Un livre écrit par un membre haut placé de l'administration Trump révèle qu'une partie de l'équipe a envisagé de démissionner collectivement l'an dernier. Donald Trump y apparait comme un président peu fréquentable et peu professionnel.

Un livre signé "anonyme" révèle que toute une partie de l'équipe Trump a voulu démissionner en groupe © Getty / Drew Angerer

"Un avertissement" ("A warning"), 259 pages, a été consulté en avant-première par MSNBC, puis par le Washington Post. Selon leur récit, Donald Trump y apparaît comme un président cruel, inapte à gouverner, et représentant un danger pour la nation. L'ouvrage sort le 19 novembre aux Etats-Unis (Ed.Twelve/Grand Central Publishing). Selon les extraits rapportés par ces deux médias, l'auteur écrit :

C'est comme arriver à l'Ephad et découvrir son vieil oncle en train de courir sans pantalon dans le jardin, en train de hurler au sujet de la nourriture de la cafétéria et qui a peur de se faire attraper par les surveillants.

Selon Rachel Maddow, présentatrice de MSNBC qui a lu l'ouvrage :

En travaillant avec Trump, certains membres de l'administration pensaient qu'ils seraient en quelque sorte les gardiens du temple, les adultes(...) Et finalement, vous voyez des gens contrariés qui ont soutenu Trump, qui sont horrifiés et qui regrettent leur décision de l'avoir suivi.

Un homme "misogyne et raciste"

Le livre décrit un Trump faisant des remarques misogynes et racistes :

Il commente le maquillage. Il fait des blagues sur le poids. Il critique les tenues vestimentaires. Il ne croit pas à la ténacité des femmes. Il utilise des mots comme "chérie" et "petite" en parlant à des professionnelles accomplies. C'est exactement ce que doit éviter un chef dans son environnement de travail.

Selon l'auteur, Trump a essayé de prendre l'accent hispanique lors d'un meeting dans le bureau ovale. Il se plaignait des migrants qui traversent la frontière :

"On a ces femmes qui viennent avec leurs sept enfants", aurait dit Trump. "+Elles nous disent : Oh, s'il vous plait, aidez-moi. Mon mari m'a abandonnée+. Elles ne servent à rien. Elles ne font rien pour notre pays. Si au moins elles venaient avec leur mari, on pourrait le mettre dans les champs pour ramasser le maïs par exemple".

De hauts dignitaires prévoyaient un "sacrifice collectif"

Selon l'auteur ou l'autrice de l'ouvrage, ces membres de l'administration Trump ont envisagé de démissionner en masse en 2018 pour alerter l'opinion publique, dans ce que l'auteur décrit comme un "midnight self-massacre". Finalement, ils auraient abandonné l'idée craignant de déstabiliser le gouvernement, alors déjà largement vacillant.

L'auteur anonyme avait déjà écrit un article d'opinion dans le New York Times en 2018. Il se présentait comme "un membre de la résistance à l'intérieur de l'administration Trump" et décrit aujourd'hui Trump comme "un enfant de 12 ans dans une tour de contrôle, appuyant sur tous les boutons, sans se préoccuper des avions dérapant sur les pistes et les vols détournés de l'aéroport".

Le livre est une étude de personnalité de Trump, à la fois sur le plan intellectuel, moral et personnel. L'auteur affirme que de nombreux membres officiels de l'administration partagent ses avis. Mais il ou elle ne décrit pas d’événements précis. Une absence assumée "afin de ne pas mettre en danger son identité".

Cette fois-ci, un auteur "de l'intérieur"

Plusieurs ouvrages ont déjà été publiés depuis l'élection de Trump. Ces livres décrivent également Trump de manière extrêmement critique.

Mais ils étaient rédigés par des journalistes (Bob Woodward, ou encore Michael Wolff). Cette fois-ci, et pour la première fois, c'est quelqu'un de l'intérieur qui l'écrit.