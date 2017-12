Chaque année, les auditeurs décernent le prix du meilleur reportage de l'année parmi les productions des Médias Francophones Publics (RTBF, RTS, RFI, RC, RF). Cette année, le prix revient à Fabrice Gérard pour son reportage « Les attentats de Bruxelles : les victimes un an après » diffusé par la RTBF (Belgique).

Illustration pour l'émission "Feuilleton des MFP" - été 2016 © Radio France / Julie Potvin

Le journaliste belge Fabrice Gérard était allé à la rencontre de plusieurs victimes des attentats de Bruxelles pour voir ce qu’ils étaient devenus un an après. Redécouvrez son reportage ici.

Attentats de Bruxelles, les victimes, un an après

Ils étaient à la station de métro Maelbeek ou à l’aéroport de Bruxelles-National. Ce 22 mars 2016 devait être un jour comme tous les autres. Béatrice allait rejoindre ses parents aux États-Unis. Laurent se rendait à son travail. À 7h58, deux bombes explosent dans le hall de l’aéroport. Une heure 30 plus tard c’est dans le métro qu’une explosion retentit. Le terrorisme vient de frapper Bruxelles, la capitale de l’Europe. Le bilan est lourd : 32 morts et plus de 350 blessés.

Un an plus tard, Fabrice Gérard et Jean-Marc Vierset sont allés à la rencontre des victimes et de leurs proches. Ils ont aussi donné la parole à ceux qui sont intervenus sur place. Avec eux, ils ont pris le temps de se rappeler. D’évoquer ces souvenirs douloureux. De nous faire part aussi de leur volonté farouche de vivre. Un reportage, mais surtout une rencontre.

► ÉCOUTER | Le reportage de Fabrice Gérard et Jean-Marc Vierset en version intégrale

