Quatre scientifiques ont l’honneur de la Une du Time, désignés "héros de l'année". Leurs recherches ont permis la mise au point des vaccins contre le Covid-19. La personnalité de l’année est Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX.

L'image de couverture présente Katalin Karikó, Barney S. Graham, Kizzmekia Corbett et Drew Weissman, quatre scientifiques. © Times

Ce sont des visages inconnus, mais avec leur blouse blanche, on peut rapidement comprendre le contexte. Quatre scientifiques sont à la Une du Time, l'hebdomadaire américain leur décerne le prix de "héros de l’année". Ils ont participé à l’élaboration du vaccin contre le Covid-19. Ils s’appellent Katalin Karikó, Barney S. Graham, Kizzmekia Corbett et Drew Weissman. Ils sont tous les quatre en couverture et sont qualifiés comme "Les faiseurs de miracles".

Ils ont été choisis par le Time "non seulement parce qu'ils ont donné au monde une défense contre un agent pathogène, mais aussi parce que la manière dont ils ont accompli cette étonnante réalisation protège plus que notre santé : ils ont canalisé leurs ambitions vers le bien commun, se sont parlés et ont fait confiance aux faits".

Ces quatre héros viennent d’horizons bien différents. Katalin Kariko, 66 ans, est la fille d’un boucher d’une petite ville hongroise. "La famille avait l'électricité, mais pas d'eau courante ni de réfrigérateur", raconte le Time. Rapidement fascinée par le fonctionnement des êtres vivants, elle suit des études scientifiques. Elle découvre alors l’ARN messager, ce qui deviendra son obsession. Elle arrive aux Etats-Unis à la fin des années 80, se bat pour prouver l’intérêt de ses recherches et obtient des subventions après une vingtaine de demandes.

Katalin Kariko rencontre l’immunologiste Drew Weissman en 1997, devant une photocopieuse. Elle parvient à la convaincre de mener des recherches sur l’ARN. Il travaille alors sur un vaccin contre le VIH. "Il faudra encore 15 ans - et l'émergence du virus dévastateur du SRAS-CoV-2 - avant que la communauté scientifique mondiale ne comprenne enfin l'importance de leurs découvertes", précise le Time. L’ARN messager permettra la mise au point des vaccins de Pfizer et Moderna pour lutter contre le Covid-19.

Un duo au cœur du vaccin anti-Covid

Le Dr Barney Graham et son laboratoire, le National Institutes of Health de Bethesda, étaient l’un des derniers à étudier les coronavirus. Depuis plus d’une décennie, ils scrutent et analysent tous les coronavirus, notamment avec sa collègue Kizzmekia Corbett. Dès 2019, ils ont "compris comment concevoir ce que l'on appelle la protéine Spike, la partie du virus qui se fixe à la cellule saine, de manière à ce que le système immunitaire puisse déclencher une réponse maximale", écrit le Time. "Il s'agissait essentiellement d'un travail préalable pour la pandémie à venir". Il ne leur restait plus qu’à connaître le code génétique du SRAC-CoV-2.

Elon Musk, personnalité de l’année

Le magazine a désigné le patron du fabricant de voitures électriques électriques Tesla et de la société d'exploration spatiale SpaceX, personnalité de l’année. Avec sa fortune estimée à 265,5 milliards de dollars par le magazine Forbes, Elon Musk, 50 ans, succède à Joe Biden, le président des Etats-Unis, et la vice-présidente Kamala Harris. Sa société SpaceX a envoyé les premiers touristes dans l’espace et a remporté un contrat avec la NASA pour transporter des astronautes vers la Lune. Ce qui serait une première depuis 1972. Le titre d’athlète de l’année est décerné à la gymnaste Simone Biles, quadruple championne olympique et 19 titres de championne du monde, quant à celui d’artiste, il revient la jeune actrice et chanteuse américaine de seulement 18 ans, Olivia Rodrigo.