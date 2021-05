Sur tout le territoire du Royaume-Uni, quatre décès ont été causés par la Covid lundi. Et en Angleterre, aucun mort dû à l'épidémie de Covid n'a été enregistré hier. Une première depuis le début de la crise en mars 2020. De quoi permettre un retour à un semblant de vie d'avant, avec jauges et conditions toutefois.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson confiant en conférence de presse lundi 10 mai 2021 © AFP / Dan Kitwood / POOL

Le niveau d'alerte relatif à la pandémie de Covid-19 a été abaissé d'un cran lundi au Royaume-Uni. Il est passé du niveau 4 (épidémie en circulation générale et transmission élevée ou exponentielle) au niveau trois (épidémie en circulation générale). Et ce dans les quatre pays territoires du Royaume-Uni que sont l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. En février, le niveau d'alerte avait déjà été abaissé du niveau cinq (maximum) au niveau quatre. Les décès et les hospitalisations sont à leur niveau le plus bas depuis juillet dernier, a vanté lundi le Premier ministre Boris Johnson lors de sa conférence de presse.

Quatre morts dans tout le Royaume-Uni, zéro en Angleterre

Lundi, dans tout le Royaume-Uni, seules quatre morts ont été enregistrées.

Mais c'est précisément en Angleterre que les chiffres sont les plus encourageants. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, aucun décès n'y a été enregistré lundi. C'est une première depuis mars 2020, même si les bilans en début de semaine sont souvent bas après le weekend.

Le Premier ministre a cependant exhorté les citoyens à "rester vigilants" face au "potentiel létal" des variants.

Bien que rien ne nous permette encore de penser que ces variants sont résistants aux vaccins, nous devons continuer à lutter contre leur propagation, a martelé Boris Johnson.

Un pays en pointe sur la vaccination

Le pays est engagé dans l'une des campagnes de vaccination les plus avancées au monde. Plus de 35 millions de personnes (53% de la population) ont ainsi reçu une première dose de vaccin et plus de 17 millions une deuxième dose, sur quelque 66 millions d'habitants.

Grâce à la vaccination notamment, "le nombre de cas, de décès et la pression sur les hôpitaux ont baissé constamment", ont souligné lundi les représentants des services médicaux du Royaume-Uni.

Toutefois, la Covid continue de circuler avec des gens qui attrapent et répandent le virus tous les jours, de sorte que nous devons tous rester vigilants, ont précisé les autorités.

Accolades autorisées et pubs, restaurants, musées, cinémas ouverts le 17 mai

Le Premier ministre Boris Johnson a confirmé de son côté lundi que les Britanniques pourraient boire à l'intérieur des pubs, dîner en salle dans les restaurants et aller au musée ou au cinéma à partir de la semaine prochaine.

Ce déconfinement représente une étape très importante sur la voie du retour à la normale, a estimé Boris Johnson..

Les terrasses des pubs et restaurants sont actuellement ouvertes. Mais avec cette troisième étape du déconfinement le 17 mai, pubs et restaurants pourront servir des clients à l'intérieur.

À cette même date du 17 mai, les Britanniques pourront aussi se retrouver chez eux (à six personnes maximum). A l'extérieur, les rassemblements de plus de 30 personnes resteront interdits.

Les familles et amis pourront aussi de nouveau se serrer dans les bras ("hugging" en anglais), ce qui n'était plus possible depuis plusieurs mois.

C'est un pas vers ce moment où nous apprenons à vivre de manière responsable avec la Covid, a jugé Boris Johnson.

Les musées et cinémas rouvriront leurs portes, et les stades pourront à nouveau accueillir des fans de sport, mais dans des capacités limitées. Concernant les voyages, les personnes arrivant de douze pays dont Israël et le Portugal, mais pas de destinations prisées comme la France ou l'Espagne, seront exempts de quarantaine.

Ce mardi, le quotidien The Times titre dans son édition numérique :

"Un au-revoir prudent aux restrictions dues à la Covid". Le journal rappelle que Boris Johnson en a appelé "au bon sens" des Britanniques pour lutter contre le virus.

La Covid-19 a fait plus de 127 000 morts au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d'Europe par cette maladie.