La princesse Diana est morte le 31 août 1997 à Paris. Vingt ans après, si vous ne la connaissez pas, voici ce qu'il faut lire ou voir pour découvrir un personnage singulier.

La Princesse Diana, en visite à Melbourne en 1988. © AFP / PATRICK RIVIERE / AFP

Il y a vingt ans, la princesse de Galles est morte dans un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris. Icône du XXe siècle, on se souvient des scandales, d'une épouse isolée et de son influence sur la monarchie britannique. Mais si vous avez oublié sa spontanéité, ses nombreux engagements caritatifs et son goût pour la mode qui l'aimait en retour, voici une liste non-exhaustive de documentaires et de livres qui retrace la vie de cette princesse mythique.

En images

Pour les 20 ans de sa mort, de nombreuses chaînes diffusent les plus grands documentaires dessinant la vie de Diana Spencer.

Sur le papier

Selon plusieurs experts de la monarchie britannique, les livres français à retenir sur la vie de Lady Di ne sont pas légion. En revanche, outre-Manche, plusieurs ouvrages traduits en français valent largement le coup d’œil.