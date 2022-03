Face au risque de bombardements, des femmes accouchent dans des abris aménagés dans les sous-sols des maternités de la capitale de l'Ukraine. Leurs bébés ouvrent les yeux pour la première fois dans un lieu confiné et un pays en conflit. Reportage.

Une salle d'accouchement a été installée dans l'abri anti bombes de la maternité n°1 de Kiev. © Radio France / Gilles Gallinaro

Parmi les quelque 5000 abris qui se trouvent dans les sous-sols de Kiev, il y a ceux aménagés par la plupart des onze maternités de la capitale ukrainienne. Tandis que l'invasion russe progresse, des soignants y accueillent des femmes, parfois sur le point d'accoucher, et des nouveau-nés, pour tenter de les protéger de la menace des bombes à la surface .

Calmer les angoisses

La maternité n°1 est située dans le quartier Pechersk de Kiev, au centre de la ville. Trente bébés y sont nés depuis le début de la guerre le 24 février dont cinq dans l'abri. Trente-cinq personnes veillent sur les patientes et leurs bébés. Difficile pour certaines de se rendre sur place, surtout lorsqu'ils habitent en dehors du centre-ville, notamment en raison du couvre feu à 20 heures et des nombreux barrages. Alors, le personnel se relaie pour assurer les soins au mieux et tenter de calmer les angoisses.

35 personnes se relaient dans l'abri de la maternité de Kiev pour prendre en charge les femmes et les nouveau-nés. © Radio France / Gilles Gallinaro

"La nuit dernière, trois explosions ont retenti près d'ici et les bébés se sont mis à hurler", raconte Natalia Petrivna Honcharuk. Pour témoigner de l'effroi qui a envahi les lieux cette nuit-là, la directrice de la maternité a enregistré les cris déchirants des nouveau-né dans son téléphone. En cas d'alerte, elle a adopté un réflexe : "Quand on entend les sirènes et que ça devient dangereux, on ferme la porte blindée".

Une couveuse pour les nouveau-nés a été installée dans l'abri. © Radio France / Gilles Gallinaro

Conditions précaires

Dans ce sous-sol mal éclairé, des lits d'appoint, une petite salle d'accouchement, une couveuse... Plusieurs futures mamans attendent dans des conditions précaires. Kate, 30 ans, est arrivée au terme de sa grossesse. "Toute ma famille a fui en direction de l'ouest de l'Ukraine. J'ai refusé de les suivre, car je ne voulais pas accoucher sur la route, explique-t-elle. Je suis inquiète. J'espère que cette maternité ne sera pas prise pour cible."

À ses côtés, Ilona, 35 ans, le ventre également bien arrondi, s'attend à accoucher de sa fille dans les prochains jours. Mais pour la naissance de ce troisième enfant, son mari, un militaire, ne pourra pas être présent. "Je n'ai pas le droit de dire où il se trouve", dit-elle. Il ne pourra pas venir pour la naissance. Alors, c'est la directrice, Natalia "qui s'occupera de moi, confie-t-elle. C'est à la foi une mère, un père et un mari".

Ilona (à droite) s'apprête à accoucher de son troisième enfant © Radio France / Gilles Gallinaro

Ilona tente de se rassurer et s'adresse à son bébé comme pour l'apaiser avant son arrivée au monde dans un pays en guerre.

Je lui dis que tout ira bien, que la guerre sera bientôt finie, que son père sera prochainement avec nous et qu'il nous ramènera à la maison.

Tandis que sur la plupart des visages, les traits sont tirés et l'angoisse palpable, c'est de la joie qui se lit sur celui de Bogdhan. Ce jeune de 24 ans est un des rares papa présents. Son fils, Kirill, est né il y a deux jours. "C'est le plus beau jour de ma vie. C'est un mélange de bonheur et de joie, j'en ai les larmes aux yeux", sourit-il.

Mais la guerre va bientôt le rattraper : "Quand nous allons rentrer à la maison, je rejoindrai les autres volontaires pour défendre le pays", affirme Bogdhan qui souhaite ainsi offrir à son fils de vivre dans "dans une Ukraine en paix et indépendante".