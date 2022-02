Deuxième jour de l'invasion russe en Ukraine. Kiev s'est réveillée sous les explosions, ce vendredi matin. Le président Zelensky déplore que l'Ukraine soit "laissée seule". Les ripostes économiques s'organisent. Selon les Nations unies, c'est jusqu'à cinq millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui pourraient fuir.

Scènes de combats dans Kiev, réfugiés dans le métro : deuxième jour de combats en Ukraine © AFP

Kiev s'est réveillée sous les explosions, ce vendredi matin. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères évoquait, dans la nuit, des "tirs horribles de missiles" visant la capitale ukrainienne, alors que l'armée affirmait avoir réussi à abattre deux missiles de croisière au-dessus de Kiev, ainsi qu'un avion-conseiller.

Sur le plan militaire, l'étau se resserre autour de Kiev

Selon l'armée ukrainienne, des troupes russes approchaient vendredi matin de Kiev, venues du nord-est et de l'est, ce qui vient s'ajouter à une offensive commencée plus tôt dans la matinée depuis le nord de la ville, avec des combats à Dymer et Ivankiv, deux villes situées respectivement à 45km et 80km de Kiev. Selon l'armée ukrainienne, un assaut se prépare depuis la Biélorussie.

Des combats ont même été constaté à l'intérieur de la capitale : des journalistes ont constaté des affrontements armés dans le quartier d'Oblon, avec des détonations entendues depuis le centre-ville. Toujours selon le ministère ukrainien de la Défense, qui publie de nombreuses informations sur sa page Facebook, il s'agit d'une opération de sabotage menée par un commando de soldats russes en reconnaissance. Dans ce même message, le ministère appelle la population à prendre les armes :

"Nous demandons aux citoyens de nous informer des mouvements ennemis, faites des cocktails Molotov, neutralisez l'occupant !"

"Il y a des groupes de militaires qui essaient d'entrer à Kiev, ça tire dans certaines rues, pas centrales pour l'instant", explique à France Inter Tatiana, une habitante de la capitale. "Il y a des affrontements à Oblon, un quartier qui pourrait être comme le 20e arrondissement de Paris. On a reçu des témoignages d'amis qui ont passé une partie de la nuit dans les souterrains, ça tirait dans les cours des immeubles. Selon les informations que j'ai, même si on ne voit rien de nos propres yeux, il y a des groupes russes qui sont déjà détruits par l'armée ukrainienne".

"Cette nuit, ils ont commencé à bombarder des quartiers civils. Cela nous rappelle (l'offensive nazie) de 1941", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi matin dans une vidéo sur les réseaux sociaux, prononçant cette phrase en russe, à l'attention des citoyens russes.

Le président Zelensky : "La Russie devra nous parler tôt ou tard"

Le président ukrainien, qui déplorait que l'Ukraine soit "laissée seule" face aux forces russes a sommé l'Union européenne de renforcer les sanctions contre la Russie : "Toutes les possibilités de sanctions n'ont pas encore été épuisées", affirme-t-il, disant avoir demandé à Ursula Von Der Leyen, la présidente de la Commission européenne, d'augmenter la pression sur la Russie.

"La Russie devra nous parler tôt ou tard", a-t-il ajouté. "Parler de la manière dont on pourra mettre fin aux combats et arrêter l'invasion. Plus tôt cette conversation commence, et plus réduites seront les pertes pour la Russie elle-même", a -t-il déclaré dans la nuit. Mais la Russie est-elle prête à parler, alors que la communauté internationale redoute qu'elle veuille faire tomber le régime de Kiev le plus vite possible ?

Sur le plan économique, une nouvelle vague de sanctions en préparation

Jeudi soir, les 27 pays membres de l'UE avaient décidé des sanctions contre la Russie dans les secteurs de l'énergie, de la finance et des transports, mais sans aller jusqu'à exclure le pays du système Swift, qui permet les échanges bancaires internationaux. Vendredi, le président du Conseil européen Charles Michel a assuré qu'une nouvelle vague de sanctions était "en cours de préparation urgente". Mais le Kremlin a aussi prévenu vendredi matin : il imposera des représailles aux sanctions des pays occidentaux.

La France accompagne l'Ukraine "y compris en terme d'équipement militaire"

Vendredi matin sur France Inter, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a noté que "l'affaire du Dombass n'était qu'un prétexte et que ce que voulait Poutine, c'était la soumission de l'Ukraine".

"Notre pays est totalement solidaire avec l'Ukraine", a -t-il ajouté.

"Nous sommes au côté de l'Ukraine, nous l'avons montré et nous répondons aux demandes formulées par les autorités ukrainiennes, y compris en terme d'équipement militaire, pour soutenir ce pays dans sa résistance et cet accompagnement là ne va pas s'arrêter aujourd'hui", assure Jean-Yves Le Drian. "Il va se poursuivre dans la durée sur tous les sujets, y compris d'ailleurs ce que je n'ai pas évoqué sur l'accompagnement en matière de lutte contre les cyberattaques."

La veille, c'était Emmanuel Macron qui avait tendu une main au dialogue avec Vladimir Poutine, en l'appelant par téléphone pour demander la fin de l'invasion armée. Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir.

Et pourtant, la Russie est prête à des négociations : c'est en tout cas ce qu'assure le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Celui-ci a toutefois fixé vendredi une condition : "Nous sommes prêts à des négociations, à n'importe quel moment, dès que les forces armées ukrainiennes entendront notre appel et déposeront les armes", a-t-il déclaré. L'objectif côté russe est de "libérer les Ukrainiens de l'oppression" a rappelé ce vendredi matin le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, semblant confirmer l'objectif d'un renversement de pouvoir.

Jusqu'à cinq millions de réfugiés

Par ailleurs, deux autres réunions sont très attendues ce vendredi : à 15h, Emmanuel Macron participe à un sommet de l'Otan en visioconférence organisé au ministère de la Défense, où sont regroupés les états-majors de l'armée. La réunion est destinée à "faire un point de situation entre alliés, réaffirmer notre unité et détermination, coordonner notre réponse et préparer les potentiels développements de la crise", selon l'Elysée. Vendredi soir, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunira et statuera sur une résolution condamnant l'invasion russe en Ukraine.

Selon les Nations unies, c'est jusqu'à cinq millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui pourraient fuir le pays dans les prochains jours pour se réfugier à l'étranger. Sur la journée de jeudi, quelque 100 000 ont déjà fui, provoquant d'impressionnants embouteillages aux sorties de la captiale Kiev.

Un prochain rendez-vous a déjà été fixé lundi : le chancelier Olaf Scholz a annoncé vendredi qu'il rencontrerait Urusla Von Der Leyen et Emmanuel Macron lors d'une réunion commune à Paris ce 28 février.

La finale de la Coupe des champions déplacée de Saint-Petersbourg à Paris

Une sanction supplémentaire – quoique surtout symbolique, tenant plus du "soft power" a été décidée ce vendredi matin : l'UEFA a retiré à Saint-Petersbourg l'organisation de la finale de la Ligue des Champions de football. Celle-ci se jouera finalement au Stade de France, à Saint-Denis près de Paris. "C'est dommage qu'une telle décision ait été prise", a simplement déploré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. "Cela viole les principes du sport et enfreint les intérêts des joueurs, des entraîneurs et des supporters", a déclaré, plus virulent, le président de la fédération russe de football.