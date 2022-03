Dans un entretien à France Inter, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, l'un des proches du président Volodymyr Zelensky, affirme que Vladimir Poutine "s'est trompé" sur la situation en Ukraine et que son pays a "déjà gagné".

Dmytro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, à la tribune des Nations unies, le 23 février dernier. © AFP / Timothy A. Clary

Il s'exprime depuis un lieu tenu secret, pour garantir sa sécurité. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, que France Inter a pu contacter ces dernières heures, affirme être "en Ukraine", mais "pas à Kiev, pour des raisons de sécurité", en raison de la menace qui pèse sur lui, tout comme sur le président Volodymyr Zelensky qui se trouve toujours dans la capitale. "Je suis aussi une cible", affirme Dmytro Kuleba dans un entretien exclusif, car "je suis l'une des trois personnes qui peut parler au nom du pays, avec le président et le premier ministre".

Le chef de la diplomatie de l'Ukraine affirme que son pays a "déjà gagné", car le président russe "s'est trompé" dans ses "calculs". "Ils étaient basés sur le fait que la nation ukrainienne n'existait pas, que l'armée ukrainienne n'existait pas, que le leadership ukrainien était faible, que l'Occident abandonnerait l'Ukraine", interprète-t-il. "Le président Poutine s'est trompé sur tous ces points-là. Et donc nous avons déjà gagné."

"Le but de Poutine est de décapiter le gouvernement ukrainien"

Selon Dmytro Kuleba, le but du chef d'État russe est "de décapiter le gouvernement ukrainien, donc tout le leadership de l'Ukraine est menacé". "Ce qui se passe en Ukraine n'est pas une guerre entre l'État russe et l'État ukrainien. C'est une guerre des russes contre le peuple ukrainien", ajoute le ministre. Aujourd'hui, "le président Zelensky a uni le peuple ukrainien autour de lui et, pour la première fois de notre histoire, le président de l'Ukraine a le soutien de 91% de la population".

Le ministre ukrainien affirme que son gouvernement est "prêt à négocier un cessez-le-feu". "Le problème", poursuit-il, "c'est que chaque fois que la Russie annonce être prête à en négocier un, ses forces armées intensifient le bombardement de nos villes pacifiques et leur offensive sur le terrain". "Nous voulons d'abord voir si leurs mots sont en accord avec ce qu'ils font", indique Dmytro Kuleba, expliquant que l'Ukraine ne "transigera pas" sur le maintien de son "intégrité territoriale" et que la capitulation pour la paix "n'est pas une option".

"Que cette guerre ouvre les yeux au peuple russe"

Dmytro Kuleba tient à remercier "l'Occident" pour les armes et les équipements envoyés en Ukraine depuis plusieurs jours. Il explique compter sur la parole de la France et souhaite un nouveau durcissement de la pression et des sanctions sur la Russie, "jusqu'à ce que celle-ci se retire". "Le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine mais l'Europe. Soutenir l'Ukraine dans sa lutte, c'est s'assurer de la sécurité des nations européennes", affirme-t-il. Interrogé sur la question des corridors humanitaires, le ministre répond que l'Ukraine est prête à en ouvrir mais que la Fédération de Russie ne l'est pas.

Si on continue d'imposer des sanctions sur la Russie, qu'on l'empêche de passer par les trous de la raquette, on réussira à restaurer la paix.

"Ces derniers jours, nous avons fait de notre mieux pour nous assurer qu'il y ait trois passages, pour les civils, à partir du territoire ukrainien vers les pays voisins", affirme Dmytro Kuleba. "Mais le problème le plus urgent, c'est que la Russie cesse de bombarder nos villes, pour que les corridors humanitaires soient mis en place et que ceux qui le désirent puissent quitter la zone de guerre."

"Nous espérons que cette guerre d'agression initiée par la Russie contre l'Ukraine ouvrira les yeux au peuple russe qui trouvera finalement le courage et la force de s'opposer aux décisions de son gouvernement", lance le ministre ukrainien des Affaires étrangères. "Parce que c'est le peuple russe qui va souffrir le plus de cette guerre. Les enfants, les pères seront tués ; leur économie sera détruite par les sanctions. Poutine est un homme riche, il ne souffrira pas, mais les gens ordinaires, eux, vont souffrir."