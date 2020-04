Dans une école primaire en Chine, des écoliers ont repris les cours avec sur la tête un couvre-chef bien particulier, censé les aider à respecter les mesures de distanciation sociale.

D'improbables chapeaux pour inciter les écoliers à garder leurs distances. © Zhejiang Daily

Une rentrée des classes aux allures insolites pour des élèves chinois. Pour leur retour à l'école, dimanche, ils ont ainsi enfilé des couvre-chefs affublés de part et d'autre de tiges d'un mètre, pour respecter les mesures de distanciation sociale contre le coronavirus, ont repéré nos confrères de franceinfo.

Des images, relayées sur le compte Twitter du principal journal chinois, "Le Quotidien du Peuple", ont été filmées dans une école primaire de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Certains écoliers n'ont de toute évidence par hésiter à customiser leurs créations :

Comme le note la directrice d'une école de journalisme de Taïwan sur Twitter, les chapeaux ressemblent à s'y méprendre aux couvre-chefs portés à l'époque de la dynastie Song : des hauts-de-forme équipés de longs panaches horizontaux sur les côtés, afin d'empêcher les officiels de la cour de conspirer en se murmurant au creux de l'oreille...

Un peu de légèreté alors que les écoles chinoises rouvrent progressivement, dans un contexte ultra-sécurisé avec masques et contrôles de température. À Pékin ce lundi, seuls les lycéens de dernière année ont été autorisés à revenir en classe pour préparer le "gaokao", l'examen d'entrée à l'université, le plus important de la scolarité des Chinois. À Shanghai, les élèves de dernière année de collège ont aussi repris la classe.

Une reprise après presque quatre mois de vacances forcées à cause de l'épidémie. La Chine, premier pays touché par le coronavirus, avait fermé toutes ses écoles fin janvier juste avant le Nouvel an lunaire et les cours étaient depuis dispensés en ligne.