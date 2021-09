À l’échelle mondiale, avec quelque 70 % de citoyens vaccinés contre la Covid-19, l’Union européenne a des airs de bonne élève. Mais ce chiffre masque des écarts entre l’Ouest, très en avance, et l’Europe centrale et orientale, à la traîne. Avec, en queue de peloton, la Roumanie et la Bulgarie, plus pauvres de l'Union.

Campagne pour la vaccination en Transylvanie, la région de Dracula. "Quia peur du vaccin ?" peut-on lire en roumain. © AFP / Daniel Mihailescu

Mi-juin, la Roumanie annonçait son intention de céder ses vaccins contre le Covid-19... tout simplement parce qu'elle anticipait son incapacité à écouler ses doses avant leur date de péremption. Principaux bénéficiaires de la distribution du président roumain Klaus Iohannis : le Vietnam, mais aussi les voisins et amis ukrainiens, serbes l'Ukraine et moldaves. Même scénario en Bulgarie, qui a partagé ses doses avec le Bouthan.

Alors que l’ouest du continent affiche des taux de vaccination dépassant les 70 %, avec un record de 88 % pour Malte, à la fin août, seuls 33 % des Roumains avaient reçu leur première dose, tandis qu’à peine plus d'un Bulgare sur quatre avait consenti à se faire vacciner.

Et d’un côté comme de l’autre, ça n’est pas faute d’avoir essayé de convaincre. Bucarest, par exemple, a lancé un vaste "marathon des vaccins", en vain. Mais si la première phase a plutôt bien fonctionné, notamment dans les grandes villes, la campagne de vaccination a finalement calé.

Chez les Roumains et les Bulgares, les stigmates de la dictature sont encore très présents. Méfiance, circonspection et prudence sont encore la règle à l’égard du gouvernement, du pouvoir, quel qu’il soit. Ce qui, en matière de santé publique, a des conséquences. Mais, plus important, la fracture entre les villes et les zones rurales demeure importante, dans les deux pays les plus pauvres de l’Union européenne.

Pauvreté et ruralité

La Roumanie et la Bulgarie sont en Europe les pays dont la part de la population rurale est la plus importante. Si les villes sont très modernes, si elles vivent au rythme du reste des métropoles européennes, les campagnes restent coupées du monde.

Elles rassemblent l’essentiel des électeurs populistes et anciennement des communistes : le Parti social-démocrate roumain et le Parti socialiste bulgare sont encore très solides en dehors des grandes villes. Ils portent justement dans leur rhétorique les discours "antivax", adressés à des populations souvent mal informées.

Les petits villages sont souvent peuplés de personnes âgées et, par ailleurs, l’accès à Internet y reste limité. Un problème finalement déterminant, dans la mesure où, en Roumanie notamment, le service d’information sur la Covid-19, tout comme la prise de rendez-vous, ont été centralisés sur une plateforme interactive. Une erreur stratégique, alors que le nombre de cas de contaminations repart en flèche depuis la mi-août en Roumanie comme en Bulgarie.