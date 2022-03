Pour des raisons de sécurité, l'ambassade de France en Ukraine a dû quitter la capitale Kiev, en début de semaine, pour s'installer à Lviv, près de la frontière polonaise. "Dans un pays en guerre, déplacer ses équipes, c'était évidemment un défi très important", confie l'ambassadeur Étienne de Poncins.

L'ambassadeur de France en Ukraine Étienne de Poncins © Maxppp / PHOTOSHOT

L'ambassade de France en Ukraine est "à nouveau opérationnelle, au service des Français comme de la relation Ukraine-France", a tweeté ce mercredi soir Etienne de Poncins, l'ambassadeur de France en Ukraine. Face à l'intensification des combats visant la capitale, l'ambassade a dû être transférée en début de semaine de Kiev jusqu'à Lviv, près de la frontière avec la Pologne. Soit 540 kilomètres, parcourus dans un pays en guerre. "Notre drapeau flotte désormais à Lviv", déclare Etienne de Poncins, dans un entretien accordé à France Inter.

FRANCE INTER : Dans quelles conditions travaillez-vous ?

ETIENNE DE PONCINS : "Sur les conditions matérielles (internet, téléphone, communications) qui sont évidemment très importantes pour une ambassade, ça fonctionne très bien. Nous sommes bien évidemment en effectif réduit. Nous n'avons pas besoin du même nombre de personnel que nous avions à Kiev. J'ai un collègue diplomate et nous sommes une petite dizaine."

Comment s'est passée la route, qu'avez-vous vu de l'Ukraine ? J'imagine que c'était un moment particulier...

"Très particulier, pour un ambassadeur et pour une ambassade. Dans un pays en guerre, déplacer ses équipes, c'était évidemment un défi très important. On a passé un nombre incalculable de checkpoints avec les gens des villages qui s'arment et qui créent eux-mêmes leur propre zone de contrôle. On a eu des moments difficiles sur le plan sécuritaire notamment. Le premier soir, nous étions un convoi très important puisqu'en plus de moi, il y avait également l'ambassadeur du Japon, l'ambassadeur de Belgique, des diplomates italiens, des diplomates polonais. Donc, tout ceci faisait quand même un convoi difficile. Mais tout s'est bien passé. Et grâce au grand professionnalisme du GIGN qui nous a accompagnés."

Des moments difficiles au plan sécuritaire, qu'est-ce que cela signifie ?

"Ça veut dire des détonations, des départs de missiles qui sont passés pas très loin. À un moment, on nous a dit que nous étions à trois kilomètres des forces russes, donc nous avons dû trouver un autre chemin et ce sont, évidemment, des moments de tension."

Combien y a-t-il de Français, ce vendredi matin, encore en Ukraine et combien souhaitent partir ?

"Il est difficile d'avoir le chiffre exact parce que certains ne répondent pas au téléphone (ce qui veut souvent dire dans la très grande majorité des cas qu'ils ne sont plus en Ukraine, heureusement), mais nous considérons qu'il y a environ 850 Français, dont environ 300 sont actuellement sur les routes à peu près."

Savez-vous où ils se trouvent et certains sont-ils dans des zones particulièrement difficiles ?

"Oui, bien sûr. On cherche d'abord à savoir où ils sont. On en a encore dans des zones assez difficiles, notamment vers Kharkiv : à peu près une cinquantaine. À Dnipro, à peu près une cinquantaine. On essaye au maximum de les appeler, d'être en contact avec eux, de leur donner des conseils quand on les a, quand on est sûr aussi des informations qu'on peut leur donner parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer des gens sur les routes si on n'a pas certaines garanties.

Par exemple, un moyen qui s'est révélé relativement efficace, c'est les trains qui fonctionnent encore. Quand c'est le cas, on essaye de les inciter à prendre le train. Et puis, maintenant, puisque la guerre se déplace, on va appeler ceux qui sont dans la région d'Odessa pour leur dire que ça peut être la prochaine région cible et qu'il faut qu'ils partent. On leur conseille de partir. Nous n'avons pas de pouvoir de décision, mais on va les appeler pour vraiment les rendre attentifs à la situation et leur demander de partir s'ils le peuvent."

Dans quelles conditions restez-vous en Ukraine ?

"C'est assez simple. Je reste en Ukraine tant que le président de la République me le demande avec mon équipe. Mais évidemment, on évalue la situation chaque jour en permanence avec les équipes du Quai d'Orsay et, c'est une décision qui ne m'appartient pas, mais qui est prise par les autorités françaises. À ce stade aujourd'hui (mais c'est évalué chaque jour) on considère qu'à Lviv, la situation est stable et d'ailleurs, je note que certains collègues de l'Union européenne qui étaient passés en Pologne reviennent s'installer à Lviv. Mais tout ça, encore une fois, est très, très volatile."

Et justement, à votre connaissance, combien reste-t-il d'ambassades en Ukraine ?

"Alors, ça dépend quel format on prend. Pour les Européens, je crois que, maintenant, tout le monde a quitté Kiev pour Lviv ou la Pologne, juste de l'autre côté de la frontière. Pour les autres pays, c'est difficile à dire. Mais les Indiens, les Chinois sont encore à Kiev à ma connaissance. Mais nous sommes en contacts très réguliers - et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a maintenant une ambassade à Lviv - avec les interlocuteurs ukrainiens ministériels pour voir comment on peut les aider. Et le président de la République lui-même, est en contact quasi journalier avec le président Zelensky."

Quel rôle pour l'ambassade dans l'exil des Ukrainiens, cette fois-ci, qui veulent partir?

"Non, ça se passe ailleurs. Nous n'avons pas les moyens. Par contre, nous avons mis en place, comme vous le savez sans doute, un dispositif consulaire à l'extérieur des frontières, aux points de passage pour aider les Français et également les Ukrainiens qui ont des liens avec la France. Le personnel et les recrutés locaux de l'ambassade pour les aider et éventuellement venir se réfugier en France. Les Ukrainiens n'ont pas besoin de visas de toute façon, pour venir en Europe, donc une fois qu'ils arrivent à la frontière, ils peuvent l'affranchir."

Comment avez-vous vécu cette nuit très particulière dans la guerre, avec les frappes qui ont visé une centrale nucléaire ?

"C'est évidemment très inquiétant. Nous savons depuis longtemps que l'Ukraine est un grand pays producteur d'électricité nucléaire. Il y a 15 réacteurs à travers le pays. Maintenant que la guerre s'est déplacée sur quasiment l'ensemble du territoire, c'est évidemment quelque chose qui pouvait, qui avait des chances d'arriver. On va évidemment, avec les institutions compétentes suivre avec très grande attention la situation, mais c'est vrai que c'est un risque majeur pour le pays et plus largement pour le continent dans sa globalité."

Le drapeau français flotte donc désormais à Kiev ?

"Il flotte à Lviv, sur le bâtiment de notre consulat honoraire. Nous avions un consul honoraire et donc, légalement, l'ambassade de France en Ukraine, parce qu'on continue à couvrir toute l'Ukraine, est à Lviv, j'ai rapporté le drapeau de Kiev à Lviv."