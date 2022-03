"Le pain" est le nom donné à cette pièce créée dans des conditions exceptionnelles : elle est le fruit du travail sous terre d'une troupe de théâtre ukrainienne qui raconte le quotidien des habitants de Kiev, entre quête de nourriture et questionnement sur l'opportunité de fuir l'invasion.

Extrait de la pièce "Le pain" joué dans l'abri anti-bombe où se réfugie la troupe de théâtre © Radio France / Vanessa Descouraux

La guerre s’installe dans la vie des Ukrainiens et chacun commence à composer avec cet état de fait. Pour les artistes ukrainiens, la situation est particulièrement compliquée. Dans le milieu du théâtre et de la danse, il y a ceux comme le Kiyv City Ballet et le Grand Ballet de Kiev qui ont pu trouver refuge en France, au théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-Elysées, car ils étaient en tournée au moment de l'invasion russe. Et puis il y a ceux dont les troupes se trouvent toujours en Ukraine. Ces derniers n'ont d'autre choix que d'aller au combat (pour les hommes entre 18 et 60 ans) ou vivre à l'abri, sans possibilité de se produire dans les théâtres puisque la vie est à l'arrêt forcé.

Le pain quotidien de la guerre

C'est dans ces conditions tragiques que d'autres en revanche trouvent l'inspiration et l'espoir de créer. De remettre en marche la machine. A Kiev, une petite troupe de théâtre a crée une performance qu’elle a jouée devant un petit public. Evidemment, le thème du spectacle ne pouvait par échapper au quotidien des ukrainiens depuis 12 jours : celui de la guerre.

La pièce s'appelle "Le pain" ou "khlib" en ukrainien, car il ne passe pas un jour sans que la population ne prononce ce mot, comme l'explique la directrice de la troupe, Nadia Golup Sova :

Quand je vois mes amis, ils me posent deux questions : 'comment tu vas ?' et la seconde, 'as-tu du pain ?'

Dois-je partir ou non ?

La pièce a été écrite en quelques heures, une nuit de travail, pour retrouver le goût de créer quand tout semble figé autour des ces artistes. La scène est dans la quasi obscurité, quelques lampes torches sont allumées seulement. La pièce met notamment en lumière le trouble qui habite les résidents de Kiev sur l’éventualité de partir, comme Iaroslav, jeune acteur de 29 ans :

Je me pose tout le temps la question. Dois-je partir ou non ? Tu ne sais jamais à l'avance ce que tu ferais dans une telle situation. C'est une question difficile, mais nous sommes là, et c'est le plus important."

Dans la pénombre, les acteurs alternent entre des phases de désœuvrement et de moments de surexcitation, car le temps qui passe n’a pas le même effet sur le corps et l’esprit en temps de guerre. "Le temps va à la fois vite et lentement. Vite parce qu'on a plein d'information et en même temps on est à l'arrêt, tout est à l'arrêt", explique Nadia.