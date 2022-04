Deux roquettes se sont abattues sur l'enceinte de la gare de Kramatorsk dans le Donbass. Des milliers de civils ukrainiens étaient sur place dans l'espoir de fuir vers l'ouest. La Russie dément être à l'origine de l'attaque et parle de "provocation".

La Russie dément toute attaque et accuse les ukrainiens © AFP / Anatolii STEPANOV

C'est désormais au Donbass que la guerre fait le plus rage. En témoigne cette frappe, attribuée à l'armée russe, ce vendredi contre la gare de Kramatorsk, la capitale régionale aux mains des forces ukrainiennes. Un nouveau bilan fait état de 39 morts et 100 blessés. Moscou dément tout tir de missile et accuse l'armée ukrainienne d'en être à l'origine.

Deux roquettes contre 4 000 personnes

La région de l'Est de l'Ukraine, au cœur du conflit depuis 2014 avec les régions séparatistes prorusses, est l'objectif numéro un des forces russes, après avoir retiré ses armées de Kiev et ses alentours et du nord du pays. Les civils de la région de Kramatorsk tentent donc de fuir par milliers, notamment en passant par la gare, d'où partent des trains d'évacuation en direction de l'ouest.

Les secours évoquent au moins 35 morts sur les 4 000 civils présents dans l'enceinte de la gare © AFP / FADEL SENNA

Ce vendredi, le lieu a été la cible d'un tirs de "deux roquettes", selon la compagnie des chemins de fer ukrainiens, Ukrzaliznytsia, qui parle de "frappe délibérée". Environ 4 000 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, se trouvaient dans l'enceinte au moment de l'attaque, précise le maire de la ville. Selon les services de sécurité ukrainiens, le bilan est d'au moins 39 morts, dont 4 enfants, et 100 blessés. Des journalistes de l'Agence France presse, sur place, ont comptabilisé au moins 30 corps rassemblés sur le sol et recouverts d'une bâche en plastique, avant d'être pris en charge par les secours.

Une "provocation ukrainienne" selon Moscou

Dans la matinée, Volodymyr Zelensky a dénoncé cette attaque à la roquette contre la gare de Kramatorsk et les méthodes "inhumaines" des forces russes. "Sans la force et le courage de nous affronter sur le champ de bataille, ils détruisent cyniquement la population civile. C'est un mal qui n'a pas de limite. Et s'il n'est pas puni, il ne s'arrêtera jamais", dit le président ukrainien. Dans un tweet, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Josep Borrell condamne lui aussi "fermement l'attaque aveugle de ce matin contre une gare à Kramatorsk par la Russie."

De son côté, Moscou dément : "Toutes les déclarations des représentants du régime nationaliste de Kiev sur le fait que la Russie a mené une attaque de missile contre la gare ferroviaire de Kramatorsk sont une provocation et ne correspondent pas à la vérité." Le ministère de la Défense précise même que "les missiles tactiques Totchka-U, dont les débris ont été retrouvés dans les environs de la gare de Kramatorsk et (dont les images) ont été diffusées par des témoins, ne sont utilisés que par les forces armées ukrainiennes".