Le périple est terminé. Parti le 4 mars de Kiev en voiture avec sa femme, Sébastien Koziura, un français établit dans la capitale ukrainienne, est arrivé en France samedi soir. Fin de l’angoisse pour eux.

Sebastien Koziura, sa compagne, sa sœur et leur enfants sont arrivés samedi soir en Alsace. © *

Ce samedi soir, le compteur de la voiture indique 3.300 kilomètres. Le voyage vient de se terminer à Haguenau, près de Strasbourg. Dans la voiture, au côté de Sébastien Koziura, 43 ans, il y a sa compagne Dana, sa sœur, son beau-frère, mais aussi leur nouveau-né. Yana a un mois. Ils sont accompagnés d’une amie et de leur enfant de 13 mois, Taras. Toute une tribu. Ils ont fui Kiev le 4 mars, une semaine après le début du conflit, pour mettre à l’abri les enfants en Alsace.

Un départ précipité

Sur les photos, Sébastien porte un béret, et son foulard scout n’est jamais très loin. Ce boulanger originaire du Nord vit en Ukraine depuis deux ans et demi, avec Dana, elle est professeure de français à l’école. Ils sont partis à la hâte la semaine dernière, sentant le danger se rapprocher, sans prendre le temps de préparer un sac. "J’ai trois fois rien, quelques pantalons et sous-vêtements, j’ai du même m’acheter une paire de chaussures propre quand on a été reçu au consulat français en Roumanie" raconte Sébastien. La première nuit de leur voyage, ils l’ont passé à la frontière, avec la Moldavie, "on a finalement réussi à passer le lendemain." Mais les ennuies ne font alors que commencer.

Le bébé de la sœur de Dana est née deux semaines avant l’attaque russe. Il n’a pas eu le temps d’être déclaré, seulement quelques documents scannés et récupérés à la sortie de l’hôpital. Sébastien et la maman finissent par ruser, cachent l’enfant sous une couverture dans la voiture, pour passer la frontière et entrer en Moldavie, puis rejoignent la Roumanie. Ils resteront trois jours, le temps d’obtenir les bons papiers et entrer dans l’espace Schengen.

Les familles, dans la voitrure, en train de rentrer pour la France. / Sebastien Koziura

Rentrer en Ukraine le plus vite

"On est fatigué, mais on voit le bout du tunnel. La pression retombera quand on sera rentré en France" estime Sébastien, interrogé samedi midi par France Inter. Vendredi, ils ont encore passé six heures dans les bouchons à la frontière hongroise. Samedi, ils ont traversé la frontière autrichienne. Une fois arrivée en France, pas question de se reposer. "On a déjà beaucoup de projets : établir les besoins, monter une association, pour aider en Ukraine" raconte Sébastien. Avec sa compagne, ils ne comptent pas s’installer à Haguenau, "dès que la situation se décantera, on va repartir à Kiev, on a tous des amis, des copains, de la famille là-bas". Pour Sébastien, "l’Ukraine c’est comme une seconde patrie".

Car ce départ, c’est un crève-cœur pour Dana, 37 ans. Cette ukrainienne vit à Kiev depuis son enfance. Elle gamberge et en vient à regretter.

Pour moi, c’est un voyage involontaire, je voulais rester à Kiev. Quand on est en sécurité, on se sent coupable, mal à l’aise, car il y a pleins de gens qui sont restés sur place et qui ont besoin d’aide. Je suis en bonne santé, je suis capable d’aider.

Dana n’a pas d’enfants, "ni de responsabilité particulière, je pourrais faire quelque chose". "C’est un sentiment difficile à supporter car à chaque moment je veux y retourner." Alors pour aider à sa manière, Dana compte continuer à donner des cours de français à distance, "pour occuper les enfants, car regarder les nouvelles et l’actualité tout le temps, ce n’est pas une bonne chose pour eux". Dana pense aussi à son frère de 20 ans. Il est soldat dans l’armée ukrainienne et donne des nouvelles quand il peut, une ou deux fois par semaine. Elle s’inquiète. Son frère est en ce moment près de Marioupol, la ville assiégée par les forces russes, dont une maternité vient d’être bombardée.