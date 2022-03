Il y a une semaine, Vladyslav était un jeune étudiant de18 ans à Kiev. Aujourd'hui, il porte une arme et combat aux côtés des forces ukrainiennes pour la liberté de son peuple et de son pays. Depuis une semaine, il nous raconte la guerre en Ukraine.

Vladyslav, 18 ans, a pris les armes pour défendre son pays face à l'invasion russe.

Il y a une semaine, Vladyslav était un jeune étudiant de 18 ans qui allait en cours à l'université de Kiev pour suivre une formation en cybersécurité. Il pensait poursuivre ses études, l'année prochaine, en France où vivent plusieurs de ses amis. Des amis rencontrés pendant ses années passées au lycée français de Kiev. Mais la guerre a éclaté.

Le réveil en pleine guerre

Vladyslav nous a raconté ses premières heures d'invasion russedans sa ville le 24 février. "À environ 5 heures du matin, on a commencé à entendre des bruits très lourds. Au départ, on pensait que c'était que des avions mais c'était en fait des bombardements... Dans les rues, tout le monde essaie de partir à pied ou en voiture... il y a d'énormes files [aux stations-service] pour prendre du pétrole." Comme beaucoup d'Ukrainiens, Vladyslav est sonné, le jeune homme a du mal à réaliser. "Il n'y a aucune certitude sur ce qui va se passer dans les cinq ou dix prochaines minutes, il n'y a plus de confiance en rien, ça fait peur."

C'est avec cette peur au ventre que Vladyslav prend la route, dans son 4X4, avec sa mère, sa grand-mère et sa petite-sœur. Objectif : rejoindre la Pologne où vit une partie de sa famille. Encore faut-il y arriver. Après avoir mis trois heures pour quitter la capitale, il poursuit sa route, dans les bouchons. Il croise des Ukrainiens à pied qui font de l'auto-stop en espérant qu'une voiture s'arrête pour les accompagner à la frontière. Dans les stations-essence, "il y a beaucoup de tension", "tout le monde est stressé", "les enfants demandent à leurs parents ce qu'il se passe".

19 heures de route pour rejoindre la frontière

Après 19 heures passées au volant, il s'arrête dans les Carpates, cette chaîne de montagne, côté Ukraine. Sa famille et lui passent la nuit dans un hôtel qui appartient à des amis, en espérant reprendre la route vers la Pologne. Il reste 150 km à parcourir. Pas grand chose, pense-t-il, après avoir roulé pendant des heures.

Pourtant, le lendemain matin, impossible d'atteindre son objectif. Il faut attendre jusqu'à 60 heures pour passer en Pologne. Surtout, les hommes âgés de 18 à 60 ans sont réquisitionnés par les gardes-frontières ukrainiens pour aller combattre, comme l'a ordonné le président Volodymyr Zelenski. Alors, Vlad décide de mettre sa famille à l'abri, quelque part dans les Carpates. Il embrasse une dernière fois sa petite sœur, sa mère et sa grand-mère, sans savoir quand il les reverra. Sans savoir s'il les reverra un jour.

D'étudiant à soldat

Trois jours après le début de la guerre Vladyslav s'engage dans la défense territoriale d'une commune des Carpates. "Je le fais pour mon pays, pour la liberté, pour tout ce que mes ancêtres ont fait pendant trente ans."

Il ne peut pas nous dire où il est affecté, pour des raisons de sécurité mais accepte de nous expliquer sa mission. Équipé de jumelles et d'un fusil de chasse, le jeune homme est posté en haut d'une colline et guette toutes les voitures qui approchent pour intercepter les éventuels saboteurs, ces agents infiltrés russes. Il doit noter leur plaque d'immatriculation et les transmettre au reste de son équipe. Si la plaque est sur la liste transmise par le SBU, les services secrets ukrainiens, le véhicule est arrêté. En deux jours, Vladyslav et son groupe interpellent cinq saboteurs. Pour arrêter l'un d'entre eux qui tentait de fuir, l'étudiant doit lui tirer dessus, "dans les jambes", "parce qu'il a plus de valeur vivant que mort, il peut avoir des informations".

"C'est lui ou c'est moi"

Vladyslav n'avait jamais utilisé une arme jusqu'à présent, il n'avait jamais tiré sur un homme. "Honnêtement, à ce moment-là, c'est comme si c'était juste un travail. Les questions de morale, ici, ça n'existe plus. C'est lui ou c'est moi. Chaque jour, j'entends parler d'amis ou de gens que je connaissais qui sont morts sur le front... encore aujourd'hui, j'ai perdu un ami. C'est une personne que je ne reverrai jamais." Et lui, a-t-il peur de mourir ? "J'évite d'y penser. Mais bien sûr, tout le monde a peur de mourir, d'être blessé. Mais c'est ce qu'il faut faire, parce que si on ne le fait pas, on perd." Perdre, il en est hors de question pour Vladyslav, étudiant, il y a une semaine, guerrier aujourd'hui. Il est prêt à mourir pour son pays.