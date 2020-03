Face à l'épidémie de Covid-19 et l'explosion du nombre de cas, les États-Unis sonnent la mobilisation générale. Navire-hôpital à New-York, hôpital en plein Central Park, plages de Miami désertes... Les images témoignent de l'envergure de la crise.

Les États-Unis dénombrent désormais le plus grand nombre de cas de Covid-19. © -

Les États-Unis touchés de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Le pays recense de loin le plus grand nombre de cas confirmés : le dernier décompte mardi fait état de 163 000 personnes infectées, et plus de 3.000 morts.

Près des trois-quart des Américains vivent désormais confinés, d'une manière plus ou moins stricte. Navire-hôpital sur une rivière au cœur de New-York, file interminable de voitures pour recevoir une aide alimentaire en Pennsylvanie, SDF "compartimentés" à même le sol dans le Nevada... Voici les images frappantes de l'épidémie outre-Atlantique.

Une vidéo vertigineuse qui montre l'explosion de cas aux États-Unis

Cette vidéo, postée par le compte CAP Action, qui dénonce la politique de Donald Trump, est saisissante. Elle montre, à l'aide d'un graphique évolutif, l'augmentation jour par jour de cas de coronavirus dans le monde, avec l'explosion fin mars du nombre de personnes infectées aux États-Unis, devenu aujourd'hui le pays qui dénombre le plus de malades du Covid-19 dans le monde.

L'État de New-York méconnaissable

Image historique sur la rivière Hudson. Un navire-hôpital de mille lits est arrivé lundi à New York, épicentre de l'épidémie aux États-Unis. Le bateau militaire USNS Comfort, doté également de 12 blocs opératoires, doit permettre de décharger les hôpitaux new-yorkais de malades ne nécessitant pas des soins liés au coronavirus.

Le bateau militaire USNS Comfort est doté de 12 blocs opératoires. © AFP / Bryan R. Smith

Des hôpitaux provisoires ont également été érigés dans un centre de conférences, ou sous des tentes montées en plein Central Park, le plus célèbre des parcs new-yorkais :

Un hôpital provisoire monté au coeur de Central Park. © AFP / Lokman Vural Elibol / Anadolu Agency

Le personnel soignant américain, tout comme en France, se retrouve en première ligne de l'épidémie. Cette vidéo relayée sur Twitter montre des infirmière new-yorkaises en train de prier :

Et sur cette vidéo, filmée au Brooklyn Hospital, on aperçoit le cadavre d'une personne infectée embarqué dans un camion réfrigéré industriel, à l'aide d'un monte-charge :

Pour symboliser le soutien au personnel soignant, l'Empire State Building, gratte-ciel au coeur du quartier de Manhattan, s'est illuminé lundi soir, transformé en gyrophare géant :

Pennsylvanie : file interminable de voitures pour recevoir une aide alimentaire

En Pennsylvanie, cette vidéo aérienne montre des centaines de voitures roulant au ralenti, les unes derrière les autres. Elles font la queue pour recevoir l'aide alimentaire d'une banque de nourriture à Duquesne, près de Pittsburgh.

Nevada : des SDF "compartimentés"

Une image choquante. Dans le Nevada, des box de "distanciation sociale" ont été tracés à la peinture blanche à même le sol sur un parking, pour "accueillir" les personnes sans domicile fixe.

Miami : plages désertes

Images peu communes sous le soleil de Miami, la capitale de l'État de Floride. Pas à un chat sur les plages ou dans les rues, après que les autorités ont décidé de fermer les bords de mer et les parcs pour endiguer l'épidémie de coronavirus.