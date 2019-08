Riche investisseur en fonds spéculatifs de 66 ans, Jeffrey Epstein est accusé d'exploitation sexuelle sur de nombreuses mineures. Il a été arrêté en ce mois de juillet 2019 et a été emprisonné. Il a été proche de plusieurs personnalités dont Donald Trump et Bill Clinton.

Manifestation anti-Epstein devant le tribunal fédéral de New York le 8 juillet © Getty / Stephanie Keith

Jeffrey Epstein est soupçonné d'avoir organisé, durant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles sous influence, certaines collégiennes, avec lesquelles il avait des rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés, principalement celle de New-York, du Nouveau-Mexique, à Palm Beach (en Floride) et de l'île caribéenne de Little St James dont il est propriétaire. Mais son pied-à-terre des beaux quartiers parisiens (dans le 16e arrondissement) pourrait bien aussi faire l'objet d'investigations. Jeffrey Epstein encourt désormais 45 ans de prison.

31 juillet 2019 : Jeffrey Epstein voit le juge

Lors de l'audience qui a fixé le début du procès à juin 2020, le financier a expliqué qu'il avait un rêve fou : multiplier les relations sexuelles pour diffuser son ADN à l'humanité toute entière. Jeffrey Epstein a ainsi expliqué qu'il s'était entouré de scientifiques de renom, certains affiliés à l'université d'Harvard. Ses avocats ont plaidé non coupable et ont rappelé que l'affaire soulève des problèmes de droits car l'homme avait fait l'objet d'une condamnation en 2008 en Floride pour certains de ces actes. Or on ne peut être poursuivi et jugé deux fois pour les mêmes faits.

25 juillet 2019 : Jeffrey Epstein est retrouvé quasi inconscient en prison

Le financier américain a été retrouvé allongé par terre dans sa cellule avec des marques sur le cou. Dans un état semi-comateux, le sexagénaire a été transporté dans un hôpital (une semaine après, devant le juge, il ne présentera aucune trace de blessures). Il a été placé "sous surveillance pour risque de suicide" même si le Bureau des prisons et les avocats de Jeffrey Epstein n'ont pas détaillé s'il s'agissait d'une tentative de suicide ou d'une agression par un autre détenu.

18 juillet 2019 : Jeffrey Epstein reste en prison

Un juge fédéral refuse de laisser sortir Epstein sous caution et sous contrôle judiciaire, même si son avocat a proposé 100 millions de dollars de caution et demandé le port d'un bracelet électronique. Le juge a suivi le procureur, estimant que l'accusé présentait un trop haut risque de sortie du territoire en raison de ses moyens financiers et de ses connaissances. Le juge estime également qu'il représente un danger pour les autres.

17 juillet 2019 : la vidéo qui accuse Trump

La chaine NBC a retrouvé dans ses archives une vidéo datant de 1992. Elle la ressort ce 17 juillet. On y voit Jeffrey Epstein au domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago (Floride). Les deux hommes plaisantent ensemble, en regardant d'un œil lubrique de belles femmes blondes, toutes pom-pom girls de grandes équipes de football américain qui dansent sur la piste. Trump pointe du doigt les jeunes femmes et fait des commentaires inaudibles qui, si l'on se fie à son sourire et son regard, semblent salaces. Ses commentaires provoquent l'hilarité du financier :

Cette vidéo fragilise les efforts qu'a fait le président américain cette même semaine pour se distancer du riche investisseur.

En effet, depuis l'arrestation le 6 juillet de Jeffrey Epstein, le locataire de la Maison Blanche a changé de ton, assurant avoir coupé les ponts depuis plusieurs années. Il déclarait le 12 juillet :

"Je l'ai connu il y a 15 ans. Je n'étais pas un fan de Jeffrey Epstein. Ce n'est pas quelqu'un que je respectais" :

12 juillet 2019 : le ministre du Travail Alexander Acosta démissionne

Le ministre du Travail de l'administration Trump, Alexander Acosta, est accusé d'avoir mal géré les premières accusations contre le financier en 2008, alors qu'il était procureur fédéral en Floride. C'est lui qui a accepté l'accord permettant à Epstein d'éviter un procès et plus de 40 ans de prison. À la place il ne fut condamné qu'à une peine légère et qui plus aménagée.

La version de Bill Clinton est mise à mal

Le nom de l'ex-président démocrate Bill Clinton est cité dans le dossier comme étant un ami d'Epstein. Il est soupçonné d'avoir voyagé dans l'avion privé d'Epstein sans les membres de sa sécurité. Clinton admet deux ou trois voyages, mais toujours accompagné de son équipe. Mais comme en attestent les feuilles de bord du jet de l'homme d'affaires, Clinton a voyagé au moins une douzaine de fois à bord du jet, et à chaque fois alors que des jeunes femmes voyageaient également dans l'avion.

