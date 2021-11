Des photos et vidéos montrant Peng Shuai à un tournoi de tennis ont été publiées ce dimanche par les médias d'État chinois. Mais ces images ne convainquent pas et la France demande que la joueuse puisse "parler" librement pour clarifier sa situation.

Les médias affiliés à l'État chinois ont publié plusieurs photos et vidéos de Peng Shuai. © AFP / EyePress News / EyePress

Peng Shuai est-elle libre de ses mouvements ? Où est-elle actuellement ? Qu'a-t-elle fait ces derniers jours ? Beaucoup d'interrogations demeurent alors que de nouvelles photos montrant la joueuse de tennis chinoise à un tournoi ont été publiées ce dimanche sur les réseaux sociaux.

Peng Shuai n'avait pas été vue depuis le 2 novembre, jour de la publication d'un message sur son compte Weibo (équivalent chinois de Twitter), dans lequel elle accuse Zhang Gaoli, un puissant homme politique chinois, de l'avoir violée il y a trois ans. Son message ainsi que tous ceux y faisant référence ont été immédiatement supprimés et la joueuse n'avait plus donné signe de vie. L'inquiétude concernant sa sécurité a alors grandi et de nombreuses stars du tennis mondial - Serena Williams, Novak Djokovic ou encore Naomi Osaka - se sont mobilisées pour obtenir des informations sur son lieu de résidence et son état de santé.

Des photos et vidéos pour tenter de calmer la crise

Alors que la mobilisation prend de l'ampleur, les médias d'État chinois ont publié une série de séquences censées montrer que l'athlète va bien. Cela a commencé par un mail envoyé en début de semaine à la WTA (association qui gère le circuit professionnel féminin de tennis) et dévoilé mercredi par la chaîne publique chinoise en langue anglaise CGTN. Dans ce message, la championne déclare "fausses" ses accusations contre Zhang Gaoli. Un retour en arrière auquel n'a pas cru le patron de la WTA, Steve Simon, qui a qualité l'email de "mise en scène".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quatre clichés prétendument récents de la championne de tennis ont ensuite été publiés par le compte Twitter @shen_shiwei, libellé "média affilié à l'État chinois" par le réseau social. L'Agence France-presse (AFP) n'a pas été en mesure d'établir de manière indépendante à quel moment ces photos ont été prises et les demandes d'explication auprès de l'auteur du compte sont restées sans réponse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce dimanche, plusieurs photos et vidéos ont été publiées et montrent Peng Shuai à un tournoi de tennis organisé à Pékin. Certaines ont été postées sur le compte officiel Weibo du China Open. Peng Shuai apparaît en survêtement de sport bleu marine et blanc. D'autres vidéos ont été postées sur Twitter par Hu Xijin, influent rédacteur en chef du Global Times et proche du pouvoir.

On y voit la joueuse debout au milieu d'un groupe d'invités dont les noms sont annoncés au public qui applaudit. Dans une autre vidéo, Peng Shuai signe des autographes pour des enfants dans ce qui semble être le même stade avant de poser pour des photos avec eux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Hu Xijin a également publié sur Twitter dans la soirée deux vidéos de la joueuse "dînant avec son entraîneur et des amies dans un restaurant" à Pékin et tournées le jour même, selon lui. L'AFP n'était pas en mesure de confirmer le lieu ni les conditions dans lesquelles les images ont été tournées. Mais la discussion semble être mise en scène.

Sur les images, Peng Shuai est entourée de deux femmes. Un homme est assis face à la joueuse et la conversation concerne "des matches". "Demain c'est le 20 novembre" (samedi), dit l'homme, avant de se voir interrompre par l'une des convives : "C'est le 21" (demain dimanche).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les doutes et l'inquiétude persistent

Dans un communiqué publié samedi, le président de la WTA Steve Simon a trouvé "positif" de voir l'athlète, mais "la vidéo seule n'est pas suffisante" pour montrer qu'elle est "libre de ses décisions et de ses actions", a-t-il estimé.

Interrogé sur le sujet sur LCI, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a estimé que cette affaire est "très préoccupante". "Je n'attends qu'une chose, c'est que Mme Peng Shuai parle. Et si les autorités chinoises veulent faire la clarté, il faut qu'ils permettent à Mme Peng Shuai de parler, de dire où elle est, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle prépare les Jeux olympiques", a-t-il poursuivi. "Elle a disparu manifestement, si ce n'est pas vrai, et bien qu'elle parle (...). Si d'aventure ça lui était interdit, si il y avait manifestement disparition, on serait amené à en tirer les conséquences diplomatiques", a ajouté le chef de la diplomatie française, sans autre précision.