La métropole de l'Est ukrainien est en proie à d'intenses combats. Si l'armée ukrainienne est parvenue à ce stade à repousser les assauts russes, la ville est ravagée, comme en témoignent les images de nos envoyés spéciaux sur place.

Un immeuble de 1911 qui avait survécu à deux guerres mondiales détruit la semaine dernière par une frappe russe. Bilan, 2 morts. © Radio France / Franck Mathevon

Les frappes menées par l'armée russe y sont incessantes. Deuxième plus grande ville d'Ukraine (1,4 million d'habitants), située dans l'est du pays, Kharkiv est le théâtre d'intenses combats. Sur place, les dégâts sont immenses. État des lieux, au 26e jour de l'offensive lancée par Moscou.

Quelle est la situation sur place ?

À Kharkiv, le fracas des bombes fait partie du paysage. En ville, on entend de façon très régulière les tirs d’artillerie russes, parfois ceux de l’arsenal anti-aérien ukrainien qui intercepte les roquettes ennemies, selon nos reporters qui se sont rendus sur place. Le front est assez proche du centre, à 10 ou 15 kilomètres, et certains secteurs continuent à subir des bombardements intenses, en particulier le quartier de Saltivka, dans le nord-est.

Un marché du quartier de Saltivka, dans le nord-est, totalement incendié après une frappe russe © Radio France / Franck Mathevon

Dans le centre-ville, aujourd'hui un peu plus épargné qu'il y a deux semaines, les dégâts sont colossaux. Beaucoup de bâtiments sont détruits, y compris des lieux emblématiques de Kharkiv, connue pour sa richesse culturelle et architecturale. C’est le cas du site de l’administration régionale visée par trois roquettes russes il y a deux semaines. Il accueillait alors de nombreux volontaires des forces de défense territoriale. Théâtres, écoles, bâtiments universitaires ont aussi été pris pour cible par les frappes russes.

Cet immeuble de l’administration régionale qui accueillaient des volontaires des forces de défense territoriale a été pris pour cible par deux roquettes russes © Radio France / Franck Mathevon

L'immense majorité des habitants ayant quitté Kharkiv, les rues sont désertes. Partout au sol, du verre brisé : les fenêtres d’innombrables immeubles ont été soufflées par les explosions.

Dans une rue de Kharkiv © Radio France / Franck Mathevon

Parmi les habitants restés à Kharkiv, nombreux sont ceux qui ont trouvé refuge dans le métro.

Des tentes ont été installées sur les quais du métro © Radio France / Franck Mathevon

De longues files d'attente devant les supermarchés de la ville © Radio France / Franck Mathevon

Combien de victimes à ce stade ?

Ce dimanche encore, plusieurs quartiers ont subi des frappes russes, qui ont fait au moins cinq morts dont un enfant de 9 ans, et de nombreux blessés. D'après les autorités ukrainiennes, au moins 500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre.

Pourquoi Kharkiv occupe une position stratégique ?

La métropole a été, avant Kiev, la capitale de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de 1917 à 1934. Pôle industriel majeur, russophone, elle se se situe dans le nord-est de l'Ukraine, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Russie. Elle est stratégique de par son importance (1,4 million d'habitants) et de par les grands axes routiers qui la relient à la capitale, Kiev. Sa prise constituerait un atout de taille pour Moscou sur le plan logistique.

Comment progresse l'armée russe à Kharkiv ?

Si le troupes de Moscou ont avancé rapidement au début de la guerre, elles ne sont pas parvenues à encercler Kharkiv. La ville reste accessible par l’ouest. Par ailleurs, on entend beaucoup moins les avions russes. La défense anti-aérienne ukrainienne est efficace et les forces russes se contentent donc de tirs d’artillerie réguliers pour terroriser les civils. Mais l’armée ukrainienne continue à résister et à repousser les assauts russes.