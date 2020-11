Allemagne, Espagne, Italie, Ukraine, France : douze photos des rassemblements contre les mesures de restrictions pour freiner la progression du virus.

Berlin, mercredi 18 novembre. Manifestation près du Bundestag contre les nouvelles restrictions du gouvernement allemand qui doivent être adoptées par le parlement. © Getty / dpa / Paul Zinken

L'Europe est le continent le plus touché. Plus de 15 millions de cas de coronavirus depuis janvier, 280.000 cas quotidiens et, ces dernières semaines, de nouvelles restrictions. L'Autriche a annoncé la fermeture de ses écoles et magasins non-essentiels jusqu'à début décembre ; une bonne moitié de l'Italie se reconfine partiellement ; la Grèce ferme aussi ses écoles ; le Portugal instaure un couvre-feu (appliqué dès 13 heures le week-end) et, ce mercredi, la Hongrie étend son confinement partiel au-delà de 2020, jusqu'au 8 février prochain.

Face à ces mesures de reconfinement, de nombreuses manifestations ont eu lieu ces derniers jours et dans plusieurs pays, comme le montrent ces photos. Mercredi, à Berlin, la police allemande a même fait usage de canons à eau pour disperser une manifestation d'opposants à ces restrictions, en raison de leur refus de porter un masque. Entre 5.000 et 10.000 personnes étaient rassemblées mercredi matin près de la porte de Brandebourg, au coeur de la capitale.

Berlin, mercredi 18 novembre. Un manifestant tient une banderole "Stop Merkel", près de la porte de Brandebourg à Berlin. © AFP / Anadolu Agency / Abdulhamid Hosbas

Berlin, mercredi 18 novembre. Un homme fume une cigarette avec un masque troué lors d'une manifestation près du Reichstag contre les nouvelles restrictions qui doivent être adoptées par le parlement. © Maxppp / dpa / Christoph Soeder

Berlin, mercredi 18 novembre. Drôle de masque pour cette manifestante, au milieu d'autres opposants, rassemblés devant la porte de Brandebourg, près du Reichstag, et le Bundestag. © AFP / Odd Andersen

Prague, mardi 17 novembre. Manifestation contre les restrictions imposées en raison de la pandémie en parallèle de la commémoration de la Révolution de velours, en 1989. © AFP / Anadolu Agence / Lukas Kabon

Lyon, lundi 16 novembre. Rassemblement de commerçants appellent à la réouverture de leurs magasins fermés dans le cadre des mesures gouvernementales pour freiner la propagation du Covid-19. © AFP / Jeff Pachoud

Kiev, mardi 17 novembre. La police anti-émeute, face à des propriétaires de petites entreprises qui manifestent pour demander la fin des limitations introduites par le gouvernement. © AFP / Sergei Supinsky

Lisbonne, samedi 14 novembre. Propriétaires de restaurants, bars, discothèques manifestent contre les mesures gouvernementales. © Getty / Sopa Images / Henrique Casinhas

Nice, samedi 14 novembre. Manifestation organisée par l'association "Nice la vie" contre les mesures gouvernementales. © Maxppp / PhotoPQR / Dylan Meiffret

Liverpool, samedi 14 novembre. Manifestation d'anti-vaccins et de protestation contre les restrictions au Royaume-Uni. © AFP / Oli Scarff

Marseille, samedi 14 novembre. Des chef.fe.s d'entreprises manifestent contre les fermetures imposées par les mesures de restrictions sanitaires. © AFP / Clément Mahoudeau

Bratislava, mardi 17 novembre. Des hooligans et manifestants proches de l'extrême-droite manifestent contre les mesures de précaution contre la propagation du Covid-19. © AFP / Vladimir Simicek