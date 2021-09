Dans une lettre cinglante révélée par un journaliste haïtien, Daniel Foote, envoyé spécial des États-Unis sur place, annonce sa démission "avec effet immédiat" en raison de la décision "inhumaine" et "contre-productive" de son pays d'expulser des réfugiés et migrants hors du territoire américain.

Daniel Foote était en poste depuis début juillet. © AFP / Getty / Drew Angerer

L’envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote a remis sa démission au Secrétaire d’État américain Anthony Blinken dans une lettre cinglante qui lui est adressée, mise en ligne par le journaliste haïtien Frantz Duval. Dans le courrier daté du mercredi 22 septembre, Daniel Foote, en poste depuis début juillet et l'assassinat du président Jovenel Moïse, remet en cause la "décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux vers Haïti" et explique ne pas vouloir être associé à cette décision.

S'il fait part de sa "déception" et adresse ses "excuses" à ceux qui "veulent des changements cruciaux" à Haïti, Daniel Foote est catégorique sur sa décision et indique démissionner de son poste "avec effet immédiat". "Notre approche politique envers Haïti reste profondément imparfaite et mes recommandations ont été ignorées et rejetées, lorsqu'elles n'ont pas été modifiées", regrette-t-il encore, constatant les difficultés auxquelles font face le peuple haïtien, "embourbé dans la pauvreté, otage de la terreur, des enlèvements, des vols et des massacres de gangs armés et souffrant sous un gouvernement corrompu avec des alliances de gangs", et auxquelles s'ajoute le séisme meurtrier qui a frappé le pays cet été.

En poste depuis l'assassinat du président Moïse

Pour ces raisons notamment, Haïti ne peut pas supporter le retour de milliers de migrants, "manquant de nourriture, d'abri et d'argent" sans éviter une "tragédie humaine supplémentaire". "L'État effondré est incapable d'assurer la sécurité ou les services de base et davantage de réfugiés alimenteront le désespoir et la criminalité. L'afflux migratoire vers nos frontières ne fera qu'augmenter à mesure que nous ajouterons à la misère inacceptable d'Haïti", assène-t-il encore.

Au-delà de l'aide matérielle, "ce que les Haïtiens veulent vraiment, et ce dont ils ont besoin, c'est l'opportunité de tracer leur propre voie, sans marionnettes internationales et sans candidats privilégiés mais avec un véritable soutien pour cette voie. Je ne crois pas qu'Haïti puisse jouir de la stabilité tant que ses citoyens n'auront pas la dignité de vraiment choisir leurs propres dirigeants de manière juste et acceptable", ajoute-t-il.

Daniel Foote, membre du corps diplomatique, était jusqu'ici chargé de coordonner l'aide américaine en Haïti depuis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, tout début juillet. Nommé dans la foulée, il travaillait aux côtés de l'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Michele Sison, pour assurer la coordination des efforts d'assistance dans plusieurs domaines, notamment l'aide humanitaire, la sécurité et les enquêtes. Sa mission était de "faciliter la paix et la stabilité à long terme et soutenir les efforts visant à organiser des élections présidentielles et législatives libres et équitables", avait indiqué en juillet le département d'État.

Situation embarrassante pour l'administration Biden

L'administration du président démocrate a dû gérer, ces derniers jours, un afflux soudain et massif de milliers de migrants haïtiens autour de la petite ville frontalière de Del Rio, au Texas. Le week-end dernier, le gouvernement Biden a également procédé à des expulsions par avion.

Dans une rare critique, le chef démocrate du Sénat Chuck Schumer a d'ailleurs exhorté Joe Biden à mettre fin immédiatement à ces expulsions, jugées "ignobles". "Une telle décision va à l'encontre du sens commun" et de "la décence", s'est insurgé Chuck Schumer dans l'hémicycle. Ce "pays ne peut pas les recevoir", a-t-il ajouté.