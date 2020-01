Allemagne, France, Canada, États-Unis... La liste de pays recensant des cas de coronavirus s'allonge de jour en jour. En Chine, le virus a déjà fait plus de 100 morts et contaminé plus de 4500 personnes. Découvrez la carte, actualisée régulièrement, de la propagation de l'épidémie.

De jour en jour, la liste de pays concernés par des cas de coronavirus © Capture d'écran My Maps

Partie de la mégapole de Wuhan, dans le centre de la Chine, l'épidémie du nouveau coronavirus s'étend. Des cas sont désormais recensés au quatre coins du globe : Japon, Australie, France, Allemagne, États-Unis, Canada... En Chine, le bilan dépasse désormais 100 morts et plus de 4500 personnes contaminées. France Inter vous propose de découvrir la carte, régulièrement actualisée, des pays où le virus a été détecté.

Allemagne : premier cas de contamination entre humains sur le sol européen

En Allemagne, le premier malade confirmé au coronavirus a été contaminé par une autre personne sur le sol allemand même, ont annoncé mardi les autorités sanitaires de l'État régional de Bavière, où le patient est hospitalisé. Il s'agit du premier cas de contamination entre humains sur le sol européen, les autres patients signalés en Europe ayant été infectés lors d'un séjour en Chine.

Japon : contamination d'un homme qui n'a pas voyagé en Chine

Les autorités japonaises ont annoncé mardi la présence au Japon d'un cas du nouveau virus apparu chez un homme ne s'étant pas rendu en Chine mais ayant véhiculé des touristes en provenance de Wuhan, berceau de la maladie.

France : trois cas recensés

Ce sont les premiers recensés en Europe. Ils ont été confirmés le 24 janvier, l'un à Bordeaux, les deux autres à Paris. Les trois malades avaient récemment voyagé en Chine.

Canada : un cas avéré, un autre présumé

Un premier cas d'infection au coronavirus a été confirmé à Toronto chez un homme qui aurait également infecté son épouse, ont annoncé lundi les autorités sanitaires du Canada. En outre, 19 autres personnes font l'objet d'examens en Ontario.