvernement envisage de prendre de nouvelles mesures pour éviter une hausse des cas de contamination au coronavirus. Après un conseil des ministres prévu le 23 décembre, le président du conseil italien, Mario Draghi pourrait décider de demander aux personnes vaccinées de présenter un test négatif pour se rendre dans des lieux très fréquentés, comme les stades ou discothèques, indique le Corriere della Sera.

Des tests négatifs pourraient également être exigés pour aller au cinéma et au théâtre et le port du masque en extérieur pourrait être obligatoire. Actuellement, les personnes vaccinées ou récemment guéries du COVID-19 ont librement accès aux bars, restaurants, musées, cinémas et salles de sport. "Certaines mesures, comme le port du masque obligatoire même à l'extérieur (...) pourraient être prises bientôt", a dit l'un des conseillers scientifiques du gouvernement au Corriere della Sera.

La Grande-Bretagne également est en pleine réflexion

Comme en Italie, la Grande-Bretagne pourrait d'ici Noël mettre en place de nouvelles restrictions pour ses habitants. Le gouvernement britannique surveille heure par heure les données relatives au coronavirus et n'exclut pas de nouvelles mesures a déclaré dimanche le ministre de la Santé Sajid Javid.

Plus tôt dans la matinée, le ministre a déclaré sur Sky News que selon les données, le contagieux variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19 représentait environ 60% des cas de contamination. Mais d'après le ministre de la Santé, la situation sanitaire actuelle n'est pas comparable à Noël 2020 grâce aux capacités de tests et à la vaccination. "Nous ferons ce qui est nécessaire mais cela doit être corroboré par les données", a dit Sajid Javid sur Sky News. "Nous surveillons les données, nous en discutons avec les scientifiques et nos meilleurs conseillers presque heure par heure et nous surveillerons (la situation) très attentivement."

Le ministre a aussi déclaré sur la BBC que le manque de personnel soignant était un gros défi à relever et a appelé à plus de prudence en matière d'interactions sociales. Il a en outre estimé qu'il n'était pas juste de dire que le gouvernement ne faisait pas suffisamment pour aider les entreprises. Samedi, le maire de Londres Sadiq Khan a déclenché une procédure d'alerte à cause de la propagation jugée préoccupante du variant Omicron dans la capitale britannique.

Cette décision implique une coordination renforcée des principaux services publics londoniens pour éviter une saturation des hôpitaux. Sur la BBC, Sadiq Khan a déclaré que de nouvelles mesures de restriction étaient "inévitables" pour freiner la flambée épidémique et empêcher un effondrement des services publics, et en particulier le système de santé. Les autorités sanitaires ont fait état vendredi en fin de journée de 25.000 cas confirmés de contamination au variant Omicron, soit plus de 10.000 nouveaux cas par rapport à la veille.

L'Allemagne durcit les règles pour entrer sur le territoire

Désormais, pour entrer en Allemagne, tous les Français de 12 ans doivent présenter un justificatif sanitaire et une déclaration électronique d'entrée sur le territoire. En effet, le pays a décidé de classer la France en zone "à risque élevé" pour la circulation du Covid-19.

Le justificatif sanitaire peut être un test PCR de moins de 72 heures, un test antigénique négatif de moins de 48 heures, un schéma vaccinal complet ou une "attestation de guérison". Les voyageurs non vaccinés ou "guéris", ainsi que les enfants de moins de 12 ans, devront également se soumettre à un isolement de 10 jours pour entrer sur le territoire allemand. Cet isolement pourra être interrompu à partir du 5e jour, moyennant un test négatif.

Les travailleurs frontaliers ou les personnes traversant la frontière pour moins de 24 heures ou effectuant des séjours familiaux de moins de 3 jours sont exemptés de la déclaration électronique d’entrée et de l’auto quarantaine. Toutefois, ceux qui ne peuvent fournir la preuve d'un parcours vaccinal complet ou d'une guérison devront présenter un test deux fois par semaine.

Samedi soir, les autorités allemandes ont également annoncé imposer des restrictions de voyage à toutes les personnes venant du Royaume-Uni. Les voyageurs doivent se soumettre à une quarantaine de deux semaines en Allemagne, y compris celles vaccinées ou guéries. Concrètement, le Royaume-Uni est désormais considéré comme "zone de variant" du Covid-19, ce qui correspond à la catégorie des pays où le risque est le plus élevé. En plus de la mesure de quarantaine, seuls les ressortissants allemands ou les étrangers résidant en Allemagne seront autorisés à venir dans le pays en provenance de Grande-Bretagne. La règle vaut pour tous les moyens de transport, avion, train ou bateau. En outre, un test PCR sera exigé pour toutes les personnes se rendant en Allemagne.

Début décembre, de nouvelles restrictions pour les personnes non-vaccinées ont été décidées en Allemagne. Elles ont depuis l'interdiction d'aller dans les bars, restaurants, théâtres, cinémas, salles de spectacle, de sports, mais aussi commerces non essentiels et marchés de Noël.