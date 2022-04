Les autorités ukrainiennes appellent la population à évacuer aussi vite que possible. À Gogoliv, tout le village pleure la mort d'Oleg, 32 ans, un civil mort dans une voiture piegée.

Ce matin, tout Gogoliv était au cimetière, en tout cas tous les habitants qui ont pu ou du rester. © Radio France / Thiabult Lefèvre

Kiev appelle les habitants de l’Est du pays à évacuer la zone. L’Ukraine s’attend au pire, alors que l’armée russe se réorganise en vue d’une offensive dans le Donbass. Dans les villages au Nord de la capitale, la région est traumatisée, comme à Gogoliv, à une heure à l’est de Kiev.

Dans ce village, une centaine d’habitants, des hommes, quelques femmes, et beaucoup de personnes âgées participent à une procession mortuaire pour enterrer Oleg, 32 ans. Ce mécanicien, un civil est mort en mardi, après avoir essayé de redémarrer une voiture piégée. Peau blanche, barbe noire finement taillée, un bandeau sur le front, une prière inscrite dessus, Oleg a reçu l’ordre de réparer les véhicules abandonnés par les Russes, puis de les mettre à la disposition de la défense territoriale. Cela lui a coûté la vie.

"Poutine n’est pas humain"

Le cercueil est ouvert, à l’arrière d’une camionnette, qui roule au pas. Derrière, la famille : l’épouse enceinte, le père effondré, le frère en tenue militaire kaki, et puis les cousins, les amis, les babouchkas, les mamies, qui chantent et prient l’enfant du village. Le frère d’Oleg embrasse une dernière fois le défunt, le visage livide, apaisée : "On va en avoir des milliers comme ça. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi tuer des enfants sous les yeux de leurs parents ? Ils n’ont rien fait de mal, tirez-nous dessus, sur les militaires, mais pas sur les civils. J’en peux plus… Vous comprenez ?"

Il y a de la colère, et surtout de la tristesse chez cet ukrainien : "Je ne suis pas là que pour mon frère mais pour chaque enfant et pour chaque femme assassiné. J’y pense tout le temps, que ce soit mes proches ou les autres." Il s’énerve :

Pourquoi ils font ça ? Ce sont pas des soldats, ce ne sont pas des combattants ! Les Russes, ce sont les rois pour assassiner les civils. Ils ne savent pas faire la guerre.

Le frère de la victime promet de résister "jusqu’au bout, tant que je suis vivant". "Poutine, va te faire foutre. Connard. Je ne peux l’appeler autrement" clame le jeune homme. Le chef du Kremlin "n’est pas un humain. Il se prend pour Dieu, mais il ne sera jamais Dieu."

Que des hommes restés dans le village

Ce matin, tout Gogoliv était au cimetière, en tout cas tous les habitants qui ont pu ou du rester. Il n’y a pas d’enfants, pas de jeunes femmes, partis se réfugier à l’Ouest. Ici la guerre est une affaire d’homme et d’anciens. Le père d'Oleg, la victime, en veut au président russe : "Poutine est un abruti. C’est le pire des fascistes. Vous comprenez ? Moi je peux aller faire la guerre mais pas nos enfants, ni nos femmes. Ils sont pire que les Allemands, pire que les fascistes."

Même si les destructions sont moins importantes qu’au Nord-Ouest, que la guerre d’artillerie a été moins dure qu’à Irpine, Boutcha ou Borodienka. L’effroi a laissé place à la colère, et les habitants de Gogoliv se disent prêts à retourner au combat.