Le premier tome des Mémoires de Barack Obama "Une terre promise" sort ce mardi dans 23 pays dont la France. Près de 800 pages où le premier Président américain noir révèle des anecdotes et ses sentiments sur sa vie de dirigeant. Il évoque un peu la France et son Président de l'époque Nicolas Sarkozy.

Barack Obama publie ce 17 novembre 2020 le premier tome de ses Mémoires (ici Barack Obama en campagne pour Joe Biden) © AFP / CHANDAN KHANNA

Ce n'est pas son premier ouvrage. Barack Obama, 59 ans, a déjà quatre essais à son actif. Mais Une terre promise (Ed.Fayard) est le livre destiné à la postérité, le livre présidentiel, qui révèle les coulisses de son premier mandat (en attendant le deuxième tome), mais aussi ses réflexions sur l'émergence du populisme et de Donald Trump. Et dans cet ouvrage fleuve, Nicolas Sarkozy, président français de mai 2007 à mai 2012, en prend pour son grade.

Des discussions parfois "exaspérantes"

Barack Obama évoque son premier Sommet du G20 à Londres, sous la présidence du Premier ministre britannique Gordon Brown. Barack Obama se voit "comme un élève dans sa nouvelle école (...)". Après, pour les autres sommets, il reconnaitra se trouver des excuses pour occuper son esprit : "plus tard, quand j'aurai quelques sommets à mon actif, j'adopterais les tactiques de survie des participants plus expérimentés". Toujours est-il que, lors du Sommet du G20 en mars 2009, le président français Nicolas Sarkozy, et la dirigeante allemande Angela Merkel sont là. Selon Barack Obama "dans l'ensemble, ils s'entendaient, même si leurs tempéraments n'auraient pas pu être plus différents".

Sarkozy était tout en emportements émotifs et en propos hyperboliques. Avec sa peau mate, ses traits expressifs, vaguement méditerranéens, et de petite taille (il mesurait à peu près 1,66 mètre, mais portait des talonnettes pour se grandir, on aurait dit un personnage sorti d'un tableau de Toulouse-Lautrec)...

L'ancien président américain décrit les discussions avec Sarkozy "tour à tour amusantes et exaspérantes, ses mains en mouvement perpétuel, sa poitrine bombée comme celle d'un coq nain".

Barack Obama et Nicolas Sarkozy lors du Sommet de l'OTAN en 2009 à Strasbourg © AFP / SAUL LOEB

Lorsqu'il fait le parrallèle entre le dirigeant français et la dirigeante allemande, Barack Obama affirme : "il n'était pas difficile de savoir lequel de mes deux partenaires européens se révèlerait le plus fiable". "Ce qui faisait défaut à Sarkozy en matière de cohérence idéologique, il le compensait par l'audace, le charme et une énergie frénétique".

Un personnage changeant, peu fiable et opportuniste

Barack Obama décrit également Nicolas Sarkozy comme quelqu'un qui, "dès lors qu'il s'agissait de stratégie politique, n'hésitait pas à faire de grands écarts, souvent poussé par les gros titres ou l'opportunisme politique".

Nicolas Sarkozy apparait aux yeux de Barack Obama comme un enfant turbulent, mal organisé, au tempérament changeant, survolté, capable de tenir des propos lors de ses discours, qu'il ignore par la suite. Par exemple : lors des printemps arabes et l'intervention en Libye. Nicolas Sarkozy, rappelle Barack Obama, "avait été vivement critiqué en France pour avoir soutenu jusqu'au bout le régime de Ben Ali en Tunisie [et] a soudainement embrassé la cause du peuple libyen".

La Coalition a alors attaqué la Libye, les avions européens ont pris possession de l'espace aérien (Sarkozy veillant à ce que le premier appareil à y pénétrer soit français)".

Rare point positif, Barack Obama admet néanmoins avoir apprécié le soutien de sa candidature en 2008 de la part de Nicolas Sarkozy.