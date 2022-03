Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent jeudi et vendredi au château de Versailles. Un sommet européen informel prévu de longue date mais dont l'ordre du jour a été chamboulé par la guerre en Ukraine. Il sera notamment question d'un plan européen de résilience et d'investissement.

Le château de Versailles doit abriter, les 10 et 11 mars, un sommet européen sur la guerre en Ukraine et ses conséquences © AFP / Martin Bureau

Sous les ors du château de Versailles sera discuté l'avenir de l'Europe. Dans le cadre de la présidence tournante française, les dirigeants des 27 pays membres de l'UE se réunissent jeudi et vendredi en conseil européen informel, deux semaines après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comment vont se passer les discussions ? Sur quoi ce sommet peut-il déboucher ? On fait le point.

Qui est à l'initiative de ce conseil européen ?

"Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d’État et de gouvernement, européens, lors d’un sommet", déclarait Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée le 2 mars dernier, pour évoquer la guerre en Ukraine. En réalité, le rendez-vous avait été prévu avant l'offensive militaire lancée par Vladimir Poutine. À l'ordre du jour initial : le modèle européen de croissance et d'investissement pour 2030. Mais l'invasion déclenchée par Moscou le 24 février a rebattu les cartes. Si bien que la guerre et ses conséquences seront finalement au cœur du sommet.

Comment les discussions vont-elles se dérouler ?

Le sommet débutera jeudi à 17h30 par un échange avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Puis, trois points spécifiques seront abordés :

Le renforcement de la capacité de défense de l'UE ;

La réduction de sa dépendance énergétique, en particulier à l'égard du gaz, du pétrole et du charbon russes ;

La construction d'une base économique plus solide.

La présidente de la Banque centrale européenne et le président de l'Eurogroupe seront présents à Versailles vendredi pour le volet économique.

Que faut-il en attendre ?

"Au vu des derniers événements, il est plus urgent que jamais de prendre des mesures décisives en vue de construire notre souveraineté, de réduire notre dépendance et d'élaborer un nouveau modèle de croissance et d'investissement", a écrit le président du conseil européen, Charles Michel, dans la lettre d'invitation adressée aux 27.

Hausse des prix de l'énergie, des matières premières : le conflit en Ukraine aura de lourdes répercussion sur l'économie mondiale. Afin d'amortir le choc, devraient être posées les bases d'un plan de résilience et d'investissement. Des dépenses seraient ainsi fléchées vers la défense, mais aussi la transition climatique. Un pas supplémentaire pour l'Union, après le plan de relance mis sur pied pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Les 27 pourraient se mettre d'accord sur les principes garantissant davantage de souveraineté européenne, en particulier dans le domaine économique. Mais la question cruciale des importations de gaz et de pétrole venant de Russie divise au sein de l'UE. Les pays les plus concernés, à l'instar de l'Allemagne, freinent les ardeurs de ceux qui veulent sanctionner durement la Russie.

Un autre sujet sensible sera abordé : la volonté de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie d’adhérer à l’Union européenne. Si la France plaide pour un processus par étapes, sans précipitation, le sommet de Versailles devrait néanmoins adresser un signal politique favorable à ces trois pays.

Au cours de ce sommet, les dirigeants européens devraient également adopter un nouveau train de sanctions visant notamment des oligarques russes, le secteur maritime, et trois banques biélorusses. Seront notamment déclarées persona non grata une centaine de Russes appartenant à différents échelons du pouvoir.

Quel message veut porter Emmanuel Macron ?

"Ce sommet sera celui du sursaut", veut-on croire du côté de l'Élysée. Paris y voit en effet dans ce plan de résilience et d'investissement l'opportunité d'affirmer l'indépendance de l'Union européenne, thème cher à Emmanuel Macron. "À ce retour brutal du tragique dans l'Histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques", plaidait le chef de l'État le 2 mars dernier.

Depuis des années, il appelle de ses vœux une "Europe de la défense". La guerre en Ukraine pourrait être l'occasion de franchir une étape en la matière. Jusqu'ici, la présidence se félicite des réponses rapides et unies des Européens pour soutenir l'Ukraine et faire pression sur la Russie.

Pourquoi le château de Versailles est-il un lieu hautement symbolique pour ce sommet ?

Comme expliqué plus haut, le château de Versailles avait été choisi avant la guerre en Ukraine pour recevoir les dirigeants des 27 sur les questions d'économie et de croissance. Ironie de l'histoire : c'est en la demeure du Roi-Soleil qu'Emmanuel Macron recevait Vladimir Poutine en grande pompe, en 2017, quinze jours après son entrée en fonction à l'Élysée, afin d'évoquer entre autres la lutte contre le terrorisme ainsi que les crises en Syrie... et en Ukraine.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron dans la Galerie des Batailles du château de Versailles, en mai 2017 © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

C'est aussi dans la Galerie des glaces du château qu'a été signé, le 28 juin 1919, le traité de paix (ou traité de Versailles) entre l'Allemagne et les Alliés, marquant la fin de la Première guerre mondiale. Le texte établissait les conditions de la paix en Europe. Considéré comme un "diktat" par les Allemands, il portait en lui les germes d'un nouveau conflit mondial, vingt ans plus tard.