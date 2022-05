Le président Biden vient d'activer une législation d'urgence pour faciliter les importations de lait infantile et favoriser la production aux États-Unis. Les Américains doivent faire face à une pénurie qui dure depuis plusieurs mois, causée notamment par les conséquences de la pandémie.

Les images de rayons vides et de parents en détresse sont nombreuses sur les réseaux sociaux © AFP / John Nacion / NurPhoto / NurPhoto via AFP

C'est une décision rare aux États-Unis mais qui en dit long sur le problème : le président Joe Biden a annoncé la mise en place d'un pont aérien afin de tenter de résoudre la grave pénurie de lait pour bébé à laquelle le pays fait face depuis plusieurs mois.

Début mai, le taux de rupture de stock de préparations de lait pour nourrissons a atteint 43%, provoquant des situations de détresse pour de nombreuses familles, incapables de se fournir ou alors parfois à des tarifs exorbitants. Taxé de mollesse, voire d'incompétence sur le sujet par ses opposants, le président américain Joe Biden a finalement eu recours mercredi à une législation qui permet de faciliter le transport de marchandises venant de l'étranger. Une loi exceptionnelle, habituellement réservée aux situations de guerre, mais qui a aussi été activée lors de la crise sanitaire, en partie à l'origine de cette pénurie. Explications.

Un pont aérien, pour quoi faire ?

La loi activée par Joe Biden s'intitule le "Defense Production Act" et date de la guerre de Corée, en 1950. À l'époque, il fallait avoir un contrôle fort sur les industries et les matières premières directement liées au conflit, la production de métal notamment. Le dispositif a par la suite eu un grand rôle pendant toute la Guerre froide, mais aussi pendant la crise du Covid-19 en 2020, pour faire face à la pénurie de respirateurs artificiels et d'équipements de protection des personnels médicaux.

Aujourd'hui, le pays n'est ni en guerre ni au début de la crise sanitaire. Et pourtant, Joe Biden active cette législation pour faire face à la crise du lait infantile. Grâce à elle, un pont aérien sera mis en place avec d'autres pays afin d'accélérer les importations de lait en poudre.

Une opération baptisée "Fly Formula" ("Envol du lait en poudre", en français) : le ministère de la Défense "utilisera ses contrats avec des compagnies aériennes commerciales de fret, comme il l'a fait pendant les premiers mois de la pandémie de Covid, pour transporter des produits provenant d'usines à l'étranger", peut-on lire dans un communiqué de la Maison Blanche.

Le "Defense Production Act" permet également aux autorités de prioriser une production en exigeant des fournisseurs qu'ils livrent en priorité un fabricant. En l'occurrence, ceux qui produisent les ingrédients nécessaires à la fabrication de lait infantile doivent fournir en priorité les industriels du lait pour bébé.

D'où vient le problème ?

En parallèle, la présidence soutient la filière américaine avec des aides aux fabricants afin qu'ils augmentent leur production. Car c'est de là que vient le problème. Les États-Unis produisent habituellement 98% du lait maternisé consommé par les familles américaines. Mais la pandémie de Covid a eu des conséquences sur la filière, avec un manque de main d'œuvre et, en effet boule de neige, un manque de production et d'approvisionnement.

Pour ne rien arranger, la filière a par ailleurs souffert de ce qui semblait être un scandale sanitaire en février dernier : suite à la mort de deux nourrissons, le géant pharmaceutique Abbott qui fabrique notamment des laits infantiles -dont certains spécialement adaptés à des bébé souffrant de maladies rares- pour des millions d'Américains a rappelé par précaution plusieurs laits en poudres issus de son usine du Michigan (la plus grande du groupe) pour suspicion de contamination à des bactéries.

La crainte du scandale sanitaire a entrainé la fermeture de l'usine, le temps que l'Agence américaine du médicament ne déclare finalement que le lait n'était pas responsable des décès. La justice toutefois n'a autorisé qu'il y a quelques jours la reprise de la production dans l'usine.

Les images d'étalages vides de supermarché ont par la suite achevé convaincre les Américains de trouver la denrée à tout prix, favorisant la revente sur Internet à des prix de plus en plus hauts suivant la règle de l'offre et la demande. La pénurie touche principalement les ménages les plus faibles et les minorités, qui sont les principaux consommateurs de ce type de lait, car forcés à laisser de côté l'allaitement pour retourner travailler tout de suite après l'accouchement.