La cérémonie religieuse du mariage entre le prince Harry et l'actrice américaine Megan Markle débute ce samedi à 13 heures à la chapelle Saint-George de Windsor. Puis suivront les mondanités et la réception. Au total, le royal wedding coûterait 37 millions d'euros. Mais les détails du coût restent secrets.

Le mariage royal entre Megan Markle et Harry commence à 13 heures ce 19 mai 2018 © AFP / Daniel LEAL-OLIVAS

- Le dispositif de sécurité coûterait à lui seul 34 millions d'euros. La menace terroriste étant ce qu'elle est en 2018, la somme est plus élevée que celle du mariage de Kate Middleton et du prince William. En plus des fouilles systématiques et des portiques de sécurité à chaque point d'accès, il y aura selon le maire proto­co­laire de Wind­sor, des tireurs d’élite sur tous les toits permet­tant d’avoir une vue sur le parcours emprunté en calèche par les mariés pour saluer la foule.

C'est le contribuable britannique qui réglera les frais de sécurité. De quoi faire bondir ceux qui veulent l'abolition de la monarchie, comme le groupe Republic qui a recueilli plus de 33 000 signatures sur une pétition pour demander au gouvernement de rendre public le montant exact que les citoyens britanniques paieront. Sur cette pétition, on peut lire :

Le contribuable ne devrait pas payer pour un mariage privé, quels que soient les mariés

D'autres en revanche affirment qu'un mariage royal rapporte tellement d'argent au pays grâce au tourisme qu'il génère qu'il est normal que l'Etat paye une large partie de la facture.

Le mariage princier coûtera 37 millions d'euros © AFP / Odd ANDERSEN

Tout le reste en tout cas sera pris en charge par la famille royale.

- Les boissons et la nourriture représentent environ un quart du budget du mariage, environ 580 000 euros. La réception de ce samedi soir à Frog­more House sera financée par le prince Charles, selon Stéphane Bern. Le montant serait de 300 000 euros pour la restauration, 200 000 pour les boissons, 124 000 pour les fleurs etc... Au total, 600 invités participeront au déjeuner et au dîner, plus 2 640 invités dans le public à qui l'on servira du thé et une collation chaude sur le parterre du château de Windsor.

- Rien que le gâteau, clou de la soirée, est estimé autour de 30 000 euros toujours selon Stéphane Bern qui commentera le mariage sur France Télévisions. Ce gâteau combinera l'acidité du citron à la douceur de la fleur de sureau, spécialement conçu pour le couple par la cheffe pâtissière américaine Claire Ptak, qui a une boutique dans l'est de Londres. Ce gâteau royal sera présenté d'une façon "non traditionnelle" a précisé la pâtissière.

- La robe de la mariée pourrait être une création de la maison de haute-couture Ralph and Russo. Son coût serait de 450 000 euros. C’est Meghan Markle elle-même qui devrait payer sa robe. Les bagues coûteront 7 000 euros.

- Un chapiteau de verre pourrait bien abriter les invités de la réception pour un coût estimé à 400 000 euros selon CNBC.

- La reine Eliza­beth II devrait offrir aux jeunes mariés en cadeau de mariage une magni­fique propriété.