Les combats font rage en Ukraine entre l'armée russe et ukrainienne. Plusieurs villes du pays sont attaquées et des bombardements ont lieu depuis la nuit dernière. Le gouvernement ukrainien affirme même ce jeudi que des combats sont en cours à Tchernobyl, près d'un dépôt de déchets nucléaires.

Cette photographie, prise le 8 décembre 2020, montre une vue générale de la centrale nucléaire de Tchernobyl. © AFP / GENYA SAVILOV

Depuis la nuit de mercredi à jeudi, des combats sont en cours dans plusieurs villes de l'Ukraine. Après les menaces, Vladimir Poutine est passé à l'action et a lancé une offensive chez son voisin, provoquant l'indignation de la communauté internationale qui promet des sanctions exemplaires. A Kiev, Odessa, Kharkiv ou encore Marioupol, des bombardements et des échanges de tirs se sont ainsi fait entendre. D'après le gouvernement ukrainien, des combats sont également actuellement en cours à Tchernobyl, lieu sensible tristement connu pour l'explosion d'un des réacteurs de sa centrale nucléaire en 1986, contaminant une grande partie de l'Europe.

"Les forces d'occupation russes tentent de prendre la centrale"

"Les forces d'occupation russes tentent de prendre la centrale de Tchernobyl", a déclaré jeudi après-midi sur Twitter le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Les combats auraient lieu près d'un dépôt de déchets nucléaires et les soldats ukrainiens "sacrifient leur vie" pour éviter la répétition de la catastrophe nucléaire d'il y a 36 ans, a ajouté le chef de l'Etat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Russes sont entrés par la Biélorussie

Quelques minutes plus tôt, le conseiller du ministère de l'Intérieur Anton Guerachtchenko avait également annoncé que des combats étaient en cours près du dépôt des déchets nucléaires de la centrale de Tchernobyl où les forces russes ont pénétré depuis le Bélarus.

"Les troupes des occupants sont entrées depuis le Bélarus dans la zone de la centrale de Tchernobyl. Les membres de la Garde nationale qui protègent le dépôt opposent une résistance acharnée", a-t-il écrit sur Telegram. "Si le dépôt était détruit par des frappes d'artilleries de l'adversaire, la poussière radioactive recouvrirait l'Ukraine, le Bélarus et les pays de l'UE", a-t-il ajouté. Le chef des armées ukrainiennes a auparavant indiqué que "quatre missiles balistiques avaient été tirés depuis le Bélarus", dans la direction sud-ouest.