Le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II est également soupçonné d'avoir fait partie de l'entourage proche de Jeffrey Epstein. L'avion était appelé le "Lolita express".

8 juillet 2019 : Inculpation pour exploitation sexuelle

Jeffrey Epstein a été inculpé le 8 juillet d'exploitation sexuelle de mineures et d'association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineures. Ces deux chefs d'accusation sont passibles au total de 45 ans d'emprisonnement. Le procureur de Manhattan ne s'estime pas lié par l'accord qui avait été conclu en 2008 au bénéfice de Epstein. Il a donc rouvert le dossier.

Lors de l'annonce de l'inculpation, deux anciennes victimes présumées témoignent.

6 juillet 2019 : l'incarcération

Il est incarcéré au Metropolitan Correctionnal Center (MCC), à Manhattan, dans l'attente de son procès. Le MCC est généralement utilisé pour les justiciables en attente de leur procès et est considérée comme l'une des prisons les plus sûres des États-Unis.

6 juillet 2019 : arrestation, perquisition et incarcération

Le FBI arrête l'homme d'affaires américain à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey, alors qu'il arrive de Paris, à bord de son jet privé. Ce jour-là, des photos de jeunes filles mineures sont découvertes lors d'une perquisition de son appartement luxueux de l'Upper East Side à New York. Ils découvrent également dans un coffre, selon le procureur, des dizaines de diamants, des piles de liasses de billets, ainsi qu’un passeport autrichien périmé avec la photo du financier mais un autre nom, donnant comme adresse une résidence en Arabie saoudite.

Novembre 2018 : le quotidien Miami Herald déterre le deal incroyable passé entre Epstein et le procureur Acosta

Julie K.Brown est journaliste au Miami Herald. C'est elle qui ressort l'affaire de 2008, et surtout le deal grâce auquel Epstein a pu échapper une longue peine de prison. Le titre de l'enquête, qui vise surtout la justice :

"Dix ans avant #MeToo, un agresseur sexuel multimillionnaire de Floride obtient un super deal"

La journaliste y révèle également l'existence d'"un petit livre noir" contenant la liste d'amis prestigieux d'Epstein qui auraient participé à ses soirées.

"Il avait 50 ans. C'étaient des petites filles. Leurs histoires étaient presque identiques. Les preuves étaient circonstanciées."

En 2015, une femme porte plainte

Virginia Roberts Giuffre porte plainte contre Epstein en 2015 et l'accuse d'avoir fait d'elle une esclave sexuelle lorsqu'elle était mineure. Elle l'accuse de l'avoir violée chez lui à New York, au Nouveau Mexique, en Floride et dans les îles vierges britanniques. Elle raconte notamment qu'elle a été contrainte de participer à "une orgie" avec notamment plusieurs mineures. Elle dit également avoir été forcée à avoir une relation sexuelle avec le Prince Andrew, ami de Jeffrey Epstein et fils de la Reine Elizabeth II . Sa plainte est classée sans suite.

En 2008, Jeffrey Epstein plaide coupable mais est relâché

Jeffrey Epstein est poursuivi pour avoir incité à la prostitution des dizaines de mineures, dont certaines âgées de 14 ans seulement, entre 2002 et 2005 dans ses propriétés de Manhattan et de Palm Beach (Floride). Il négocie alors un accord de plaider-coupable. Il évite ainsi un procès. En échange, il est condamné à 13 mois de détention seulement. Ces 13 mois sont aménagés, à son avantage : il peut se rendre six jours par semaine à son bureau.

En 2002, Trump le défend

Cette année-là, le magnat Donald Trump est interrogé par la presse sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Il déclare

"Je connais Jeff depuis 15 ans. Un type génial. C'est un plaisir de passer du temps avec lui. On dit même qu'il aime autant les jolies femmes que moi. Il les préfère plutôt jeunes."

En 1998, Epstein achète "l'île de tous les péchés"

Little St James est une île privée située dans les Îles Vierges britanniques. L'Américain l'achète en 1998 pour 7,95 millions de dollars. Il fait construire cinq maisons. L'île fait partie des lieux où la police le soupçonne de s'être livré à des activités sexuelles avec des mineures. Cette île est appelée "l'île de tous les péchés" ("island of sins").

En 2016, Jeffrey Epstein achète une deuxième île, Great Saint James, pour 18 millions de dollars. Sur cette île, on peut voir une construction carrée blanche aux rayures bleues. Le toit en forme de dôme doré a disparu lors du passage d'un ouragan. Le bâtiment est un temple selon le journal Business insider.

Ces îles auraient peut-être été également le lieu de malversations financières, dans le cadre de l'enquête du Southern District de New York Public Corruption Unit, car Epstein y avait domicilié sa société off shore, the Financial Trust Company.